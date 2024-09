Brasil vence mundial de skate park no masculino e feminino

Foto: Julio Detefon / CBSk Pedro Barros, Raicca Ventura e Augusto Akio subiram ao pódio do mundial de skate, com dois ouros e uma prata

O Brasil mostra a cada ano e competição que realmente é uma grande potência do skate. Já somamos cinco medalhas em duas edições olímpicas, e neste domingo, 22, nosso país venceu o mundial de park na Itália, tanto no masculino, com Augusto Akio, quanto no feminino, com Raicca Ventura. Ainda tivemos a prata de Pedro Barros.

Foram três medalhas em seis possíveis. Na semana passada, Rayssa Leal foi campeã no mundial de skate street.

Akio, o Japinha, bronze na Olimpíada deste ano, não vinha bem após as duas primeiras voltas da final. Mas, assim como ocorreu em Paris, foi para o tudo ou nada na última volta e conseguiu uma espetacular nota de 93,53 para garantir o ouro. Pedro Barros, medalhista olímpico em 2020, também não vivia um bom dia, até emplacar um 90,72 e conquistar a prata. O bronze ficou com Viktor Solmunde, da Dinamarca, que liderava a disputa.

O Brasil teve outros dois representantes na final: Luigi Cini (4º) e Kalani Konig (8º), este último foi o melhor na fase semifinal.

Alguns dos skatistas que competiram em Paris abdicaram da disputa deste mundial, como os campeões e vices olímpicos Keegan Palmer, da Austrália, e Tom Schaar, dos EUA. Agora, Japinha, de 23 anos, tem duas medalhas em mundiais da World Skate. Pedro Barros, 29, chegou à sua 5ª conquista.

No feminino, a surpresa foi ainda maior. Raicca Ventura, que havia sido apenas 12ª na Olimpíada, se tornou campeã mundial. Na 1ª volta, conseguiu 89,68, já assumindo a liderança. Livre da pressão, fez uma 2ª volta ainda melhor, ultrapassando os 90 pontos. Na 3ª volta, nem precisou se esforçar, pois já estava garantida no topo. A prata ficou com a japonesa Kusaki Hinano, e o bronze, com a espanhola Naia Lado, ambas finalistas olímpicas.

Assim como no masculino, alguns nomes, como a campeã olímpica Arisa Trew, da Austrália, e a vice Cocona Hiraki, do Japão, não disputaram a competição. De toda forma, o Brasil começa com tudo este novo ciclo olímpico no skate.

Temos atletas capacitados para brigar por medalhas nas quatro provas olímpicas, que ainda podem se tornar seis, caso haja a inclusão do Vert. Até no park feminino, em que não tínhamos um nome forte, agora aparece Raicca Ventura, 17 anos, já com a experiência de uma Olimpíada. O ouro olímpico, que ainda não veio em duas edições, passa a ser viável em Los Angeles.