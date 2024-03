Coluna Marcus Lage: Pontualidade finlandesa

Foto: Marcus Lage Até 120 anos!Adriana Miranda e Fernando Férrer, ambos das águas de março

O educador Oto Sá Cavalcante dá o exemplo: começar na hora, em respeito aos pontuais.

Fortaleza está muito negligente no assunto à baila. Convidados não chegam na hora, contando com o atraso, e os cerimoniais, valendo-se da regra, se atrasam também.

"Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?



Guilty pleasure

Por mais espartanos que sejamos com os nossos filtros, temos alguma mania que guardamos a 4 chaves. A tradução: gostos questionáveis. Lembram do maestro Jobim? “Morar em Nova Iorque é bom, mas é uma m...; morar no Rio é uma m..., mas é bom."

Eu não me desligo de meu pentinho de mão, embora não use-o em público. Não troco por uma Mason Pearson. Seiva de Alfazema, panelada, guardar amenities de hotel...



Pente escovinha de mão Crédito: Marcus Lage

14 de Nisã

“É o sacrifício da Páscoa a Jeová, que passou por alto as casas dos filhos de Israel, no Egito quando feriu os egípcios.”( Êxodo 12:14, 27)

Neste ano, a data mais importante da cristandade, a morte de Jesus, pelo calendário judaico, vai acontecer neste dia 24 de março. A data coincide com o Pessach judaico, quando os israelitas, antes de saírem dos domínios do Faraó, sacrificaram e cearam um cordeiro perfeito, cozido com ervas amargas. Oremos.



Às cegas

Foi enriquecedora a palestra sobre azeites, no restô de Fabio Felle, promovida pelo empresário Enrico Gambacurta. Este adverte-nos que aquilo que devemos comprar chama-se flavonóides, a parte boa, curativa, longeva da oliva. Importante: observar o prazo de engarrafamento de até 18 meses. Cada garrafa pode ser avaliada por meio de uma análise sensorial.

O copo azul imita a degustação às cegas. Cheirar, bochechar, engolir e, no final, sorver o ar com bastante força. As alfinetadas na garganta são referenciais de qualidade.



Teste de azeites no restô de Fabio Felle Crédito: Marcus Lage

Colecionável

O objeto da foto chama-se EcoSphere. Foi inspirado num antigo experimento russo. Produzido no Arizona, em vidro soprado, pode ser redondo ou oval. O leitmotiv: criar um ambiente ecológico hermético. O 'aquário' abriga, naquele pequeno mundo, alguns minúsculos camarões vermelhos, que vivem de 2 a 3 anos.

A auto-sustentabilidade funciona assim: o sargaço produz oxigênio para a bolha, por sua vez as bactérias decompõem os resíduos produzidos pelos camarões. Os produtos da decomposição nutrem as algas e as bactérias, o menu dos pequenos crustáceos.

EcoSphere: ambiente ecológico hermético Crédito: Divulgação/EcoSphere

Congrats

Parabéns para Leiliane Pinheiro, fundadora da Wine Ladies, mãe da afilhada Valentina.

Savoir faire d'excellence

Num ping-pong, Verônica Rodrigues me confessa: 'Meu maior sonho é a liberdade de sonhos'. Ela tem uma citação favorita para as clientes: 'Isso não lhe favorece'. Chapeau para uma das maiores mentes criadoras da urbe.

Astréia

É a deusa que enxerga, madrinha dos bons nomes da justiça.By the way, o des.Paulo Régis Botelho foi convocado para o TST, em data que coincide com seu aniversário, 1o. de abril.

Seu colega, Antonio Parente, prestigiou o lançamento de Estenio Campelo-Trajetória de Sucesso- em Brasília.

Super cumprimentado na semana, o juiz Max Cavalcanti.



Trocou 15 por 30

Leticia, filha de Roberta Farias e Silvio Montezuma, não quis festa, preferindo julho europeu.

Puzzle político

A corrida eleitoral deste ano parece antecipar pelo menos uma disputa de 2026.Posicionados no grid de largada, o PT, de Guimarães, o PSB, de Cid Gomes e o MDB, de Eunicio Oliveira, pelo lado governista.Todos já a pleno vapor, para consolidá-los na batalha pelo podium do Senado.

No paddock há quem fale até num 'pega' entre o 'PenTagrama' e o Partido Socialista Brasileiro, em vários municípios da cearensidade. E no lado oposicionista, o field sempre citado é: Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Eduardo Girão e, até mesmo, Tasso- cujos slipers não couberam confortavelmente, tampouco o robe de chambre.

A surpresa no autódromo poderá ser Wagner, caso não conquiste a vaga no Solar dos Mendes da Cruz Guimarães-Palácio do Bispo-Paço.



Busine$$

Andre Nunes estudando as tendências na Exporevestir, em São Paulo.

Nauticanas

Henrique Vasconcelos começa a mil por hora, dando continuidade aos trabalhos do clube. Dentre as realizações previstas: novo estacionamento, climatização do salão nobre, retrofit dos jardins, da fonte e dos lustres. Mais: continuidade à reforma dos banheiros do restaurante e mudança da área administrativa. Além da vinda do Boteco, haverá um alinhamento da preservação do NAC com base nos pressupostos da sustentabilidade.

Miami Open

Viperia e apaixonados pelo esporte branco circulam no Hard Rock Stadium.Na parte das suítes, catering de Nobu Matsuhisa.

O favorito é o espanhol Carlos Alcaraz.Um brasileiro nas quadras: Thiago Wilde.

Um 'wow moment': a exposição dos carros elétricos Cadillac.

Henrique Vasconcelos convida para posse no Náutico, dia 2,às 19h. Com ele, Jardson Cruz Crédito: Acervo pessoal/Henrique Vasconcelos

Irmãs entre si, Mariane e Sabrine Gondim Crédito: Marcus Lage

Posse no Ideal: os Studart, Rubens ao quadrado Crédito: Marcus Lage