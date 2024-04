Pegando no pé esquerdo

Foto: Reprodução Joaquina, e o com.Mendes, empresário do algodão e presidente da Província, na galeria do IHGAC



Esqueçamos as três mentiras. Sua fundação não foi 1638, Harvard era benemérito e o rosto da estátua não era o dele. Mas é verdade que um cearense foi o único formado pela Medicina harvardiana. Aprendeu, com John Collins, a técnica da anestesia com éter. Era escritor, museólogo e, do seu acervo, fundou-se o Gabinete de História Natural, atual Museu do Ceará. Era Cavaleiro da Ordem da Rosa, verificou a potabilidade das águas do Rio Pajeú e pontifica como o primeiro médico da Santa Casa. Falo do doutor Joaquim Ribeiro.

Eduardo Vasconcelos lançará a biografia, do ilustre icoense, dia 24 de abril, às 15h30min, no Instituto do Ceará. Título da obra: "A Ciência Peculiar de Joaquim Antônio Alves Ribeiro" (9 de Janeiro de 1830 + Fortaleza, 2 de Maio de 1875).



Certamente, dr. Ribeiro não tocou na bota daquela famosa estátua. Foi fé, esforço, privilegiada inteligência e um empurrão dos céus, providenciando um ajudador para um Ceará tão pobre, doente e dizimado por nações inimigas: a fome, o analfabetismo e o Cholera morbus. (Hoje, um assunto recorrente é o mercantilismo entre os Templários do Bastão de Asclépio).

Ainda existem profissionais caridosos, entrementes, em muitos jalecos, vaidosos e deslumbrados, 'pecunia olent'. Soube que um esculapinho, depois de várias frustradas tentativas à Residência Médica, pediu ao pai de uma amiga, que lhe abrisse a porta dos fundos. Done! Não é The Ether Dome. É badly done! E fez o juramento de 'Hipócrita' de Cos. Saúde é coisa séria. A falta da intuição, pela ausência de bagagem (gut feelings), leva ao excesso de exames aleatórios. Os planos aguentam? Claro que não. E as quotas? (Em si já não descriminam?)



O super interessante é que a irmã de Joaquim Antônio, Joaquina, minha tetravó, irá aos autógrafos. Estará observando tudo, de seu majestoso portrait, ao lado do marido, presidente da província, o Comendador Mendes, Rei de Copas.

Bilingue

André Monte é um dos meus prediletos. Sergei entra na lista: 4ever. Validado por tudo que Monte estuda, viaja e garimpa. Tem ouvidos e paciência para o divã. Dissecar o cliente é o 'X' da questão.(Tá censurada a tal letra?) Anseios, hábitos, saber, passado e presente do contratante. A casa deve parecer com o dono. Chega de WMF, do gato do Aldemir, tapete Karashi e da poltrona dos Eames. É muito control c, control v.

O arquiteto leva a prancheta para Londres. Acerca dos projetos, conta que o McGuffin foi importado do Salão do Móvel milanês. A proposta é fazer um 'stirred and shaken': a elegância inglesa com o despojamento brasileiro.

Nada de opulência à la Alberto Pinto. Montespan. Montespan. Usará uma paleta de cores sóbrias, madeiras lavadas, texturas naturais, que remetem ao british lifestyle. Um home sweet home urbano, borrifado com perfume dos campos da Escócia. Lares com vibes cosmopolitas, ideais para cidadãos do mundo.

Abri e caiu lá

"Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar; nem o seu ouvido, agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.' '.

( Isaías 59:1,2 )

Chapeau



Beira em quarenta, em termos de Brasil, as unidades da Lumen, dirigida pelo Eduardo Figueiredo. Bela missão de reinserção.

Retorno à perola do pres. Reagan: “Não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas quantas delas estão saindo.”

Vamos ajudar a conta bater?

Viperia

- Educador Vasco Vasconcelos convida para happy hour, só de guardanapos azuis, porque abril é outro ciclo.



