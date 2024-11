Um 2024 de altos e baixos para Hugo Calderano

Foto: Alexandre Loureiro/COB Hugo Calderano teve bons e maus momentos no ano

Um 2024 com altos e baixos para o mesatenista Hugo Calderano.

Às vésperas da Olimpíada, teve um dos melhores momentos de sua carreira. Foi vice-campeão do WTT Champions da Coreia, em abril, vencendo o melhor chinês da atualidade, Fan Zhendong. No final de maio, semifinalista no WTT Champions da China, vencendo outro forte chinês, Jingkun Liang. Em junho, a melhor atuação da temporada: campeão do WTT da Eslovênia, batendo na final o prodígio francês Felix Lebrun por incríveis 4 a 0. Em nível continental, Hugo venceu o WTT do Rio de Janeiro.



Com esses quatro resultados, conseguiu melhorar seu ranking e chegar na Olimpíada como um dos quatro cabeças de chave. Tudo caminhava para a inédita medalha olímpica, ainda mais com a eliminação de um dos chineses, Wang Chuqin.

Mas veio a semifinal, quando Calderano perdeu do sueco Truls Moregard por 4 a 2, sendo que, no 1º set, o brasileiro chegou a ter 10 a 4 no placar e tomou uma virada totalmente fora do normal para a modalidade. Na disputa do bronze, bem abatido, Calderano não conseguiu jogar bem contra o francês Felix Lebrun. O detalhe é que, antes da Olimpíada, Hugo venceu Lebrun duas vezes e Moregard, uma vez.



Após Paris, o circuito internacional prosseguiu, mas Hugo não conseguiu repetir os resultados do primeiro semestre. O único título foi o Campeonato Pan-Americano. No continente, ele segue imbatível.

Em outubro, caiu nas oitavas para o alemão Patrick Franziska, no WTT de Montpellier. Em novembro, foi eliminado nas quartas de finais no WTT de Frankfurt por Lin Yun Ju, de Taipei. O último resultado ruim ocorreu nesta última semana. No WTT Finals do Japão, reunindo os melhores da temporada, perdeu logo na estreia para o sul-coreano Jang Woojin. Este mesmo adversário foi atropelado por Hugo na Olimpíada por 4 a 0, nas quartas de finais.



Todas essas derrotas de Calderano foram para adversários de ótimo nível, ranqueados entre os 20 melhores. Mas deu para perceber nas partidas que o brasileiro ainda não se recuperou física e mentalmente do que aconteceu em Paris.



O Finals foi o último evento importante da temporada. Em 2025, o calendário de Hugo, agora com 28 anos, será bem menos cheio do que 2024, ano olímpico. O grande objetivo será o Mundial do Catar, onde tentará a inédita medalha para o Brasil.