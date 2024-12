Olimpíada de Los Angeles-2028 terá seis novos esportes

Foto: Reprodução/ Grasiela Gonzaga/Flag Football Brasil; Matthew Stockman/Getty Images via AFP; Andreas Solaro/AFP Flag football, lacrosse e críquete serão os esportes novidade durante os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028

Está virando gincana. Para a Olimpíada de 2028, em Los Angeles, seis modalidades entrarão no programa de Los Angeles: críquete, beisebol, softbol, squash, lacrosse e flag football. Em pelo menos quatro, os EUA são favoritos a medalhas. Nenhum tem garantia que continuará para 2032.



Eu acompanho Olimpíadas desde os anos 1980 e eram raras as mudanças no programa olímpico. A cada nova edição uma ou outra modalidade era substituída. Havia uma série de fatores como quantidade de países e número de praticantes para que uma modalidade fosse introduzida. O taekwondo por exemplo, entrou como esporte demonstração em 1988 e 1992. Só passou a valer medalha a partir de 2000.



Nas últimas edições foram várias mudanças. O caratê teve sua única participação na Olimpíada 2020 pela força do Japão. O break dance foi disputado agora em Paris, mas não continuará para 2028. O softbol participou dos jogos de 1996 a 2008, voltou em 2020, ficou de fora de Paris e agora retorna em Los Angeles. Com o beisebol a situação é mais peculiar: já entrou e saiu nove vezes desde 1900, sempre de acordo com a preferência do país-sede.



Alguns esportes também terão alteração em suas provas para 2028: no remo, as de peso leve serão substituídas pelo remo de praia.

Confira os detalhes dos novos esportes e as chances do Brasil



Críquete - só esteve presente na Olimpíada de 1900. Índia, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Austrália são as potências. Brasil não disputou o último mundial no feminino e no masculino.

Beisebol - Brasil surpreendeu com a prata nos Jogos Pan-Americanos. Mas classificar para a Olimpíada será tarefa duríssima. Esporte dominado por Japão, EUA e países do Caribe.



Softbol - versão feminina do beisebol. Brasil sequer consegue se classificar para os Jogos Pan-Americanos. EUA, Japão e Canadá são potências.



Squash - estreará em 2028. Brasil sequer conseguiu classificar atletas para os Jogos Pan-Americanos de 2023, em que a modalidade é frequentemente disputada. O atual campeão mundial é peruano, mas o Egito é a grande potência.



Lacrosse - esporte criado pelos nativos norte-americano e pouco praticado no Brasil. Já foi disputado nos Jogos de 1904 e 1908. Em 2028 será realizado no formato Sixes, com times de seis jogadores. Os EUA dominam a modalidade em ambos os gêneros.



Flag football - dos seis novos esportes, é o que causa maior estranheza. Variável menos física do futebol americano. Americanos ganharam os mundiais masculino e feminino deste ano.