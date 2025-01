Novas duplas do Brasil no vôlei de praia para a temporada 2025

Foto: Divulgação Cearense Rebecca (esq.) vai formar dupla com Carol Solberg no vôlei de praia feminino

O calendário mundial para as principais duplas de vôlei de praia do Brasil começa em 26 de março, com a primeira de nove etapas do Elite 16, no México. Esta competição reúne as melhores duplas do mundo em torneios nos cinco continentes.

O calendário prevê etapas em Brasília, em abril; República Tcheca, em maio; Suíça, em julho; Alemanha, em agosto; mais duas etapas no Brasil, em setembro, em locais ainda indefinidos; África do Sul, em outubro; e Catar, em novembro.



No feminino, o Brasil contará com a dupla campeã olímpica Duda e Ana Patrícia. Ano passado, com foco total em Paris, elas venceram apenas uma etapa do Elite 16. Ana Patrícia se afastou das quadras no final de 2024 para tratar uma hérnia lombar. Recuperada, forma a dupla favorita para vencer várias etapas. Canadá, EUA e Austrália têm as principais duplas para rivalizar com as brasileiras.



A novidade é a dupla recém-formada: Carol Solberg e Rebecca. Em Paris, Carol, de 37 anos, competiu ao lado de Bárbara, medalhista olímpica de prata em 2016. Já a cearense Rebecca fazia dupla com a parceira de medalha de Bárbara, Agatha, que, aos 41 anos, se aposentou das areias. Rebecca, de 31 anos, também teve como parceira, na Olimpíada de 2020, Ana Patrícia.



A nova dupla Carol/Rebecca reúne duas atletas muito experientes e com passagens olímpicas. Outras duplas de bom nível do Brasil no feminino são Thamela/Victória e Hegeile/Vitoria.



Já no masculino, o Brasil ficou sem medalha nas duas últimas Olimpíadas. Hoje, nosso país não tem uma dupla entre as melhores do mundo. Suécia, Alemanha e Noruega dominam o esporte. A melhor dupla brasileira do ranking mundial no ano passado, André e George, foi desfeita.



George jogará agora com Saymon. Já André, resolveu dar uma pausa na carreira este ano. Ele já formou dupla vitoriosa e campeã mundial com Evandro. Desde 2020, atuava com George, com bons resultados. Porém, na Olimpíada de Paris, perderam três dos quatro jogos, caindo nas oitavas.



A principal dupla do Brasil no masculino será Evandro e Arthur. Em Paris, venceram três jogos no grupo, mas perderam nas oitavas. Outras duplas que devem disputar o Elite 16 são Arthur/Adrielson e Mateus/Adelmo. Além das nove etapas do Elite 16, a temporada mundial terá seis eventos Challenge, para duplas de nível mais fraco.