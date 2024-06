Foto: AURÉLIO ALVES Casamentos intimistas, hoje, chamados mini wedding

Once upon a time

Voltam os casamentos intimistas, hoje, chamados mini wedding. Antes, docinhos e compotas eram feitos em casa, bem como o peru, a salada, a farofa de miúdos, o ponche... O bolo era encimado por casal, de porcelana ou biscuit. Os uísques eram catados a dedo, pois a compra era à la speakeasy. Champanhe... só do brinde, em taça coupe. Os presentes ficavam na sala, à mostra.

E viviam felizes para sempre.

Popping the Cork

- Gabriel Brandão entra para a diretoria jurídica do Náutico.



- Gustavo Barros de Oliveira, embaixador informal de Orlando, deu o ar da graça.



- Valdetário Monteiro (50) salvando o 13 de julho: jeijoada alvi-verde.



- Amanhã, por acaso a ocaso, festival de pizzas pelos 16 anos de Julinho, caçula de Juliana e Xarinha Barroso.

Busine$$

A matinal do M7 abordou, dentre outros temas: estratégias de crescimento com fusões-aquisições, além das tecnologias e visão de futuro.

Anfitriões: Daniel Demétrio, Gonzalo Mota, Nisabo Fujita Filho e Rodrigo Barroso.

Mãe com açúcar

Toque blanche Eliene Mendonça estreia no avôzado. Dizem que avó é mãe com açúcar. Fui abençoado com ambas avós.

Eliene tem uma das melhores mãos que eu conheço, transformando um simples filet no sal, a um repasto de ortolan.

Por falar no pássaro, lembrei de Ligações Perigosas, com aparição do saudoso cearense Paulo Abel Nascimento cantando Ombra Mai Fu, de Händel.

Comia-se a ave (em extinção), feita no vapor armagnac, com um capuz na cabeça.

Penas ao vento

Sábios judaicos advertem: muito pior do que o fofoqueiro é quem lhes dá atenção. Sem ouvido, não há mexerico.

"Quem vive contando casos não guarda segredo; por isso, evite quem fala demais". (Provérbios 20:19)



Muitos esquecem que calúnias são como um travesseiro, rasgado no cimo do monte, o que torna impossível de juntar.

Top rated

Matriarca Zelma irá de Verônica Rodrigues, para o altar do neto Felipe Câmara.

Novidades

De Camille Rola, Nabirra Santos, Fabiano Barreira, Ricardo Costa Cavalcante e Renan Viana, gentleman da advocacia.

Villa MontePita

Alexandre Pita e André Monte reúnem a lista de Marcia Cresse, dia 25.

A dupla capricha.

Milestone 80

Carla Vieira organiza a efeméride do pai, Germano Almeida, no Náutico, dia 6.

CLICS

Foto: Arquivo Familiar Dezoito. Micheline Albuquerque, a dona do check list, e Marina Parente, no Bareta

Foto: Arquivo Familiar À la junina. Melissa e Rodrigo Cabral festejando os 4 meses do neto Dudu e apresentando-o à galera da 510