Montanha russa de emoções olímpicas

Foto: CARL DE SOUZA / AFP Ana Patrícia e Duda disputam semifinal do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Paris

O 13º dia de Olimpíada trouxe a decepção com a derrota da seleção feminina de vôlei, mais uma vez para os Estados Unidos, repetindo a final da última Olimpíada. Se em Tóquio a vitória das americanas foi por 3 a 0, agora o jogo foi dramático, 3 a 2. O Brasil não tinha perdido nenhum set na competição. Resta ter forças para disputar o bronze contra a Turquia.

Três horas depois, outro jogo dramático, mas com vitória do Brasil. Ana Patrícia e Duda perderam o primeiro set para Clancy/Mariafe, da Austrália, mas tiveram calma para virar para 2 a 1. Estão na final olímpica do vôlei de praia, contra as canadenses Melissa e Brandie, nesta sexta-feira, às 17h30min.

No intervalo de um jogo para o outro, medalha de bronze brasileira no taekwondo. Edival Marques, o Netinho, perdeu a primeira luta pela manhã, contra Zaid Abdul Kareem. Como seu adversário jordaniano avançou para a final, ele pôde voltar para a repescagem do bronze. Com duas vitórias, Netinho faturou medalha, diante do espanhol Javier Pérez Polo. Trajetória idêntica à de Michael Andrade em 2016.

Na canoagem, resultado fraco na primeira participação de Isaquias Queiroz na Olimpíada de Paris. Na final do C2 500 metros com Jacky Godmann foi a final, mas ficou em oitavo e ultimo lugar. Na Olimpíada passada, a dupla foi quarto lugar no C2 1.000 metros. Nesta sexta, tem semifinal e final do C1 1000 metros, prova em que Isaquias é campeão olímpico.

Na ginástica rítmica, pela primeira vez o Brasil tem uma finalista em prova individual. Bárbara Domingos foi a oitava na fase de classificação e disputa a decisão nesta sexta-feira. Já fez acima do esperado.

No wrestling a única representante brasileira, Giulia Penalber, terá chance de repescagem nesta sexta-feira. Assim como Netinho, com duas vitórias conquistará o bronze. No atletismo, Luiz Mauricio não repetiu o mesmo desempenho da eliminatória e terminou em 11º no lançamento de dardo. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha ficou em quarto lugar. Na vela, Bruno Lobo, que era a última chance de medalha na classe kitesurfe, parou nas semifinais.