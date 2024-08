Brasil fecha Olimpíada com 20 medalhas, uma abaixo de Tóquio

Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP Seleção brasileira feminina de futebol ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris

Acabou a participação brasileira na Olimpíada de Paris. Neste sábado, 10, as decisões de medalhas em dois esportes coletivos. O futebol feminino ficou com a prata e o vôlei feminino com o bronze.

No futebol, pela terceira vez na história olímpica, derrota para os Estados Unidos. O Brasil teve várias chances para abrir o placar no 1º tempo, mas desperdiçou. Tomou um gol de Swanson, aos 12 do 2ª tempo, e, como tem ocorrido nos últimos anos, o time americano se fechou na defesa e o Brasil não conseguiu reagir. Placar de 1 a 0.

A campanha olímpica do futebol feminino do Brasil foi irregular. Na primeira fase, duas derrotas e uma vitória, classificaram a seleção como uma das melhores terceiras colocadas. Depois, dois bons jogos e vitórias contra as favoritas França e Espanha. Mas na decisão, diante dos EUA, acostumado a decisões, nova derrota. As americanas chegaram ao quinto ouro olímpico em oito edições.

No vôlei feminino, deu Brasil. Mais um bom jogo e vitória sobre a Turquia por 3 a 1. Ótimas atuações de Thaisa, Ana Cristina e Rosamaria. Bronze justo pela temporada da seleção. Na Liga das Nações, invicta na primeira fase, mas com duas derrotas nos jogos de medalha.

Agora em Paris, quatro vitórias por 3 a 0 até a semifinal, com a dolorida derrota para os EUA. Desde 2008, o Brasil não sai sem medalha no vôlei feminino olímpico. Thaisa conquistou sua terceira medalha olímpica.

O Brasil também competiu neste sábado no levantamento de peso. Laura Amaro terminou em sétimo lugar. Na canoagem velocidade, Ana Vergutz e Valdilene Conceição não atingiram as finais.

Neste domingo ainda acontecem competições em Paris com algumas finais de esportes coletivos. Mas o Brasil já encerrou a participação com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes, total de 20. Uma medalha a menos do que em Tóquio-2021. E 4 ouros a menos.