Foto: Reprodução O Beijo do Hotel Deville

O Valentine's Day é em fevereiro. Maio não era o mês casamenteiro, mas junho, preito a Juno Moneta. Dela vem moeda, moneda... Deusa das finanças, da fertilidade, do matrimônio...

Foto: Reprodução Vale Sim (deusa Juno Moneta)

O nosso Dia dos Namorados, por óbvias razões, agita bem o comércio. Não sei se supera o Dia Das Mães. Creio que sim, mas desacredito haver felicidade em vida dupla. Ademais, os colégios não ensinam a infalível Lei do Bumerangue. Verdade, prof. Vasco Vasconcelos?

Eu, causeur, conto que certo don Juan revelou qual seria a maior praga contra um inimigo: "deseje-lhe uma amante".

O namoro é a escolha de uma rota, onde ambos digitam o GPS, olhando para o mesmo horizonte (valores, sonhos, afinidade, pactos, pele, brilho nos olhos...) Mesmo que passemos por cumulonimbus, temos uma um(a) copiloto. A boa esposa, com as "bênçãos" Juno, significava prosperidade.

A foto não seria a da Time Square, no pós-Guerra. Acho-a mainstream demais. Escolhi o "clic" do Doisneau. O shooting, ambos estudantes de Teatro, mostra um quentíssimo "galocher", na rue Rivoli. Faz parte da coletânea "O Amor em Paris na Primavera".

Isn't It Romantic?

- Quarta, Mônica e o dep. Sérgio Aguiar brindaram duplamente. No set de motivos: love, bien sûr, e a vitória no TSE.

- Larissa e Luis Carlos Queirós passaram o dia 12 em Munique, motivados pela Intersolar Europe.

- No Ideal, Juliana e Xarinha Barroso.

- O gancho fomentou a dica de um mega cantor americano: Steve Tyrrel.

Pintura no Brasil

Hoje, la crypte do Panthéon da Arte do nosso País estará na Casa D'Alva, a partir das 18h30.

Nas molduras, trabalhos de Anna Maiolino, Tomie, Claudia Andujar, Maria Polo, Eliseu Visconti, Fúlvio Pennacchi, Brecheret, Volpi, Anita Malfati, Portinari, Cícero Dias, Di Cavalcanti, Djanira, Ione Saldanha, Ismael Nery, Amadeo Lorenzato, Judith Lauand, Rubem Valentim, Tarsila do Amaral e Waldemar Cordeiro.

Chapeau e Zé Guedes.

Let’s celebrate!

"Vivas" para Jane Keityla Oliveira, Lucas Pontes, Ronaldo Leite Barbosa e Luciano Montenegro.

Consulte o Mestre

“Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos”, declara o SENHOR.

“Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. (Isaías 55:8,9)

Retrato pintado

Fortaleza teve a moda dos portraits. Feitos por Lazlo Burjan - um húngaro - Albery, Carlos Fiorentini e Rômulo. Este partiu cedo. Bianca Menescal teve uma fase muito legal. Tarcisio Felix é hiper-realista.

Västerbottensost

Ele é conhecido como o Imperador dos queijos. Um sueco complexo, não é suíço, tampouco francês, nem italiano.

Coalhado, pasteurizado e maturado por 14 meses. É um Jackson Pollock da fromagerie: inimitável.

Já tentaram, mas o "pastiche" deixa a dever... e muito.

A história conta sobre a queda de um meteoro, nas cercanias de Burträsk, condado de Västerbotten, que originou um lago, cuja água concentra cálcio, fator que influencia na composição do leite das vacas Noorland, fornecedoras do insumo.

Don't cry 4 me

Perguntei para o amigo argentino, Carlito Gerson, o que ele achava do hino deles ser metade brasileiro?El Dia Que me Quieras também foi composto por um paulistano, Alfredo Le Pera. E luciérnagas são vaga-lumes.

Até hoje, o berço de Carlos Gardel é uma interrogação:uruguaio, francês ou hermanito?

Gardel foi hóspede da família Piazzolla, em New York. Pediu, ao pai de Astor, que este participasse do fatídico tour. A negativa do patriarca, nos deu "Adiós Nonino".

Outro tango, uma canção política, "Cambalache", foi proibido pelo pres. Edelmiro Farrel. Caetano gravou.

Pirlimpimpim

O que o senhor Lúcio Brasileiro não sabe é das especiarias de Aristófanes e Vânia Canamary, compradas no Grand Bazar, na venda do Sr. Ismyr: louro anti-alérgico, toque indispensável à feijoada. Na banca ao lado, de um velho hortelã: limão e pimentão em pó, com a mesma vibe anti-histamínica. Outras especiarias anti-anafiláticas: coentro e cebolinha transgênicos.

Minha dica para a digestão: Underberg. "Afiyet olsun!".

Chistes

O "casca de bala" tem seu seu antônimo, dito por interioranos: "casca de ata" (pinha, fruta de conde).



É o indivíduo imprestável, aquele que nada de bom se tira.

Sinatra francês

Aznavour era franco-armênio e faria 100 anos nesse maio, precisamente 22. Se non è vero, è ben trovato: dizem que compôs "Que C’est Triste Venice", numa "maladie d'amour" por Claude Delettre, society, locomotiva, cicerone e anfitriã da francesada que aportava no Rio. Casou-se com Carlos Henrique Amaral Peixoto, clã ligado ao pres. Getúlio Vargas. (Acho pesado dizer contrair matrimônio, pois parece uma doença).

Comme d'habitude foi concebida na fossa também. Claude François, autor, morreu electrocutado na banheira. Sua ex era a loira France Gall.

Shahnour Varenagh Aznavourian, que foi trazido por Carmen Dummar, deu uma reprimenda na cearensidade, ávida nos flashes. Poucos entenderam, mas uma vizinha me traduziu.

Quem não lembra do cogote, cheiroso a Joy? E daquele cheek-to-cheek embalado por The Old Fashioned Way?

Once upon a time

Presidente Henrique Vasconcelos conduziu, com muita leveza, a cerimônia dos pavilhões, alusiva aos 95 do Náutico. Surge o novo jardim, sponsorado pela Terra Brasilis.

Para quem não sabe, historicizando, atenta ao dancing ficavam a diretoria. Quando o dançarino apertava seu par, além do permitido pela regras da moral e dos bons costumes da época, um diretor transmitia o conhecido recado: "Jovem, telefone para você, lá no restaurante".

CLICS

Foto: Arquivo Familiar Bodas na Itália. Polindo prata (25) com lã (7): Adriana e Emilson, Milena e Gustavo Barros de Oliveira

Foto: Arquivo Familiar Milestone Bday. Lavanery II dividindo o 1º pedaço em 4: para Camila, Rebeca, Victor e Bela, a Chiuhauha dos Wanderley

Foto: Arquivo Pessoal Com Manoel Porto e Cândido, o então "folhinhante" Ger-Mano, também Albuquerque