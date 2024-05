Once upon a time

Foto: Arquivo Pessoal Tradicional Baile de Debutantes no Náutico

.

Chegando no meio do ano, a efeméride era do Náutico: o Baile de Debutantes. Tirávamos a naftalina do tuxedo, colocávamos o cummerbund, cabelo no gel e caprichávamos no Azzaro. O esquenta era no Wells.

Mas ninguém tinha gravatinha self-tie knot. Isso sim, credencia. (A bordô eram bem cringe). O Youtube ensina o passo a passo do nó. Dizem que a rainha Elizabeth odiava o pre-tied.

Setembro era a vez do Ideal, que também exigia black tie. O caderno de baile, impresso para a ocasião, servia bizu para as paqueras.

A América do Norte tem seus costumes. Por exemplo, no Texas existe o Dip (mergulho), um curtsy bem exagerado, em que a debutante senta-se no chão.

Curiosidades

Foto: Reprodução Sapatos usados nos Hammam - pertencia a uma noiva da classe alta

Alguém sabe para que servem esses sapatos? Usados nos Hammam, o tradicional banho turco. Pelo rebuscado trabalho, pertencia a uma noiva da classe alta. Além da madeira, utilizou-se de prata, veludo e madrepérola.

Comumente, chamamos os “brimos” de turcos. O lapso deu-se em face do passaporte, que era emitido pelo Império Otomano. Entretanto, nunca faça isso com um “ian”, em razão dos estigmas do Holocausto Armênio. Nossa lexicografia incluiu a palavra capadócio. Mas existem boas pessoas em todas as etnias.

Os russos também fazem muito uso da sauna. A deles é chamada Venik, e consiste numa leve surra com um feixe de carvalho, betume ou eucalipto, embebido em água quente. Ativa a circulação e melhora as vias respiratórias.

Ensinando cidadania

Será 01/04, às 8h, no cinema do Shopping Rio Mar, o Aulão organizado pelo professor João Paulo Gurgel. O golden squad de docentes, todos comprometidos em atenuar parte dos danos da tragédia do RS, é composto por: Hering Paiva, Felipe Custodio, Maikel Victor, Whallen Serra, Marcos André, João Paulo Claudio, Delano Macedo, Patrícia Viana, Virgínia Villagran, Rosivaldo Maia, Pedro Israel, Adriana de Sá, Matoso, André Rosa, Lia Moita, Eveline e Aline Valerio.

As inscrições serão via link, na bio do insta do organizador: @joaopaulogurgel. Como pagar? Pelo pix enchentesrs@fbb.org.br ( R$ 20)

Azul

Alessandra e Marcelo Machado contando os dias. O nome da bênção: José.

Luxo quieto

Amigo que bebe vinho caro, pelo momento que passamos, em ambiente de corcage, o envolve em papel alumínio.

Bem viveu quem bem se escondeu.

Bisando

Criminalista Bruno Queiroz irá autografar, em Sampa, no hotel Renaissance, dia 30, Crime Contra o Sistema Financeiro e o Mercado de Capitais.

O lançamento no Iate foi “o do ano”.

Promessas

"No tempo certo, eu, o SENHOR, farei isso acontecer." (Isaías 60:22)

As Minas do Rei Brasil

Olhem esse casamento perfeito: Azurita com Malaquita. Explica-se pelo intercrescimento de ambos os minerais. A jazida foi encontrada em Rondônia. Mixa o verde e o azul, cores nossas. Pode ser usada bruta ou em lapidação cabouchon. Há tempos foi vista no Arizona, mas ainda não caiu no gosto dos designers.

Normalmente vemos a Malaquita em peças russas como vasos Médici, colunas, ânforas e tampos de mesa.

Liturgia das relações

Tem telemarketing pisando na bola. “Você é estrebaria”. Senhor, como disse Jânio Quadros. Amiga? Querida? Isso não é o approach.

Nos primórdios do Direito aprendi: sempre chame um “'seu” de doutor, mas nunca chame um doutor de “seu”.

Os “grandedata”



Parabéns para Hermann Landim, Patrícia Botelho, Luana Antero e Emílio Guerra.

RSVP

Aline Ferreira (Aço Cearense), Gustavo Teodósio (M.Dias Branco), Bruno Girão (Alvoar Lácteos), Aderson Uchoa (Coca-Cola), Flávio Ibiapina (Unimed) e Aleksandro Oliveira (Grupo Edson Queiroz) confirmam a matinal da M7 Investimentos, dia 20, 8h30, no La Maison.

Na mediação: Patriciana Rodrigues e Daniel Demétrio.

CLICS

Foto: Arquivo Escritório Andrade Goiana Tributarista Alexandre Goiana em congresso paraibano. Recentemente, sua banca figurou no ranking Análise Advocacia Regional

Foto: Arquivo Pessoal Abbracciare la vita - Andiara e Alexandre Karbage em chill out italiano. Como dizia o saudoso Rangel: "Porque ninguém é de ferro"

Foto: Divulgação No Japão, em Hamamatsu, dep. Sérgio Aguiar e pares da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), a qual preside, recepcionados pelo vice-prefeito, Yutaka Yamana e por Aldemo Garcia, cônsul geral do Brasil