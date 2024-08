Em quais modalidades os principais países se destacaram na Olimpíada de Paris

Foto: Saint-Denis, França Noah Lyles, dos Estados Unidos, foi ouro nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Paris

Fim da Olimpíada de Paris. Hoje analiso o top-7 de países em medalhas e quais modalidades se destacaram.

7º lugar - Grã-Bretanha: 14 ouros e 65 medalhas no total em 11 modalidades. Faltaram ouros porque no total só perdeu de EUA e China. Principal modalidade foi o remo com três ouros. Em 2020 a Grã-Bretanha levou 64 medalhas e ficou em 4º lugar, graças a 22 ouros. O ciclismo foi o carro-chefe com seis medalhas. Em 2016 ficou em 2º com 67 medalhas e 27 ouros.

6º lugar - Holanda: 15 ouros e 34 medalhas no total em 13 esportes. País de 17 milhões de pessoas com uma cultura esportiva impressionante. Remo com quatro ouros e ciclismo pista, três, todas graças a Harrie Lavreysen. Em 2020 a Holanda tinha sido 7º com 36 medalhas e dez ouros. Em 2016, a Holanda foi 11º, com 19 medalhas e oito ouros.

5º lugar - França: 16 ouros e 64 medalhas no total em 27 modalidades. Fator casa fez a diferença. Foram quatro ouros com Leo Marchand na natação. Judô teve apenas dois ouros. Em 2020, a França foi 8º com metade das medalhas: 33 e dez ouros. Em 2016 foi 7º, com 42 medalhas e dez ouros. Com os investimentos da Olimpíada em casa, deve segurar no mínimo um top-7 em 2028.

4º lugar - Austrália: 18 ouros e 53 medalhas em 19 modalidades. A natação deu sete ouros e a canoagem slalom, três, com as irmãs Jessica e Noemie Fox. Desde 2004 a Austrália não era top-4 no quadro. Em 2020 a Austrália foi 6ª colocada com 46 medalhas e 17 ouros. Em 2016 ficaram em 10ª lugar com 29 medalhas e oito ouros.

3º lugar - Japão: 20 ouros e 45 medalhas no total em 16 modalidades. O poderoso judô só deu três ouros. O destaque foi o wrestling com oito ouros. Quando sediou em 2021 foram 58 medalhas e 28 ouros com nove do judô e cinco do wrestling. Antes de ser sede, em 2016, o Japão foi 6º lugar com 41 medalhas e dez ouros.

2º lugar - China: 40 ouros e 91 medalhas no total em 23 modalidades. Ficou atrás dos EUA por 17 pratas. Levou todos os oito ouros nos saltos ornamentais, todos os cinco no tênis de mesa e deixou escapar um dos seis do levantamento de peso. Em 2020 a China também foi vice com 38 ouros, baseada nos três esportes que domina. Em 2016 foi 3º com 26 ouros.

1º lugar - EUA: 40 ouros e 126 medalhas em 34 esportes. Foram 14 ouros no atletismo e oito da natação (mais da metade dos 40). Em 2020, EUA na liderança com 39 ouros e 113 no total. Sem a Rússia, aumentou a quantidade de medalhas agora. Na ocasião natação 11 ouros e atletismo sete. Em 2016, 121 medalhas com 46 ouros. Foram 16 ouros da natação (época do Phelps) e 13 do atletismo.