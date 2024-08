16 conquistas históricas na Olimpíada de Paris

Foto: Luis ROBAYO / AFP Judoca francês Teddy Riner faturou duas medalhas de ouro na Olimpíada de Paris

Mijain Lopez - O cubano do wrestling, mesmo sem participar de mundiais e do circuito mundial, foi para a Olimpíada e, aos 41 anos, faturou o quinto ouro olímpico na greco romana, 130kg. É o Pelé da modalidade



Leon Marchand - Nadador foi o grande nome da delegação francesa, conquistando quatro ouros em provas individuais em Paris: 200m peito e borboleta, 200m e 400m medley.



Armand Duplantis - O sueco quebrou o recorde mundial do salto com vara pela oitava vez, com 6,25m. Ainda faturou o bicampeonato olímpico. Ele tem só 24 anos. Nesse ritmo, leva mais dois ouros olímpicos fáceis.



Vincent Hancock - Fenômeno americano da prova do skeet do tiro esportivo. Venceu a prova pela quarta vez em Olimpíada.



Teddy Riner - Depois de perder o ouro em Tóquio, o francês faturou o tricampeonato no judô + 100kg e ainda ajudou a equipe no ouro contra o Japão.



Harrie Lavreysen - O holandês do ciclismo pista levou os ouros nas três provas que disputou, dois em provas individuais (sprint e keirin), somando cinco na carreira em duas Olimpíadas. Ele tem 27 anos.



Lisa Carrington - Fenômeno neozelandês da canoagem, faturou três ouros e agora tem oito na carreira. Aos 35 anos, deve ter sido sua última aparição olímpica.



Jessica Fox - Na canoagem slalom, venceu tanto a prova de canoa, como a de caiaque. Aos 30 anos, levou em duas Olimpíadas, 3 dos 4 ouros possíveis.

Dusan Mandic - O sérvio da seleção de polo aquático faturou o tricampeonato olímpico, sendo o artilheiro e MVP do torneio.

Nafissatou Thiam - A belga venceu o tricampeonato de uma das provas mais difíceis e cansativas: o heptatlo.



Lasha Talakhadze - O georgiano segue imbatível na categoria mais pesada do levantamento de peso (+102kg) . Conseguiu o tricampeonato olímpico. Desde 2015 ele não perde uma competição.



Remco Evenepoel - O ciclista belga conseguiu pela primeira vez em Olimpíadas, vencer as duas provas de estrada: o contra-relógio e a corrida.



Michael Jung - O alemão se tornou o único tricampeão do hipismo CCE. É o cavaleiro mais completo da história.



Faith Kipyegon - A queniana conseguiu o tricampeonato dos 1.500 metros no atletismo, fato raríssimo. Ainda estabeleceu novo recorde mundial.

Ryan Crouser - Americano conquistou o tricampeonato do arremesso do peso. Ele tem as quatro maiores marcas da história na prova.



Simone Biles - Com os três ouros em Paris (salto, individual geral e equipes), a ginasta americana agora tem sete na carreira.