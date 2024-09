Top-10 do Brasil na Olimpíada de Paris

Foto: Gabriel BOUYS / AFP A brasileira Rebeca Andrade se sagrou campeã olímpica do salto em Paris; ela é a maior medalhista da história do esporte brasileiro

1º) Rebeca Andrade - O fenômeno brasileiro entrou na Olimpíada cotada para duas ou até três medalhas nas seis provas que iria disputar. Conseguiu quatro, acima do esperado, com direito a ouro na prova de solo. Foi prata no salto e individual geral e ajudou no inédito bronze da equipe. De quebra, tornou-se a maior medalhista da história olímpica do Brasil, com seis medalhas.

2º) Beatriz Souza - A judoca era cotada para uma medalha, pelo seu histórico no ciclo, em que tinha três medalhas em Mundiais. Mas conseguiu vencer a francesa Dicko, para quem tinha seis derrotas, na semifinal e vencer a final. Acima do esperado.

3º) Ana/Duda - A dupla de vôlei de praia era cotada para medalha. Meses antes dos jogos, tinham ido mal em três etapas do circuito mundial. Mas na Olimpíada fizeram campanha irretocável, com apenas dois sets perdidos em sete jogos.

4º) Lorena - A goleira do time feminino de futebol foi a principal responsável pela medalha de prata. Defendeu pênalti contra a França e foi a melhor em campo contra a Espanha, nas duas vitórias que levaram o Brasil à decisão. Finalmente o Brasil achou uma ótima jogadora na posição.

5º) William Lima - O judoca não entrou cotado para medalha, mas estava na lista dos que podiam surpreender. Fez campanha com vitórias de wazari no golden score, a prorrogação do judô. Só perdeu a final para o japonês imbatível Hifumi Abe.

6º) Isaquias Queiroz - A quinta medalha olímpica do fenômeno da canoagem. Os 250 metros finais da prova de 1000 metros do C1 vão entrar para a história. O brasileiro arrancou do quinto para o segundo lugar. Depois de um 2023 ruim, treinou e buscou uma nova medalha em 2024.

7º) Caio Bonfim - Entrou cotado para medalha e confirmou. Tinha dois bronzes em Mundiais e, desta vez, colocou a marcha atlética do Brasil na história olímpica. Ótima prova, com a manutenção do pódio na reta final dos 20km.

8º) Tatiana Weston Webb - A surfista não estava na lista das favoritas, mas das que podiam surpreender. Campanha excelente, com direito a vitória sobre uma das favoritas ao ouro, nas oitavas, a americana Caitlin Simmers.

9º) Augusto Akio - O skatista tinha no ciclo um vice-campeonato mundial, mas a prova do park era muito equilibrada. Na última apresentação, conseguiu a nota para o bronze.

10º) Netinho - O atleta do taekwondo se recuperou após perder a primeira luta e venceu dois adversários difíceis para conseguir o bronze.