- Em maio aportam o escritor Laurence Bergreen e Nicolas, de NY, para farnienteado.

- Luciana Carioca e André Ribeiro receberam na sabatina do Mandara.

- Rodrigo Jereissati leva bolo para um amigo, em Palma de Maiorca (5.0).

- Matheus, de Christiane Cals e Fernando Accioly, é um dos cearenses da Insper.

- Ivana Rangel organizando o casamento de Lisie com Gabriel Sampaio.

- Informalmente, no Giz, Lisandro Fujita antecipou os 17.

- André Nunes esteve em Lakeland, conferindo as novas da aviação.

Merciando

Vereador Danilo Lopes, via seus documentários no insta, presta um super favor à memória da Fortaleza de Nossa da Assunção.

Efeito da Reversão

Foto: Marcus Lage Bruno Pedroza manifestando

Bruno Pedroza, lá do Vêneto, demanda acerca do descaso com o Museu de Arte do Crato. O imóvel, situado na praça da Sé, é um dos prédios mais antigos do município. - Outro bem de raiz é a prefeitura, testemunha da tomada de poder, pelo pai do repórter Francisco José, o cel. Chico de Brito (autor da hilária 'lei', que virou sinônimo de chinelada).



Está desaparecido o estudo de Moema, de Pedro Américo, autor de "Independência ou Morte" e "Batalha de Avaí". E mais: trabalhos de Maria Luiza Matos, Vicente Leite, pincel que nomina o museu, José Reis de Carvalho, Henrique Bernardelli- do epônimo Núcleo - Jordão de Oliveira, Quirino Campofiorito, Osvaldo Teixeira e José Maria de Matos.

Foto: Marcus Lage Celita Vaccani ("Cosmos, s.d" - Ferro e gesso) - das expoentes do Museu do Crato

Fechando no vermelho com uma escultura de Celita Vaccani. Conforme garante uma cláusula, os trabalhos doados por Pedroza deverão retornar para si, em face do descumprimento de essenciais requisitos como: exposição, curadoria, segurança e conservação do acervo.

"Legerdemain'

Lembram do golpe sofrido pela Chácara do Céu, há 18 anos? Foram subtraídas obras de Matisse, Monet (2), Dali e Picasso. Um patrimônio, "A Dança", do catalão, foi parte recuperada numa fogueira. Se as paredes das igrejas de Minas falassem. Mas não é só no Brasil que esse tipo de desfalque acontece.

Foto: Reprodução Isabela Gardner Museum. Nem tempestade, tampouco Mar da Galileia

E, dentre as castanhas quebradas do FBI, menciono os furtos do Museu Isabela Gardner (13 Magnum Opus); o Caravaggio do Oratório de San Lorenzo; o Cézanne do Ashmolean Museum; o Stradivarius de Erica Morini; o Franz Mieris da New South Wales Gallery; e vários elementos do Museu Nacional iraquiano.



Calabash pipe

Um ato de devoção, ao universo dos legados eternos, é informar acerca de seus desaparecimentos. Como?The Art Loss Register. Email: info@artloss.com

Outro serviço, que a empresa realiza, é a repatriação de obras e devolução para espoliados do governo nazista.



Fosfenos

De elegante, não é novidade a tradução. Embora, no Brasil, segundo o saudoso Ariano, "estamos nivelando pelo gosto médio". Suassuna foi gentil: o Brasil está longe da mediocridade.

O pinguim, o balde maçã e a jarra abacaxi são representatividades kitsch, mas nos trazem boas lembranças da infância. São colecionáveis, estando perdoados por serem desprovidos de petulância. E tem o Camp, atraente pelo proposital irônico.

Foto: Marcus Lage Flor que não se cheira

A rosa de seda? Algo burle-grotesco-pastichiano. Um Barroco deslumbrado, nutrido nos mananciais do Rio Acaraú, in United States of...

