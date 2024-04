Coluna Marcus Lage: Puzzle político

Foto: Agência Câmera Deputado Federal Luiz Gastão

Luiz Gastão, rei da Fecomércio, avançou com seu PSD na Câmara. A segunda maior bancada. Dizem afirmar que "não cresceu mais, por causa do prefeito Sarto". Este? Truculento? O menestrel? Nunca.



O Social Democrata, outrora comandado exclusivamente pelo experiente Domingos Filho, é lemeado Bittencourt e Célio Studart, luminares filosofais dessa ágora. Studart, o Capitão Pet, está longe da vivência política. Ao passo que acumula, a cada pleito, recordes de votação.

Tem que consertar o ceceio, pois o eleitor implica e vira meme. Outro desafio, do protetor dos mascotes, que cogita disputar o Solar dos Mendes da Cruz Guimarães, é não cair no canto da sereia. Amarre-se ao mastro e cruze o mar, marinheiro. Pulando de Homero para La Fontaine: o lance mesmo é comprar uvas, verdes não, e manter ocupadas as bocas das raposinhas. Se for para Perrault: não escute o Lobo Mau.

Vidalongavida

Parabéns para Bianca Barroso, Eugenio Vasques e Pedro Jorge Medeiros.

Tons & semitons

Lembro da história do indignado pai, ao ler o bilhete da filha, que estudava num internato: "Papai, mande dinheiro!". O amigo deste, releu o pedido numa entonação bem branda, sem exclamação. Quase tudo pode ser dito, dependendo da maneira. Algumas expressões devem ser contextualizadas no ambiente em que foram geradas.

Ya'aburne é "me enterre", em árabe. Traduzindo: não quero (posso) viver sem você. Merdeeee! Eram os detritos, deixados pelas carruagens, que chegavam nos teatros. A quantidade de caquinha, informava se seria casa cheia. Aqui, as dançarinas dizem: "muita m...". Go dutch significa rachar a conta.

Io voglio é tosco, substitua por vorrei, sendo mais Il Galateo. Em Portugal, chamar de ignorante é sinônimo de que você está por fora do assunto. Não é grosseria. No Ceará, "nojento" pode ser uma adjetivação carinhosa. É como "cisso", algo autóctone, bem da gente.

Raízes da Terra

Valter Costa Lima lançou a Coleção Carnaúba, na SP Arte, pela galeria d.Propósito. O wow moment no stand foi a cadeira com espaldar de crochê. O outro item vem com encosto de palha trançada, aduzindo a nordestinidade, sempre atoado ao conceito da auto-sustentabilidade.

13 às 13h

Feliz vespertina, certamente esticada, para Biança Barroso, pois não somos triscadeifóbicos.

Mão direita

Carol Nogueira Lima e Pedro Abrantes, já noivos, confirmam o "d" para novembro.

Spoiler

O biografado Estênio Campelo fará lançamento no torrão, escolhendo o N.A.C. para o evento. Agosto, dia 22.

"Furniture" & present

Foto: Marcus Lage "Furniture" & present. Carnaúba, by Valter Costa Lima





Bolo da Lua

Pior do que comida pesada é mesa tóxica, pois contamina a alma.

Benefit

Uma mão de corações foi a sponsor da Páscoa do Lar Sarah e Burton de Wolf Davis. Esses são insertos no meu rol dos elegantes. Nomes?

"A caridade deve ser anônima, do contrário é vaidade". (Provérbio judaico)

Caviar Almas Gold

Foto: Marcus Lage Caviar Almas Gold. Antigamente, somente para a ucharia dos Pahlavi. Faltou! O que fará a Diba?

Camarote

Manó e Francisco Brandão confirmam o show do Tom Jones, em São Paulo. O cantor está chegando aos 84 anos, com todas as valências. Lembram de "Sexbomb, sexbomb..."?

Raconteur

Você receberia, em sua casa, com tripe à la mode de Caen (panelada francesa feita com Calvados)? Serviria o escocês haggis (primo da buchada), para seus amigos instagramáveis? E a cabeça de carneiro, à moda do deserto, que aqui chamamos fussura?

Trocariam coalho ou queijo de manteiga por casu marzu, num combo de cobrinhas? Iria de sopa de ninho de Andorinha ou canja raiz? Não troco um prato de ova de curimatã por um Almas Gold. Pois é...

Existe muita insegurança e falta de inovação, motivo pelo qual impera a clichêzagem. Lembram do strogonoff e do creme de galinha? Uma celebrada socialite costumava anfitrionar com uma simples feijoada, mas bem servida em Imari. Outra, do mesmo quilate, oferecia uma sobremesa de rapadura pilada com coco ralado, em compoteira de cristal branquinho e colher de prata.

Foto: Marcus Lage Frango de lata, não confundir com enlatado. Aconselha-se fechar a janela

Aqui, temos um prato chamado frango de viagem. Seu nascituro deu-se em razão do tempo de percurso que os trens demandavam do interior à capital. Cientes, as mãezonas fritavam um frango e o misturavam, dentro de uma lata, com a mais crocante das farofas (na gordura de porco, é claro). Arranje um genuflexório.

Recordo-me de uma anedota, passada numa dessas estações férreas do interior. A sagaz dona do restaurante, após servir a mesa, empanturrava os clientes com inúmeras perguntas. O maquinista dava o piiiiiiiii. Resultado: sobrava comida. Certa feita, a vivaldina pegou um cliente experiente e, na primeira pergunta:

-Você tem pai, moço?

-Nem mãe.

Fim de papo.

Busine$$

Dizem que a mercadoria tem três preços: quem quer vender, quem precisa e quem não deseja.

Um amigo, ao contratar qualquer serviço, diz que mora na Praia de Iracema, embora residindo na Beira Mar. O midas dos eletrodomésticos, Zenir, contou-me que usa o nome de batismo para negociar, pois sai sempre mais em conta.

Garimpando

Se a pauta é qualidade, algumas bandeiras nos rótulos dizem muito, a começar pela quadradinha da Suíça.

Tem duas queridinhas europeias: Primark e Aldi. Uma é irlandesa e a outra alemã. Em ambas, compra-se com qualidade e preço justo.

O adágio do europeu: "Uma guerra muda um povo".

Queijo Casu Marzu

Foto: Marcus Lage Queijo Casu Marzu. Como pergunta o garçom de ginja de Óbidos: com ou sem elas?

O poder da oração

"Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?" (Lucas 18:7)

Botica

Ouvir falar na Biotina para calvície. Dizem que a B7 é ferrabrás.

Imari

Foto: Marcus Lage Imari: um dos meus





Vinho faz cantar...e viajar

Taças do Amis et Vins aviam malas para o Uruguai: capital federal e Punta. Tannat começa com t, de tanino.

Amiseanos

Weiber Xavier, Rodrigo Barroso e Marcus Lage compondo clic com empresários Alan-Antonio (Zenir) Alves Oliveira, fazedores de empregos no Ceará, gente simpática, competente e simples.

Clics

Foto: Marcus Lage Bianca Barroso e Léo Castro

Recebentes da data: Bianca e Léo Castro

Foto: Marcus Lage Fatinha e Jardson: Cruz na parede

Despedida alviverde. Fatinha e Jardson Cruz encerrando mais um ciclo, pois a vida é feita deles.

Foto: Marcus Lage Eugênio e Leandro Vasques-Ir "mãos"

Dividido o calendário de abril, Eugenio e Leandro Vasques

Foto: Arquivo Pessoal Junte-se aos bons. Marcus Lage, Weiber Xavier, Rodrigo Barroso, Alan e José Alves Oliveira, Zenir