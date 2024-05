Luxo no estrelado Asador Etxebarri

Foto: Daniel Cavalcante M. Asador EtxebarriI - escala obrigatória

Alessandra e Daniel Moura em mesaço cearense no estrelado Asador Etxebarri, em Axpe, España. Com eles, casais Fabio Pinheiro, Marcelo Castro e Adalberto Machado.

Do outro lado, na Argentina, temos o Don Julio, de difícil reserva. Renata e Cristiano Guerra andaram por lá.

Poemizando

Norberto Farias lançou "Mergulhando Na Minha História". Seu bisavô, tio Gaudioso, era irmão do meu, o Cel. Carvalho.

Quebrando paradigmas

O adágio diz que "jornal velho só serve para enrolar peixe". Pois bem, falando com Laerte Menezes, expliquei a possibilidade de trazer toda a ucharia para o Brasil, pois as folhas dos periódicos funcionam como isolante térmico.

É assim que eu trago meus queijos. Minha tia faz palmilhas com pedaços de jornal, pois sente muito frio nos pés.

Mas a melhor notícia vem da sobrinha, Natália Bezerra, jovem médica.

Espartano

Recebi bons comentários acerca da atuação de Henrique Carvalho, gestor da segurança Dunas-Lourdes. Não poderia ser diferente, com ele, 7,5 não dá 8.

25 a 2

Tici e Duda Brígido adicionando ouro branco às alianças, signo da prata.

Mestres

Conheci o Tokaj Oremus, adquirido pela Vega Sicilia, apresentação feita por Ludwig Freire e Mauricio Benevides, estudiosos em colheitas tardias.

"Diga com quem andas"...

Once upon a time

Fui rever o chef Carlos, para matar a saudade do Praia Centro. Quem lembra da excursão à Fábrica Fortaleza? Ganhávamos um biscoito, embalado em papel branco, com figuras lúdicas, e víamos o processo fabril.

Levei as cebolinhas, para o epônimo filet, e o toque blanche me garantiu o Macieira, como d'antes, num géridon, que muitas vezes assustava pelas labaredas.

Dorinha tocando Mercado Persa e maître Batista atualizando o salão. No salão ao lado, Ray Miranda, das melhores versões do Amigos em Ação, parodiando Fita Amarela. Sábado, feijoada e quindim.

O hotel, mais um hole in one do midas Ivens Dias Branco.



O que fica do que não ficou

Me despedi do professor Jackson Albuquerque. Descobrimos que Filatelia nada tem com selos. E tem, mediante contextualização. Atelia, o pagamento antecipado, servia para evitar que o destinatário não pagasse os Correios.

Como dizia Wilde: " Viver é a coisa mais rara do mundo.A maioria das pessoas apenas existe".



Sala vip

- Patrícia (aniversariante) e Álvaro Bezerra de Menezes recebendo no findi paulistano. Nat redondo.

- Doutoranda Karine Carneiro voltando para Coimbra, intempestivamente à tradicional Queima das Fitas.

- Gentleman Arthur de Castro estica na Amazônia, com folhinhante filho Pedro (19).

- Liberato Barroso voltando do basquete Master, em Salvador.

Tartan

A bienal do Sítio Ypiranga será julhinha, precisamente 6 do 7.

O arraial dos Pinheiros é sempre um esperado acontecimento.

Manual da vida

Não se deixem enganar: "As más companhias corrompem os bons costumes" - (1 Coríntios 15:33)

Como os antigos diziam: "Ande com gente melhor do que você". Isso não quer dizer poder, pecúnia, beleza e fama, mas valores que o dinheiro, tampouco a caneta, não compram.

Cortar n(a) carne

A taquería El Califa de Léon, uma barraca de rua, localizada em San Rafael, Cidade do México, ganhou "una estrellita" Michelin. Posto isso, por conta a competitividade, dos modismos, novas concepções e bugdets, o restaurateur vai ter que repensar no "cubierto", na sua mise en place.

Novidades

Até 120 anos para: Geórgia Fiuza, Marcelo Pinheiro, Ney Ferraz e Viana Neto.

Sem olvidar os cumples do competente Armando Diógenes, chef de escol, que passa no Rio.

Brand Equity

Saindo de Speyer, no caminho de Canossa, tentei rememorar minhas matérias passadas, se apontei certos produtos como nec plus ultra, top of mind, upper crust ou predicados similares. Que Gregório me receba.

Com a diversificação da indústria, é um lapso nominar que determinado bem é pinacular no seu segmento. As opiniões dos conhecedores, eu falo dos experts, divergem. Muita coisa mudou, adequou-se e foram derrubados 'axiomas'.

Vários ortodoxos, herméticos, perderam seus espaços para a tecnologia. Como no mundo do vinho, onde algumas companhias separam uvas, ciberneticamente falando, com GrapeSort, usam clara de ovo e adotam tonéis de alumínio.

No nicho da alta relojoaria, temos preciosidades como Louis Moinet, Bovet, F.P.Journe, Greubel Forsey e H.Moser. E num segundo andar: Patek, Vacheron, Audemars, A. Lange & Söhne, Blancpain, Ulysse Nardin, Breguet, Piaget e Jaeger.

Qual será o critério imperante para o consumo triple A? Fidelidade? O conceito que label exprime? Sonho?Ou um cocar para sua tribo? Por que pagar uma fábula seu um Apple faz Al Di Là?

Foto: Reprodução Imaculado champagne Salon

Recentemente, estava lendo sobre Salon, o imaculado champagne de um abstêmio chamado Adolf Hiltler. Mas daí que aparece o Argonne: "le meilleur". O fulcral: sob qual critério?



Clics

Foto: Arquivo Pessoal Em Lutèce, que já foi lama e Vila Parigi, morada entre rios, casal Laryssa e Moisés Santana, jaleco de linho belga branco, sem vinco, paladino da causa do rim

Foto: Arquivo Pessoal O ano era 92: Manuel Fontenele, Alcides Marinho, Eduardo Figueiredo, Alessandro, Germano Belchior, Fred Gonçalves, Leonardo Albuquerque, Cassiano Ximenes, Lúcio Vasconcelos, Raul Fontenelle e J.J.dos Santos. O grupo pretende repetir a foto



Foto: Arquivo Pessoal Turma da Roza Villa, prestigiando Rebecca Albuquerque, que também é forte substantivo em Inglês: Nestor (Sra. Ângela), Lucas (Mrs. Luana) Chaves





Foto: Arquivo Pessoal Sopai em cor de Safira (65 Y.O.). Diretores Luís Eugênio França Pequeno e João Luís França