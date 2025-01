10 eventos imperdíveis em esportes olímpicos em 2025

Foto: Gabriel BOUYS / AFP Rebeca Andrade pode aumentar coleção de medalhas em Mundial da ginástica artística

O ciclo olímpico de 2028 começa para valer com o mundial de handebol masculino já na próxima semana. Praticamente todas as modalidades olímpicas em que o Brasil tem tradição, terão mundiais este ano. Vários no continente asiático, atrapalhando o sono de quem gosta de esportes. Confira 10 destaques:



14 de janeiro - Mundial de Handebol Masculino na Croácia, Dinamarca e Noruega. Seleção brasileira não conseguiu classificar para a Olimpíada de Paris. Objetivo é ganhar de uma boa seleção europeia e terminar entre os 16 melhores.



13 de junho - Mundial de Judô na Hungria. Modalidade vitoriosa do Brasil na Olimpíada. Chance para ver Bia Souza, William Lima, Larissa Pimenta e os novos talentos do Brasil no 1º grande teste do ciclo.



11 de julho a 3 de agosto - Mundial de Esportes Aquáticos em Cingapura. Depois de uma Olimpíada sem medalha e com poucas finais, a natação brasileira busca revelar novos nomes para o ciclo. Disputas também de polo aquático, maratona aquática, saltos ornamentais e nado artístico.



20 de agosto - Mundial de Ginástica Rítmica. O Brasil sediará o evento no Rio de Janeiro. Apesar de não ter conquistado medalha olímpica, o Brasil teve bons resultados no ciclo de Paris.



22 de agosto - Mundial de Vôlei Feminino na Tailândia. Agora os mundiais da modalidade acontecerão a cada 2 anos. O Brasil nunca venceu a competição. Caberá ao eterno José Roberto Guimarães formar um time para a conquista inédita.



5 de setembro - Mundial de Tiro com Arco na Coréia do Sul. Marcus D’Almeida tentará a 3º medalha seguida no evento: foi prata em 2021 e bronze em 2023.



12 de setembro - Mundial de Vôlei Masculino nas Filipinas. Depois da pífia campanha na Olimpíada, Bernardinho deve renovar bastante a seleção para tentar novamente voltar ao topo da modalidade.



13 de setembro - Mundial de Atletismo no Japão. Outra modalidade em que o Brasil busca descobrir novos talentos, depois de duas medalhas em Paris.



19 de outubro - Mundial de Ginástica Artística na Indonésia. Será que Rebeca Andrade irá competir e aumentar sua coleção de medalhas? Novas ginastas brasileiras terão sua primeira chance em um grande evento.



14 de novembro - Mundial de Vôlei de Praia na Austrália. Ana Patrícia e Duda foram campeãs em 2022 e vice em 2023. Oportunidade para saber se no masculino o Brasil conseguirá formar uma boa dupla, após fiascos nas duas últimas Olimpíadas.