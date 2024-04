Salvem o 23 de maio

Foto: Reprodução Óleo de Eliseu Visconti, hóspede da Casa D'Alva, em maio. Assim como Parreiras, outro predileto meu

.



Invertendo a pirâmide: simplesmente estelar. Zé Guedes bisa a exposição dos trabalhos de brasileiros ou naturalizados (como Anna Maiolino, Tomie, Claudia Andujar, Maria Polo, Eliseu Visconti, Fulvio Pennacchi, Brecheret e Volpi), paletas presentes na Bienal de Veneza. Complementando o cast: Anita Malfati, Portinari, Cicero Dias, Di, Djanira, Ione Saldanha, Ismael Nery, Amadeo Lorenzato, Judith Lauand, Rubem Valentim, Tarsila e Waldemar Cordeiro.

Foto: Reprodução Ponte Veneza - Casa Branca. Respondendo o que Di e Sargentelli tinham em comum

Por sua precoce passagem, aos 33 anos, Ismael Nery é um pincel que desperta curiosidade e desejo. Passou por 3 gêneros: Expressionista, Cubista e Surrealista.

Foto: Reprodução Grande exposição de maio: Ismael Nery

Cohélet

"Quando os dias forem bons, aproveite-os bem; mas, quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro".

(Eclesiastes 7:14)

Order of Garter

A liga da maîtresse en titre (Joana de Kent) caiu no chão do salão de baile. Cochichos, mãozinhas na boca, risos... O rei (Eduardo III) pegou e disse: "quem ri hoje, amanhã vai desejar ter uma". E assim foi criada a Ordem da Jarreteira. O lema é sugestivo: "Vergonha àquele que vê algum mal nisso". Moral da história: respeite quem tem a caneta, "pois ela fere mais que uma espada".

Tutti Buona Gente

- Ângelo Potrichi esteve na M&T Expo, em São Paulo, feira de maquinário pesado.

- Andreas Leubner, lá da Alemanha, foi prestigiar o avô, Carlos Pimentel, homenageado, in memoriam, nos 50 anos da Revolução dos Cravos. Ivens Dias Branco Jr., Francisco Brandão, José Whanon e Raul Santos também estão no rol.

- Na Agrishow de Riberão, Tom Prado referencial na Agro.

Le baptême du vin

- Nestor Chaves é o mais novo do Amis, sob as bênçãos presidenciais.



- Com Rodrigo Barroso e Fernando Façanha, são 3 da Roza Villa.

Inteirando

- Turma cearense reúne-se, na Espanha, por conta do nat redondo de Igor Gondim. Muitos aproveitam a maratona de Madri.

- No Fortim, bolo de 3 andares para Breno Mello, Germano Albuquerque e Paulo Teixeira.



- Outro tema de ouro foi da educada Syane, Sra. Sergio Amora. O casal aproveita temporada floridian.

Parabéns!

Para Marcelo Braga e Sergio Jereissati Filho.

Mão inglesa e francesa

Desejo que o prefeito Sarto crie, ao lado da Ciclovia, a Ubervia. O modo como devolvem a clientela, me faz crer que a categoria goza de Livre Parada.

Bolo da Lua

Nunca faça parceria com a precariedade. (Se não tem para ela mesma, vai tirar de você).

“Mete o saca-rolha!”

Estava devendo a citação do rótulo de 2023, pela Wine Spectator: Argiano Brunello di Montalcino 2018.

Falando em Toscana, a efeméride dos trintanos de carreira do tenor Andrea Bocelli será 17 de julho, no Teatro del Silenzio, Lajatico. Quem se atreve?

Civil

Ângela, Bonorandi de solteira, e Ricardo Teixeira recebem pela união de Priscilla e Valmir Rosa Torres Neto. O noivo é filho de Maria Diva Sales Bezerra e Rogério Evangelista Torres. Próximo dia 10.



Made in Brazil, tchê

Renato Savaris, da Maximo Boschi, uma das nossas melhores vinícolas, me apresenta o Chardonnay Biografia - 2018. By the way: seu espumante é top shelf, não deve nada a muitos franceses, italianos e crimeenses. -Sim, a Criméia faz coisa boa e uma marca respeitada chama-se Abrau Durso.

Foto: Reprodução Maximo Boschi

Outra história, que merece o registro, é a do príncipe russo Lev Golitsyn, do vinhedo de Massandra, um produtor super plural. Como é sabido, a sofisticação veio de lá.

A região da Campanha, colada ao Uruguai, Paralelo 31, parte Sul, tem uma vantagem: consegue alternar o termômetro entre hiper fria e quentíssima, fato de positivo.

Chapeau

Conheci um amigo que repete a regra das famílias, comandantes de grandes corporações: os casais viajam em aviões, separadamente.

Clics

Foto: Marcus Lage Marly e Henrique Melo, com Karine Carneiro, do circuito natalense





Foto: Marcus Lage Sete é perfeição. Érika e José Carlos Girão, com Erilan e José Carlos Filho, em clima de festejos: 34 anos de casados