Rio Grande

Rotary fecha a ajuda humanitária com o Lions. Haverá subsídio de desastre, via Fundação Rotária, para recuperação dos danos da enchente.

"E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre". ( Isaias 32:17)

Jogo do Bicho

Eis que o Barão de Drummond possuía um zoológico, em Villa Isabel, no Rio, subsidiado pela Monarquia. O nobre, cujo nome completo era João Batista Viana de Drummond, resolveu instituir um sorteio, para ajudar no sustento do parque e adquirir mais espécimes.

Imprimiu cartelas numeradas, estampadas com animais, vinculadas à compra do ingresso. Mas a ideia veio de um mexicano de nome Manuel Zevada. Encerrava-se, aleatoriamente, em segredo, uma pintura de 1 dos 25 animais cadastrados, e pendurava-a num poste, das 7h às 17h, momento do sorteio.

Sem aumentar um ponto

* Tânia Patrício estreia o domingo com Martina a tiracolo, de Natal para abraçar matriarca Wilma;



* Daniel Brasil e Bibia festejando ele, em Miami, no Carbone;

* Níver de Marcio Meneses foi em Cascais;

* Mariella Pompeu e Angelo Potrichi brindando ao 9, dia dele;

* Quem recebe, dia 18, é Rômulo Alexandre Soares.

Old fashioned way

Às vezes, gosto de dar aquele rew no conteúdo, a fim de mostrar um pouco dos costumes do passado aos jovens leitores. Falarei da uruguaia madame Rosita, ditadora da moda. Rosa de Libman era a peleteira dos "quatrocentões". Assim como era, no Rio, Mena Fiala (Philomena Pagani Selleri).

Aportou aqui em 1935. Seu ateliê, no número 2295 da Paulista, possuía uma câmara frigorífica, onde estocava, mediante aluguel, casacos, gorros, headbands e estolas da abonada clientela paulistana. A Maison Madame Rosita, anteriormente chamada Peleteria Americana, foi a "Daslu" dos Anos Dourados.

Mormente, o falso, a imitação, não é vista com bons olhos. Mas isso não inclui as peles artificiais, por óbvios motivos. Quem sai de sable, arminho, marta, raposa, racoon, chinchila ou coisa que bem valha, corre o risco de levar uma sprayzada do exército da Peta.

Em terra de sapos...

Anna Jarvis foi a inventora do Dia das Mães. Gastou uma grana para tentar "desinventar", pois sentiu falta de sinceridade na efeméride, bem como sua exploração comercial.

Data de carinho, no entanto, de saudades, remorsos e muitas encenações, como o abraço de certas noras, o presente de determinados genros, a anual visita dos netos...

Figuraço

Do papo com Lincoln Bezerra, surgiram várias histórias do Aurílio Gurgel Nepomuceno, personagem que transitava entre o high e a boemia, um badalado anfitrião nos anos 1960 e 1970. Regalo para um causeur.

Vendo um penetra, adentrando em seu apê hiper-refrigerado, Mincharia, apelido de Aurílio, dispara: "Se eu soubesse que você vinha, teria te convidado". N'outra ocasião, viu um habitué chegando de escort, mas não era o Ford. Despachando-o falou: "Sou amigo da sua esposa. Aqui não".

Diretor designado, deu um susto na comodoria, pois liberava a catraca para quem gritasse seu nome. "Eu estou aqui para fazer amigos. Eu, barrar alguém?". Meio alto, em dado evento, convocou o então governador para um almoço: "amanhã, nas Goiabeiras".

A sorte foi a protocolar visita do ajudante de ordens, pois "Mincha" havia esquecido que seria anfitrião do Abolição. Naquela época era tudo mais puro.



Das suas máximas: "Um tapa ninguém tira; burrice não tem perdão; desconfie do sujeito que não tem turma".

À la Mitt Romney

Depois do Covid, muita coisa deveria mudar. Nunca pegue salgados com a destra. Confesso: vejo várias pessoas que saem do banheiro sem lavar as mãos. Mesmo lavadas, ainda tem a vulnerabilidade da fechadura dos toiletes.

Castanhas num copo, com colher, evitando o contato. Criou-se o nipo-hábito do genkan: sapatos não entram no lar.



