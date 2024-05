Stênio Burgos está inspirado em Barcelona

Foto: Marcus Lage Dom Stênio Burgos - obra "Um Outro Ângulo"

.

Chill out

Um "gap year" ou seria ócio criativo? O que importa é que Stênio Burgos está em Barcelona. Quando a inspiração aporta, ele pinta e também escreve. Um novo de projeto: o catálogo de aquarelas. A hispano-temporada faz parte dos festejos de seus setent'anos. Ano Sabático, Shemitá, libertação, remissão.

Arnaldo, pai da saudosa cantora Gal Costa, era irmão do nominado avô de Burgos. Talento atávico. Stênio, autoralíssimo, é reconhecido, de longe, pela faturas: pinceladas largas e robustas. Da vasta bagagem intelectual, incluo sua expertise em tapetes.

Lifeaholic

O pitaco é o Lily of the Valley, da Penhaligon's. E veio de Alexandre Pitta, cidadão do mundo, versado em tudo que é triple A. O da Caron, de 1952, é o mais conhecido, cujo o extrato vinha num vidro de cristal. Mas o "perfume da noiva" mudou sua pirâmide, saindo do floral para o cítrico. Isso, para a tristeza dos tradicionalistas.

Já vi Molinard, Yardley, Floris e Annick Goutal. Este, creio ter sido descontinuado, mas super agradou.



No 1o.de maio, na França, é comum a troca de ramos de muguet, traduzindo em votos de felicidades. O costume foi iniciado por Carlos IX, alcançando a popularidade no século XX.

Mês de maio

"Quem encontra uma esposa descobre algo excelente: recebeu uma bênção especial do Senhor".

(Provérbios de Salomão)

Banbryols

O nosso Antônio Bandeira já foi Tachista. Tache vem do francês: mancha. Saiu do Brasil como Impressionista, bebendo das matizes vangoguianas. Tinha em Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze) uma certa fixação, mentoria. Somado a Camille Bryen, formaram o Grupo Banbryols.

Foto: Arquivo/Francisco Bandeira Bandeira e o Tachismo

O quadro, que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, é um autorretrato do trio Banbryols: (Ban-Bandeira, Bry-Bryen e Ols).O grupo durou de 1949 a 1951.

Elas

Amanhã, os cumpriementos vão para Melissa Fontenele. Hoje, para Christina Brasil.

A aniversariante de segunda foi Mariella Pompeu, que recebeu para jantar.

Literalmente

Ouvi algo interessante, que cabe certinho para os que odeiam o dia do próprio aniversário: "bater os parabéns".

Pitaco de oro

O empresário Ludwig Bezerra indicando Macán, La Rioja Alta 890, Clos Mogador, Ramirez de Ganuza, Valbuena e um Veguinha, por supuesto.

Anotem as dicas, vindas de Ribera e Priorato. Eles dão cada olé!

Agenda presidencial

Sérgio Aguiar programando ida ao Japão, pela pasta da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Lupa capitolina

O 21 de abril passou despercebido, sendo efeméride de 2 capitais equidistantes no tempo: Roma e Brasília. Essa é a capital mais antiga do mundo.

A loba, amamentando Rêmo e Rômulo, que fica defronte ao Palácio Buriti, foi um presente do governo italiano. Bom, mas nada se compara ao valor da coluna que a destaca: fazia parte do Foro de Roma.

Mitologia alencarina

Lembrei daquela que começou a fazer maratona no Ceará: Iracema. Sim, a do José de Alencar. Ou seria de Martim? De ambos.

A filha de Araquém, mãe de Moacir, era "mais rápida que a ema selvagem, corria o sertão e as mata do Ipu". E, "depois do banho", na Lagoa de Porangaba, "Iracema divagava até as faldas da serra do Maranguape, onde nascia o ribeiro das marrecas, o Jereraú".

Não usava Alo Yoga, Lululemon, tampouco os pisantes On Running, de Marc Lehmann: "O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas".



