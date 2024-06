Foto: Arquivo Pessoal Mini lanternas bougie a l'orange

.

Once upon a time

O saudoso Lauro e Marildes anfitrionaram um black tie serrrano, para o rol do Lúcio Brasileiro. A Sra. Vinhas, aluna da Academie Le Cordon Bleu, autora do menu, bien sûr, distribuiu estrategicamente mini lanternas bougie a l'orange, inspirando vários sentidos, a começar pelo odor.

Quarta, ganhou tarde aniversária, tramada pela nora, Karina, com festim da caprichosa Marleide Galdêncio. A infausta gripe me impediu de abraçar uma das pessoas mais maravilhosas que a vida já me apresentou.

Za liubóv!

Air France servindo Piper Monopole. Foi o preferido do Nicolau II. Todo czar brindava com água, quando queria sentenciar alguém.

O menu era tão elaborado, que nobres disputavam (pagando) as sobras. Antonin Careme sentiu-se na Disney, ao chegar lá, definindo os Romanov como "país da sofisticação".

A versão do Cristal, da Louis Roederer, não e bem como propagam. A ausência de punt, evitava bombas, uma vez que meia dúzia de czares ,salvo engano, foi assasinada. E a garrafa transparente servia para notar se o líquido havia sido adulterado.

O brinde não poderia ser diferente: "ao amor".



Barroco e Transcedental

- Partiu Chico Moura, empresário projetista, nome atuante na economia do nosso Estado por muitos anos. Protagonizou um livro de cases, hilários e puros, ratificando o verdadeiro sentido de "legado de vida".



- Um super toque blanche, que supreendia-nos com sua pareja gastronômica - pato com crepe Suzette, flambado com Grand Marnier.

- Meu lamento e anelos de superação do filho Daniel, dona Rosaly e Marcela.

O mantra

Europeus possuem uma axioma: "Uma guerra muda um povo".

Bebedouros "Enjoy a Drink", dispostos na capital francesa, fazem a festa dos sedentos, munidos de suas garrafas térmicas.

Aqui, jogamos fora a pet e compramos outra.

Memorabilia

O lançamento do Anuário do Ceará será nesta segunda (1/7), às 19h30, no La Maison, sob a égide do Grupo O POVO de Comunicação. Trata-se de um collectible book, útil material de pesquisa.

Um fato, que sempre cito, pelo fulcro histórico, é acerca das edições iniciais (1870-1873), editadas pelo meu tio, Joaquim Mendes da Cruz Guimarães Jr., com o título Almanack Administrativo, Mercantil e Industrial da Província do Ceará.

DOB

Aniversariam: Juliana Pinheiro, Fred Barroso e Roberto Pinheiro.

Round b-day

Quem movimenta ida ao Rio, neste findi, é Rebeca Andrade, nascida Alcântara.

Furniture

Alexandre Peixoto cortafitando os projetados Dalmobile, no Salinas.

Sócio-ambiental

Valter Costa Lima segue desenvolvendo módulos de capacitação de mão-de-obra, na praia do Preá. Das aulas, surgem os crochês e as almofadas, que irão compor a linha de produção da cadeira Aruanã (uma tartaruga, réptil visto em nossa costa, ameaçada em extinção). O elo sustentável também estende-se à indústria moveleira de Marco.

Tudo o que propõe ser elegante, tem um benefit, uma causa maior, como pano de fundo.

Com certeza

Francisco Brandão apresentou-me ao auditório do Clube Dous de Fevereiro. O ex-cônsul é audiófilo de escol, portanto, dispensa-se o resumo da ópera.

Outra alegria foi rever o panificador Zeto Nogueira, autor do melhor Bolo-Rei do concelho de Fortaleza de Nossa senhora da Assunção. A sobremesa tem um joguete tradicional: coloca-se uma moeda de ouro - ou qualquer objeto precioso - e uma fava. O contemplado com o feijão, paga o Bolo Rei do Natal seguinte.



Tintas X tinteiros

Amiseanos serão recebidos pelo reitor Randal Martins, dia 11, para um momento cultural. Associados do Amis et Vins apreciarão as coleções Vidal Queiroz e Queiroz Barroso.



Depois, como pede o quórum, esticada epicurista.

Romanos 8:31

"Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?"

