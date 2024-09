10 resultados decepcionantes do Brasil na Olimpíada

Foto: André Loureiro/COB André e George foram eliminados nas oitavas de final do vôlei de praia masculino

Semana passada eu escrevi um top 10 de atletas brasileiros que se destacaram na Olimpíada de Paris. Hoje o contrário: quem podia render mais devido a bons resultados no ciclo olímpico e ficou abaixo do esperado.

André e George (vôlei de praia) - Não eram favoritos à medalha, mas tinham sido bronze no mundial 2022 e entraram com bom ranking. Fizeram campanha decepcionante. Duas derrotas em três jogos na 1º fase, e eliminação nas oitavas de finais.

Ingrid Oliveira (saltos ornamentais) - Tinha sido 4º colocada no mundial 2022 na prova de plataforma. Mas novamente em Olimpíada, decepcionou. Sequer chegou às semifinais entre as 18 melhores. Foi 23º entre 28 atletas.

Vela - A expectativa não era das melhores, e realmente terminou sem medalha. Desde 1992 isso não acontecia. Foram oito de dez classes com brasileiros. As bicampeãs olímpicas Martine e Kahena ficaram em 8º. Bruno Lobo chegou também entre os oito. Os demais foram só para participar

Pepe Gonçalves (canoagem slalom) - Expectativa era de que ele pudesse brigar por medalha na prova de Cross. Mas foi eliminado logo no 1º mata. Na prova de caiaque também não foi bem, ficando em 20º lugar.

Vôlei masculino - Pelos resultados na Liga das Nações, expectativa de medalha somente pelo retorno de Bernardinho ao comando. Mas foram quatro jogos e três derrotas para Polônia, Itália e EUA. Só venceu o frágil Egito.

Boxe feminino - Bia Ferreira era favorita ao ouro e novamente caiu para a irlandesa Kellie Harrington. Teve de se contentar com o bronze. Carol Naka e Barbara Santos, medalhistas em mundiais perderam logo na estreia para adversárias de nível razoável, assim como Jucielen Romeu nas quartas de finais.

Arthur Nory (ginástica artística) - Competiu apenas na prova da barra fixa em que já foi campeão mundial e terminou em 44º lugar.

Camila Gomes (ginástica trampolim) - Na difícil escolha entre ela e Alice Gomes para ser a representante brasileira em Paris, a Confederação optou pela mais experiente que poderia ficar entre as oito finalistas. Camila foi penúltima entre 16 atletas.

Mayra Aguiar (judô) - Três vezes medalhista olímpica, optou por não competir durante todo o ano de 2023. Assim, com ranking ruim, perdeu logo na estreia para favorita italiana Alice Bellandia, que terminou com o ouro.

Marcus d'Almeida (tiro com arco) - Entrou na Olimpíada como número 1 do ranking mundial. Mas pela 3º Olimpíada seguida, fez uma fase de classificação fraca, terminando em 17º lugar. Assim, acabou cruzando com o sul-coreano Kim Woojin logo nas oitavas e acabou derrotado.