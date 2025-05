Calderano e Bruna Takahashi jogarão dupla mista no Mundial 2025

Foto: WANG Zhao / AFP Melhor mesatenista brasileiro, Hugo Calderano (foto) fará dupla mista com a melhor mesatenista brasileira, Bruna Takahashi

Um mês após vencer de forma brilhante a Copa do Mundo, Hugo Calderano terá um desafio ainda maior pela frente: é o Campeonato Mundial, a partir de 17 de maio, em Doha, no Catar. O evento terá 128 atletas, cinco chineses e sistema de mata-mata. Perdeu é eliminado. Outros quatro brasileiros estarão na chave individual masculina e três na feminina. O Brasil nunca ganhou uma medalha em mundiais no individual, duplas ou equipes. São 37 países com medalhas.

O atual bicampeão mundial e campeão olímpico, Fan Zhendong, ainda não vai retornar às competições. Ele se recusou a jogar o Circuito Mundial neste ano e havia a expectativa de que voltasse no Mundial pela pressão da Federação Chinesa por resultados, após o título de Calderano na Copa do Mundo. Mas isso não vai acontecer. Os chineses terão além de Lin Shidong e Wang Chuqin, números 1 e 2 do ranking, Jingkun Liang, Fei Xue e Lin Gaoyuan.

A estréia de Calderano será contra o mexicano Rogélio Castro. Se avançar, na 3º rodada Hugo já deve pegar um dos chineses, Fei Xue (26 anos e 41º do ranking mundial). Nas oitavas, pode pegar o francês Felix Lebrun, que lhe tirou o bronze olímpico. Hugo precisa de sete vitórias para o título. A chave é complicada e no nível do tênis de mesa mundial, com ótimos atletas, repetir o que fez na China no mês passado é muito complicado.

Além de Calderano, o Brasil terá mais sete atletas no individual, número bem considerável: Leo Ilzuka, Guilherme Teodoro, Vitor Ishiy, Eric Jouti, Laura Watanabe, Bruna Takahashi e Giulia Takahashi. Pela tabela já sorteada, todos do masculino terão dificuldades de avançar da primeira rodada, assim como Laura e Giulia. Bruna Takahashi, hoje é a 16º do ranking e tem condições de chegar até as oitavas, quando deve pegar a chinesa cabeça de chave 3, Chen Xingtong.

Haverá ainda as disputas em duplas. E aí a grande novidade. Hugo Calderano e Bruna, excelentes no individual,vão jogar a primeira competição importante de suas vidas como dupla mista. Até então, Hugo só jogava duplas em alguns torneios e Bruna fazia parceria com outros atletas. A dupla de namorados estreia contra Madagascar. As dificuldades devem começar a partir das oitavas, contra uma dupla japonesa.

O Mundial com disputas individuais é realizado a cada dois anos. Desde 1999 a China não perde no masculino e desde 1995 no feminino. Na dupla mista a China não tem o mesmo domínio e perdeu em 2013 e 2017.