Brasil segue brigando por medalhas na canoagem slalom

Foto: Gaspar Nóbrega/COB 2024.08.04 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Canoagem Slalom - Prova de caiaque cross, na foto, Pepê Gonçalves

Antes da Olimpíada de Paris, uma das modalidades apontadas com possibilidade de uma medalha inédita para o Brasil era a canoagem slalom. Isso pela inclusão das provas de Cross, em que Ana Sátila e Pepê Gonçalves figuravam entre os melhores.

O pódio não veio, mas na última etapa da Copa do Mundo, neste mês de setembro, na Espanha, o Brasil mostrou, com duas medalhas, que segue com chances de encarar as potências da modalidade no ciclo de Los Angeles.

Ana Satila participou de sua quarta Olimpíada. Mas, pela primeira vez, ficou conhecida nacionalmente e até virou meme em redes sociais devido a inúmeras participações. Ela disputou três provas e fez 15 descidas, entre tomadas de tempo, repescagem, eliminatórias, semifinais e finais.

Conseguiu sua melhor Olimpíada, ficando em 4º lugar no caiaque (após quatro descidas), 5º lugar na canoa (4 descidas) e 8º lugar no caiaque Cross (7 descidas). Ana tem 28 anos e deve disputar a Olimpíada de Los Angeles como uma das cotadas à inédita medalha.

Outro nome conhecido da canoagem slalom é Pepê Gonçalves. Ele ficou muito abaixo do esperado em Paris. Apenas 20º no caiaque e, na prova de Cross, em que tinha dois bronzes em etapas de Copa do Mundo, sequer ficou entre os 16 melhores.

Mas na última etapa da Copa do Mundo 2024, semana passada, na Espanha, Pepê ficou com a medalha de bronze no Cross. Melhor ainda: terminou como vice-líder da temporada nessa prova. Aos 31 anos, também tem chance de mais uma Olimpíada e alguns mundiais, focando no Cross.

A boa e surpreendente notícia para o Brasil veio também nesta etapa da Espanha da Copa do Mundo, com Mathieu Desnos, 30 anos. Ele é francês naturalizado, compete desde 2019 pelo Brasil e obteve seu melhor resultado: a prata na prova de caiaque. Na final, superou o italiano campeão olímpico Giovanni de Gennaro.

A exposição que a canoagem slalom teve na mídia na Olimpíada deve fazer crescer o interesse pela modalidade no Brasil. Anualmente acontecem três ou quatro etapas de Copa do Mundo na Europa, além do campeonato mundial. O Brasil estará na briga por medalhas. Em Mundiais, Ana Sátila soma três medalhas: duas no Cross e uma na canoa.

A canoagem slalom já esteve presente em dez Olimpíadas. Quem lidera o quadro de medalhas é a França, com 8 ouros, 5 pratas e 8 bronzes. A Eslováquia também tem 8 ouros. Outras potências são Alemanha, Austrália, República Tcheca e Grã-Bretanha. São 19 países com medalha olímpica.