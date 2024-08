Rebeca Andrade se torna a maior medalhista olímpica do Brasil na história

Foto: LOIC VENANCE / AFP Rebeca Andrade comemora medalha de ouro na final do solo na ginástica artística nas Olimpíadas 2024, em Paris

Fenômeno!!! Rebeca Andrade se tornou nesta terça-feira a maior medalhista da história do esporte olímpico brasileiro, com seis conquistas. Superou os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. A quarta medalha dela em Paris foi sua primeira de ouro nesta edição, na final do solo. Em Tóquio ela venceu no salto. Desta vez a favorita da prova era a americana Simone Biles, simplesmente hexacampeã mundial da prova, último título obtido em 2023.

Mas a genial Simone Biles também falha. Cometeu duas saídas do tablado e ficou com a prata. Rebeca competiu antes de Biles e com nota de 14,166, inferior a que fez no Mundial do ano passado quando foi prata, conquistou o ouro. Antes, na final da trave, Rebeca terminou em quarto lugar. Rebeca na Olimpíada disputou cinco finais e conquistou quatro medalhas.

Rebeca superou três cirurgias em sua carreira. Se os Jogos fossem realizados em 2020, não teria competido. Com o adiamento para 2021, começou a brilhar. Livre de lesões, conseguiu seis medalhas olímpicas e nove em mundiais.

Terça de decisões nos coletivos

Agora é mata-mata nos coletivos. Às 8 horas da manhã, o jogo menos complicado. O vôlei feminino do Brasil, com melhor campanha, pega a República Dominicana. No histórico recente, o adversário começa a fazer jogos duros, mas normalmente a vitória é brasileira.

Às 16 horas, a semifinal do futebol feminino contra a Espanha. Na fase de grupos, o Brasil tomou 2 a 0. Mas, após uma classificação improvável contra a França, a seleção espera surpreender novamente. Espanholas são as atuais campeãs mundiais, mas não repetem em Paris o mesmo futebol do ano passado. Sofreram para eliminar a Colômbia nos penais.

Dois jogos ao mesmo tempo às 16h30min. No handebol o Brasil pega a poderosa Noruega, ganhadora de medalhas nas quatro últimas Olimpíadas. Foi campeã mundial 2021 e bronze em 2023. A Noruega se classificou como primeira do seu grupo e o Brasil como quarto. Vitória do Brasil é improvável.

Já no basquete, também 16h30min, a vitória é impossível. O Brasil pega os EUA, que trouxeram suas principais estrelas da NBA: Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, dentre outros. Ter avançado entre os oito melhores da Olimpíada já é um resultado a se comemorar no basquete.