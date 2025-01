Mundial de handebol: seleção masculina busca ficar entre os 16

Foto: Divulgação/IHF Seleção masculina de handebol ficou fora dos Jogos de Paris

A partir desta terça-feira, 14 de janeiro, tem Campeonato Mundial de handebol masculino com 32 seleções jogando em três países: Croácia, Dinamarca e Noruega. A Caze TV vai transmitir o evento. A seleção brasileira que não se classificou para a Olimpíada de Paris, tem como principal objetivo terminar entre as 16 melhores. Nos dois últimos mundiais isso não aconteceu: fomos 18ª em 2021 e 17ª em 2023. Em 2019 uma boa campanha com o 9ª lugar.

A dificuldade de o Brasil vencer seleções europeias tem sido constante nos últimos anos. No Mundial de 2023 empatamos com Portugal e perdemos de Suécia, Hungria e Islândia. Só vencemos Uruguai e Cabo Verde. Em 2021, empate contra a Espanha e derrotas para Polônia, Hungria e Alemanha. A única vitória foi contra o Uruguai.

Neste ano, o Brasil terá duas seleções europeias logo na primeira fase no grupo E. A estreia, no dia 15 às 16h30min, é contra o adversário mais difícil: a Noruega, prata nos Mundiais 2017 e 2019 e sexta colocada no Mundial 2023 e na Olimpíada de Paris. Dia 17, o Brasil tem o jogo decisivo contra Portugal. Seleção de nível razoável e que terminou o último mundial em 13º. Brasil precisa vencer para sonhar com uma boa colocação final. O último jogo do grupo, dia 19, é contra a seleção dos EUA. Trata-se de um dos raros esportes em que os americanos não são fortes é o handebol. Mesmo assim, evoluíram nos últimos anos. No Pan de 2023 o Brasil venceu a semifinal por 40 a 27.

Os três melhores deste grupo avançam à segunda fase. Na sequência, haverá o cruzamento com o grupo de Espanha, Suécia, Japão e Chile. A Espanha é uma das favoritas ao pódio: foi bronze nas duas últimas Olimpíadas e nos dois últimos mundiais. A Suécia é outra potência, vice-campeão no Mundial 2021. Para avançar às quartas de finais, o Brasil teria de vencer essas duas seleções o que é totalmente improvável. Mas para buscar o top-16, vencer Portugal e empatar com a Suécia ou Noruega, vencendo EUA e Chile, deve ser o suficiente.

Nesta semana, o Brasil fez dois amistosos contra a vice-campeã olímpica Alemanha. Perdeu ambos, mas, neste sábado, a diferença foi de apenas dois gols. O elenco mescla jogadores experientes e com anos de seleção como o goleiro Rangel, os laterais Petrus, Haniel e Gustavo e o central Guilherme Borges, com novatos como os pontas Joel Felipe e Edney Silva e o lateral Bryan Monte.O técnico é Marcus Tatá, à frente da seleção desde o último ciclo olímpico.