Um risco aos alérgicos. Deveria existir uma lei nos armarinhos: para cada rosa vendida, ganhe uma caneta de Adrenalina. Abelhas matam, tanto quanto cobras e escorpiões. E o feio incomoda, adoece até quem não é esteta. Dá ginge.

E o porciniano adereço, diga-se artificial, quiçá paraguaio, pressagiante, um memento mori, sempre vem atado a um estandarte carnavalesco, rodopiante, tal dervixe. Tem rosa, mas falta chá, como dizem os portugueses (Catarina de Bragança), que levaram o 5 o'clock tea para Inglaterra. Será que vem perfumada? Borrifada com Iza, o terror das gestantes?



Como disse Lina Bo: "Não é preciso muito para ser muito".

Design hunter

Foto: .Marcus Lage Por Claudia Pessoa. Talentos da gema

Cláudia Pessoa, autora do coquetel de turquesa e lápis lazúli, é uma das citáveis da nova safra. Seu catálogo adota pedras brasileiras, prata, pérolas, valorizando as assimetrias das gemas e dos fios. Para isso: liberdade criativa.

Puzzle político

Parece que a Enel passa a ser o troféu (nominado Elefante Branco) disputado pelos Exmo. Sr. Elmano e prefeito Sarto. Descobriram, somente agora, o que, há anos, os empresários e a população já sabia. O rei estará nu? Não, despida está nossa gente. Será que a Enel tem olhado, com bons olhos, para os negócios do nosso povo?

'Cogito, ergo sum'. O que deveria ser uma parceria, cartesianamente falando, deixa a dever. E deveras. Um velho adágio do torrão: "negócio é bom, quando é bom pros dois: pra mim e pro mano".

Sarto desejou a Jose Nunes: "seja breve". Teria dito "saia logo" ou "solicito providências emergenciais?". Elmano, em pronunciamento tipo Live, afirmou que estava sendo prudente, até agora, para não prometer bravata, e anunciou medida concreta, que seria pedir audiência com o Ministro de Minas e Energia.

Ora vejamos, se o governo leva mais de um ano para pedir audiência, que dirá para resolver os problemas do Ceará. O governador está devendo. E muito. Freitas deveria dizer por que cargas d'água veio cair no Abolição. Estranha, mas a pergunta existe e persiste: "quem é mesmo o governador daqui?". Não é à toa, pois quem não atua nada atoa.

Play it, Sam

-Qual música você deseja?

- A do nove.

- Do nove?

- Nove Ork, Nove Ork.

Cultura descartavável

O certo é que nascemos num Estado onde os gostos são voláteis, povoado por gente modista e desapegada. Creio que seja em razão do ralo old money. Pergunto: quem ainda tem smocking?

Não temos mais Kibon, Wells, Sandra's, Alt Heildelberg, Nostradamus, Barrica, Mincharia, Garbomel, Getty's, Le Dîner, Cirandinha... Esses fizeram a nossa história. Observem que o Leite, da vizinha Recife, é de 1882.Eu, como aficionado, descobri uma lista de estabelecimentos bem antiguinhos.

O Sobrino de Botín é o last-but-not-the least, fundado em 1725, embora eu imaginasse ser o decano. Pelos mais antigos, temos: St. Peter Stiftskulinarium – Salzburg-ano 803 DC; Brazen Head, Dublin, 1198; Sheep Heid Inn Pub & Restaurant, em Edinburgh, de 1360; Honke Owariya – Kyoto- datado de 1465; Zur Letzten Instanz – Berlin- seit 1621; White Horse Tavern, Rhode Island, since 1652.

Bolo da Lua

Bem viveu quem bem se escondeu.

Clics

Foto: Arquivo Pessoal Difícil escolher a moldura. Lacunas: Sr. Ivens Dias Branco (com dona Consuelo) e dona Lúcia Dummar, levados por mim, à Mansão Castelo, para uma memorável tarde de autógrafos