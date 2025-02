Brasil vence pela primeira vez a Austrália, no rugby sevens

Foto: Don MacKinnon / AFP Lance de Brasil x Canadá durante a etapa de Vancouver do Mundial de rugby sevens

Um resultado surpreendente aconteceu na última sexta-feira, dia 21 de fevereiro, no rugby sevens. A seleção brasileira, acostumada a ser massacrada pela poderosa Austrália, em etapas do circuito mundial, conseguiu uma vitória por 14 a 12. A Austrália é a atual campeã mundial, campeã do circuito em 2024 e foi quarta colocada na Olimpíada de Paris.

Foi a primeira vez que o Brasil conseguiu superar o adversário. Neste jogo, as australianas contaram com cinco jogadoras que estiveram no título mundial de 2022, incluindo Faith Nathan, líder em tries e pontos.

A etapa do circuito aconteceu em Vancouver no Canadá. O Brasil estreou perdendo para o Canadá, vice-campeão olímpico, por 26 a 19, diferença pequena pelo nível das seleções. No segundo jogo, a grande surpresa: vitória por 14 a 12 sobre as australianas. O Brasil perdia por 12 a 0 no intervalo, mas no segundo tempo, com dois tries de Yasmin, o Brasil virou para 14 a 12. No último lance, Thalia aplicou um tackle que impediu a vitória australiana. No terceiro jogo da fase de grupos, nova vitória do Brasil por 19 a 17 sobre a Espanha. O Brasil avançou ao mata-mata de quartas de finais, fato incomum para a seleção, que normalmente vai para a disputa de 9º a 12º.

O adversário seria Fiji, de quem ganhamos na Olimpíada de Paris e que havia perdido dois dos três jogos na fase de grupos desta etapa canadense. Mas o Brasil não repetiu o bom desempenho do dia anterior e perdeu a chance de pela primeira vez chegar às semifinais. Tomou um arrasador 46 a 0 e foi para a disputa de 5º a 8º lugares.

No rugby sevens feminino, o Brasil esteve nas três últimas Olimpíadas e nunca conseguiu passar da primeira fase. Em Paris havia a expectativa de acontecer, mas o time esteve abaixo do esperado. O Brasil perdeu os três jogos da fase de grupos, inclusive para o Japão, seleção de mesmo nível da nossa. Na disputa de 9º a 12º, venceu Fiji e perdeu novamente das japonesas, terminando em 10º lugar.

O circuito mundial 2025 ainda terá mais três etapas, em Hong Kong, Singapura e Los Angeles. O time brasileiro ainda busca um equilíbrio nas atuações. O objetivo é se manter na elite do circuito mundial para as próximas temporadas e buscar um top-8 na Olimpíada de 2028. Resultados como a inédita vitória diante das australianas, podem despertar novas praticantes para a modalidade.