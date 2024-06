Foto: Alexandre Melo Villoresi cria parfums d'exception, como o Teint de Neige

"Redolence"

Temos muito de xenófilos, em nossos hábitos e conceitos. Mas existem países que mega valorizam o autóctone. Consumidores bairristas, fazem com que o dinheiro circule internamente.

Ingleses podem nortear-se pelo Royal Warrant. São 660 labels "deferenciadas" por alguns azuis da Casa de Windsor. Já a França, dignificando artesãos e a indústria, lhes outorga, com "pompe et circonstance", um "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV).

Italianos têm "Il lavoro ben fatto" como um mandamento. O preciosismo é a raiz. Um olho espartano mirando o "controllo di qualità".

Falando de botinos, lembrei do florentino Lorenzo Villoresi. Alquimicamente, apegou-se à influência árabe, em face do encanto por especiarias como oud, cravo, olíbano e jatamansi, o óleo que ungiu Jesus. (A rota do incenso começava por Omã, passava pelo Iêmen, Costa da Arábia e terminava na Terra Santa).

Villoresi cria parfums d'exception. São quase 30, mas o Teint de Neige, um floral lançado em 2000, com talco na nota de base, é o meu "suggerimento" para o Dia dos Namorados. Se valer o neologismo, sendo "powderado", exala odor de gente bem.

Spirits

Armagnac versus Cognac. Difícil degustá-los: nosso clima não ajuda. O Armagnac diferencia-se, predominantemente, por sua única destilação. Seu primo, duplamente destilado, capricha na apresentação.

Dentre as garrafas mais elaboradas, cito a do Louis XIII. A "ouverture" começa pela caixa: em couro escarlate, forrada de cetim branco, com tampa em flor-de-liz, símbolo da monarquia francesa. Em termos de design, o "chapeau" vai para a bouteille do Hennessy H8.

Foto: Reprodução Henessy

Imaginem 8 arcos, homenageando os master blenders da maison Hennessy, como uma coreografia circense de bambolês. Em cristal Baccarat, concepção do israelense Arik Levy.

Existe um terminologia chamada tierçon: o brandy era carregado numa charrete, onde cabiam 3 barris. Estes, mesmo antigos, são reaproveitados, e reformados. Existe uma sublime simbiose com o tanoeiro, antiga profissão familiar. E isso é fato: ele não é um simples deuteragonista no mundo do vinho.

Luz negra

Daniel de Paula e Gilvan Magno estarão amanhã, 8, no Zatara Night Club, 4 mãos, com uma playlist bem ao gosto da generation X.

Faz tempo que lacuna existe nesta urbe.

Nozze di Lana



Sete é perfeição. Em provérbios reza o seguinte: "Quem encontra uma esposa descobre algo excelente: recebeu uma bênção especial do SENHOR".

Foi nessa vibração que Milena e Gustavo Barros de Oliveira confirmaram os votos na costa poente, da Ligúria, esticando por Roma e Milano. Emilson Jr. e Adriana também foram, só que festejaram Bodas de Prata (25).

Gerando excelência

"Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada". (Eclesiastes 9:10)

Ad immortalitatem

Falei no Bruxo, Machado de Assis, lembrei do imortal José Sarney. Perguntaram-lhe qual foi seu maior orgulho? - "Ser membro da ABL".

Não deixem de ler o O Alienista. Gente, hoje estaria pequena a Casa Verde? Brincadeirinha.

Jubilando

Dia 17, às 17h,na Assembleia Legislativa, Marcos André Borges será homenageado pelos 35 anos da VSM.

Trendiest

- Marcelo Ponte embarca para enogastrotrip peruana, confirmando Gaston Acurio. No Peru, cortafitou-se o 1º Le Cordon Bleu da América Latina.

- Weiber Xavier, o touilleur do Amis et Vins, freta o Azulli di Mare, neste 13, com gastrô de Lúcio Figueiredo.

Rubi burma

Maurício Benevides tira temporada em Porto: pós-doutorado em Tecnologia Aplicada à Educação .

Fête des papilles

Armando, filho de Regina Diógenes, família-grife-gastronômica no Ceará, contou da saudade sua passagem pelo Elena. Fica no Jardim Botânico e conta com o toque blanche de Itamar Araújo, ex-Mee, do Copa. Outro Caps Lock, em seu curriculum, foi ter trabalhado com Felipe Bronze e Danio Braga, proprietário da famosa Locanda Della Mimosa.

Evitando overbooking, o sereno é de um mês.

Quiz do dia

Abro o insta e vejo que alguns se auto-intitulam KOLs. De quem mesmo?

Best wishes

Congrats para Liliana Linhares, Melânia Rodrigues e Daniel S.T. Machado.

Estouro rosa



Raíssa e Pedro Felipe Barbalho vão ganhar Sophie. Fernanda Laprovítera vai estrear como avó, mas promete que Dom não "fica no canto".

Clics

Foto: Arthur Daher Na vizinhança do Bruxo do Cosme Velho, casais Daniel-Alessandra e Walkmar Santos Neto-Lena conferindo a coleção Roberto Marinho

Foto: Marcus Lage "Lá sou amigo do rei": maîtres Cristiano Melo e Edson Moraes. Grosso modo, o melhor serviço é prestado pelo cearense, estando no Sudeste, entretanto, aqui tem muita gente boa e competente

Foto: Arquivo Familiar Almoço em família. Carol-Ney Ferraz, que estreia ciclo



Foto: Arquivo Pessoal Folhinhante Armando Diógenes, aluno do Gambero Rosso, com Zoya Ayres, Silvana Ponte e Cláudia Carvalho, no Elena. Repas d'ortolan