Minha sugestão é evitar o sopro nos "Parabéns", pois não é nada higiênico. O senador americano tirou as velas do bolo e soprou-as individualmente.

Memoriais

Existe um tipo peculiar de memorabilia chamada Hair Jewelry, Jóias de Luto, Memento Mori ou Memoriais, como já mencionado. Artesãos, desde o século XVII, desenvolveram técnicas usando cabelos de familiares, do soldado convocado para o front, dos cônjuges e de amores secretos.

Entrançados, pequeníssimas tramas e minúsculos nós compõem esses adereços. Com incrustação em ouro, gemas e pérolas, foram cunhados nas versões de anéis, pulseiras, broches e brincos.

E o comércio do marketing moderno, retrofitando a ideia, lançou quadros com mechas de famosos. Temos aqui, do portfolio da marchand e pintora Mayara Capistrano, as de Ladi Dy e Marilyn Monroe. Elas aniversariam, respectivamente, nos 1os. de junho (98) e julho (63).

Fête des Papilles

Bacco receberá os amiseanos, dia 23, em 4 tempos, findando com ossobuco com gremolata, é claro. Pedi um vitello tonnato e garantiram que vai para o menu. O lugar é cool, clean, um charme.



Renato Bezerra de Menezes, mediante receita da saudosa dona Edith, garantiu que seu pudim Luis Felipe supera os da praça.

Surpreendi o educador Vasco Vasconcelos ao apresentá-lo à paradoxal peixada do Augusto da Picanha.



Apaixonado por schnitzel, fui homenageado pelo Roberto Grecco, que também se garante na empanadas argentinas. O curioso do prato é que, comendo-o frio, o sabor ressalta.



Capim limão

Nos highlights da semana passada, o Copacabana Palace cunhou vários chaveiros, grifados com nomes de seus hóspedes famosos. Tem Sophia Loren, Brigitte Bardot, Lana Turner, Grande Otelo, Greta Garbo, Gina Lollobrigida, Ginger Rogers, Jorge Amado...Uma constelação.

É fácil encontrá-los nos leilões do http://www.leiloesbr.com.br.

Hedy Lamarr também tem.

Hedwig Eva Maria Kiesler, judia, além de atriz, foi inventora de um mecanismo guiador de torpedos, arcabouço do celular (propagação de salto de frequência).

Falar do cheiro cítrico do hotel é explicar essa forte ligação com meu córtex, que me faz lembrar do Copa, reduto das boas lembranças, de maravilhosos jantares, de seu épico passado.

Frank Stella - RIP - 1936-2024

Ele ficou conhecido pela adoção de formas geométricas em suas concepções, na medida em que foi um dos primeiros minimalistas. O impacto, trazido por suas abstrações, em New York, na década de 1960, revolucionou o universo artístico.

Anekdota

"Tudo com dantes...". As Fake News, tão em comento nesses dias chuvosos, existem "há seculorum". Quem estuda Jornalismo sabe da existência da obra de Procópio, o "pai" das (FN).

Em "História Secreta", Procópio de Cesaréia destila seu ódio contra Justiniano e Teodora, a qual alcunhava "do prostíbulo".

Uma das maiores maldades da literatura anti-semita, fomentou a pesquisa minuciosa da ex-magistrada Hadassa Ben-Itto e, "a posteriori" , sua publicação. O título: “A Força da Mentira — A Grande Farsa de Os Protocolos dos Sábios de Sião". Aliás, as mencionadas reuniões no cemitério de Praga, por si já descredenciam o título.

Curiosid'arte

Egípcios quebravam os narizes das estátuas, na intenção de restringir seu poder, de matá-las, pois achava-se que elas continham a vida do ser por elas representado.

Clics

1 Blanca Bossard - dna da bandeira quadrada, cantão de Zoug

2 Lifeaholics. Juliana e Ludwig Freire em Praga, degustando brejas

3 Franco Rava, do Bacco, batizou seus vinhos piemonteses numa homenagem familiar: Valentina (filha), Carlo (avô), Francesco (filho), Marino (bisavô), GiAcomo (pai)

4 Gracias a la vida. Rosele Diogo e Patrícia Boris