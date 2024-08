Brasil tem campanhas arrasadoras no vôlei de praia e de quadra feminino

Foto: LUIZA MORAES/COB O Brasil vai enfrentar o Estados Unidos hoje, quinta (08/08), valendo vaga na final olímpica

Na reta final da Olimpíada, as duas maiores chances de ouro do Brasil para somar com as duas conquistadas (Bia Souza e Rebeca Andrade), estão no vôlei de quadra e de areia com as mulheres. As duas equipes estão invictas e sem perder sets.

Na quadra, a seleção voltou a jogar como em toda a fase de classificação da Liga das Nações deste ano. E conta com o auge da ponteira Gabi. Venceu, nos três últimos jogos, Japão, Polônia e República Dominicana.

Agora, um enorme desafio, contra os EUA, para quem perdemos a última final olímpica. O jogo acontece na manhã desta quinta-feira, 8. Em caso de vitória, a final também será duríssima, contra a também invicta Itália ou contra a Turquia, que eliminou a China, destaque na primeira fase.

No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda, que vinham de dois torneios ruins antes da Olimpíada, voltaram a jogar bem. Depois de quatro jogos tranquilos, superaram uma dupla da Letônia nas quartas de finais. As brasileiras haviam perdido para essa dupla nos dois últimos confrontos.

Na semifinal, as brasileiras vão enfrentar, já nesta quinta-feira, as australianas Clancy e Mariafe, que eliminaram a outra dupla do Brasil, Carol e Bárbara. As duas duplas dos EUA, que vinham incomodando Ana e Duda na temporada, foram eliminadas. As brasileiras são as favoritas ao ouro.

Já no masculino, as campanhas foram decepcionantes. Na quadra, Bernardinho não conseguiu formar um bom time e, pela primeira vez em sete edições, volta sem medalha. Nas areias, segunda Olimpíada que o Brasil sai zerado. A principal dupla, André e George, perdeu dois jogos na fase de grupos e foi eliminada por uma dupla alemã logo nas oitavas.

Evandro e Arthur deram azar. Fizeram ótima primeira fase com três vitórias. Mas o chaveamento os colocou para enfrentar nas quartas de finais, a principal dupla do mundo, favorita ao ouro: Ahman e Hellvig, da Suécia. Esse confronto só deveria ocorrer nas semifinais, porém os suecos surpreendentemente perderam dois jogos na fase de grupos, mudando o seu posicionamento e cruzando contra os brasileiros.