Foto: Marcus Lage Algumas bolsas entram na categoria do sonho de consumo

Tem gente enxergando bolsa como investimento. Não falo em Stock Market. Uma delas, a Gucci Soho, valorizou mais de 140%. Algumas "bag icons" são cheques visados, e podem ser revendidas, com brevidade, em sites de desapego.



Algumas, entram na categoria do sonho de consumo. Michael Tonello escreveu Bringing Home the Birkin. Por quê? O fato é: se a vendedora da Hermès não for com a cara da cliente, friamente irá dispensá-la com um "sorry, sold out". A fatia mais exclusiva, o old money, que evita o logoculto, opta por ela, assim como Delvaux, Launer e Bottega Veneta. É nonsense falar de labels, de seu papel na economia e no comportamento?Bem, Arnault, Pinault e os Rupert estão nadando em dinheiro.

Uma tendência é a ráfia, principalmente para o Verão. Muitas marcas aderiram ao artesanato, à trama dessa fibra.

Em cores

1 - Susan, encomendando jaleco, abraçando o patriarca Roberto Amora, que inteirava 8.2

2 - Waldir Xavier, com Amanda e Isaac, na contagem regressiva para a nova CAACE

3 - Well born. Folhinhante Marcia Cresse ganhou sunset party, no Porto das Dunas

4 - Decantando ideias. Gustavo Meneses e o tilintar do Network Oficial, cujo o tripé é: amizade, negócios e filantropia

Nine, one, one

Dos versículos que eu mais amo: "O SENHOR te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião". (Salmo 20:1,2)

Guardanapos azuis

Hoje, Eduardo Pinheiro abre as portas do The One, nova morada, para almoço casual.

Is the new black

Imóvel de 90 m2, studio, na Boavista, em Lisboa, custa 1 milhão de Euros. Outras freguesias, circunvizinhas, possuem um ticket mais atrativo.

Para o brasileiro: a melhor aposentadoria. Comida boa, viagens bate e volta, semelhança linguística, além de segurança, um fator essencial à vida Lagom.

Kampai Alla Vita!

Foi firmada uma parceria da Max Mara com o setor de fragrâncias da Shiseido. A empresa dos Maramotti alinhou as negociações com Masahiko Uotani, presidente da Shiseido, a fim de inovar e fortalecer seu "portafoglio" perfumístico. A licença será gerida pelo EMEA, mdepartamento da marca japonesa, cujo CEO chama-se Alberto Noé. Segundo Luigi Maramotti, comandante-em-chefe da Max Mara, "houve concordância de valores entre a associadas".

Hole in one. Existe uma doutrina japonesa que traduz a perene, hermética, minuciosa e persecutória busca pela perfeição: kodawari. Nessa erudição, inexiste lugar para atalho e perdão. Um mandamento: fazer tudo na vida sem pensar em recompensa. Isso abrange serviços, produção e vivência. Uma terminologia que aproxima-se de Kodawari é: preciosismo.

Historicizando, o 'must have' da Max M. é o sobretudo 101801, conhecido por Camel Coat.

"Round" birthday

Carol Citó (5.0) movimenta a lista, sábado, no Terroir Cafe.

Maximalismo-antítese

Com quartos bem menores, inspirados nas cápsulas japonesas, o hotel box é uma via do turismo low cost. Existe o perfil do turista que consome o desjejum e só retorna à noite. E, também, aquele consumidor, que vai a trabalho, cuja agenda se consome em visitas e reuniões. Fatias outras, a serem alcançadas por essa proposta hoteleira, são os estudantes e os jovens casais.

Ademais, com a paridade do câmbio brasileiro, versus moedas fortes, "convertendo ninguém se diverte". Esse fator nos induz a pesquisar bastante, antes de aviar as malas.

Uma cadeia a citar é a Zero Box. As acomodações são como pequenos containers de madeira, dotadas de armário, cama, TV e banheiro.

Pis'arte

Nós nascemos no mesmo dia: 27 de novembro. Ele nasceu na Espanha, em 1942 e tornou-se um dos gigantes do Luxury Designer Shoes. Um ponto de venda: a galeria Burlington Arcade. Precisa mais? Señor Manuel 'Manolo' Blahnik.

O artesão foi brilhante ao afirmar para o The Guardian: "É obsceno comprar demais". E ainda defende que sapatos não dizem muito acerca do ethos, mas os olhos.

O par, em destaque, foi batizado Hangisi. Ele marida com uma clutch, com similar fivela.

No sereno

Super anfitriões André Monte e Alexandre Pitta festejam este na Costa Azul. Ceará passa em branco. Uma pena, por tratarem-se de recebentes generosos e minuciosos. A despensa deles mais parece a Fortnun & Mason. Olaria Yuet Tung e crockery Christofle. Noblesse oblige.

Na trip balnear, não dispensarão o La Colombe D'Or, uma escala sagrada na Côte d'. O lugar merece ser mencionado.

Joyeux anniversaire, com Henri Louis Argonne, da melhor safra. YOLO!

Cositas de tocador

Nem tudo que é especial tem custar muito. "O caro é o que não está à venda. Aquilo que o dinheiro não compra". O melhor? O que seria mesmo esse incontestável predicado? The best? Nada axiomático. Muito de indução, demais de insegurança.

Saindo da França e da Itália, temos a Espanha, que também destaca-se na perfumaria. Artigos bons,tradicionais e acessíveis. Das minhas prediletas (Frank Sinatra usava), a Lavanda Vert de Puig (pronuncia-se puu-tch, pois é Catalão). Está nas prateleiras por menos de 5 euros. Tem Alvarez Gómez, Heno de Pravia, Herbissimo... Indico todas.

Uma coloniazinha bem polida, pois respeita o civilizado circle of scent, é a Gotas Oro, do Instituto Español. Datada de 1903. Combina com a personalidade feminina, camisola de seda, prévias de alcova...

Aluguéis à vida

Parabéns para o médico Geraldo Macedo.



Tânico

Mesmo com a baixa do IPI, aqui, o vinho, que deveria ser "comido", ainda é "bebido". Vamos para o Velho Mundo. Como exemplo, elenco o Quinta da Bacalhoa. Valor? Menos de 20€. Na nossa praça, supera os 350,00 reais.

Para brindar em outros idiomas, temos a taxa de 27% de Imposto de Importação, Cofins, ICMS, PIS e IPI. O Fisco não beneficia o produtor brasileiro. Prova é a quotação overpriced do espumante brasileiro, o que temos de bom no segmento das uvas, bênçãos do Paralelo Sulista. Mesmo com as beneces da legislação do Mercosul.

Outro bom garimpo vinhateiro é o estadunidense, inobstando aplicar o câmbio às "verdinhas", mais IOF do cartão. E isso não é determinado somente pela presença dos rótulos californianos, mas em face da força dos négociants en vins - ansiosos compradores de mega lotes no mundo todo - e da política tributária.



lfim, nossas autoridades deveriam saber que o fermentado vicia menos, evitando problemas sociais, para a Saúde Pública e trabalhistas. Tio Sam viu isso e creio lutar contra o consumo de Rye e Bourbon. Speakeasy!

Evoés

Gustavo Meneses reuniu o grupo Network, que troca ideias no WhatsApp, para uma noitada dionisiana, no italiano Bacco. Evoés!

Por lá: Marcio Meneses, Luiz Helder Diniz, Marcos Andre Borges, Fernando Fialho, o xerife Renato Torrano, Pedro Bezerra, Edson Santana, Silvio Rui Almeida, Adolfo Oliveira e Michel Suleiman, como parte do "qvorvm".