Foto: Marcus Lage Lucky Spring

.

Uma das coleções mais emblemáticas da casa é a Alhambra, que já caiu no gosto dos copistas de plantão. Tal prática, sendo desprovida de licença, é desrespeitosa, ilegal, devendo ser riscada do nosso consumo, por uma questão de respeito à propriedade e ao artista.

Mas o assunto são as Joaninhas, que fazem parte da coleção Primavera de Sorte, da Van Cleef & Arpels. Além da Lady Bug, as peças são adornadas com outros símbolos da sorte, como as flores de ameixa, muguets e suas folhas.

A joalheria foi fundada em 1906 e, atualmente, pertence aos irmãos Rupert, proprietários do Grupo Richemont. O post scriptum: mas que, curiosamente, tem Bernard Arnault como investidor.

Spoiler

Luciana Miranda e Victor Vidal casam em novembro, aos 8 dias. Verônica Rodrigues veste a noiva.

Mão esquerda

O livro, quarta-feira, foi protocolarmente aberto para Priscilla Bastos Barros de Oliveira e Marcos Mendes.

Empós rubricas, brinde.

Mão direita

Um jantar em família marcará o noivado de Lisieux Freire e Emanuel Carvalho.

Bravo

Nucci, do grupo OE de restaurantes, foi cortafitado. Homenageia o chef Andrea Antonucci.



Mais uma opção para a urbe.

Módulo

Super aula ministrada, no Espaço Unifor de Cultura, por Luciana Eloy, amiga dos bancos colegiais, aos amiseanos, grupo enogastronômico.

Abordamos um fato interessante acerca de Tadashi Kaminagai, cuja obra é cobiçada pela moldura. É verdade.

Deveras interessante, falando do acervo, são os trabalhos de Ismael Nery, pelo fato de serem raros ao âmbito colecionista.

Salomônicas

"O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa". (Provérbios 14:15 )

"Toilleur"

Doutor Weiber, dínamo de indeléveis noitadas gastronômicas, dado seu espartano check list e sua liga para congregar, passa semanas em Harvard, num intensivo.

O curso, peneirado e oneroso, será ministrado no Renaisance Waterfront Hotel, em Boston. Nos painéis e no púlpito: revisão intensiva de Medicina Interna. Terá as bênçãos do Dr.



"Conhecimento é bagagem que não pesa" e Xavier tem um fortuna em pergaminhos na parede do consultório, que são parte de suas credenciais.

Mas o próximo Amis et Vins já fica apalavrado: no Loft de Ricardo Ari Rocha, corredor da Ana Bilhar.

Biênio

Pedro Jorge Medeiros passou para Jardson Cruz a presidência da Academia Leonística de Cultura do Ceará (Lions Clube).

Ambos cultivam uma amizade muito bonita, maturada com bastante humor e respeito.

Camis'arte

Fray é feita 100% na Itália, em Bolonha, em maison que data de 1962. Os botões vêm da Austrália, com azo na qualidade da madrepérola. É o su misura italiano, um dos patrimônios botinos.

Foto: Marcus Lage Camis'arte

Não se compara a um ready-to-wear, pois cada cada utente tem suas particularidades nas medidas e nos gostos. Fundada pela saudosa Sra. Lucia Pasin, a Fray continua com a mesma rigidez nas etapas de montagem, legado de sua idealizadora.

"Tanti auguri a te, tanti auguri a te"...

Parabéns para: Gabriela Fonseca, Cláudio Ary, Rachel Timbó, Mario Correa Lima e o músico Ricardo Bacelar.

Lifeaholic

O gentleman Rodrigo Jereissati já fretou seu camarote para Adele, em Munique, quando agosto chegar. E dia 2, em São Paulo, estará nas frisas de Vanessa da Mata, que faz revival das canções de Clara Nunes.

Priority

- Fernanda e Rodrigo Barroso viajam para Noruega, festejando 23 de casados. Luciana e Rodney Rangel também embarcam. Farão escala em Hamburgo.

- Os Manuel Fontenele em férias na orla Oeste.

- Duda Brígido & Cia. findando chill out em Orlando. Antes, Sarinha e Tici tiraram uns dias em Paris.



- Os Vasques em Noronha, com Biel e Pedro.

- Ivana e Alexandre Rangel contam as boas do Peru, onde concentra os mais premiados restaurantes da AL, a citar: Astrid y Gastón, Central, El mercado, Cosme, Isolina, La Mar...

Lançamento

Armando Diógenes bola o menu Mediterrâneo para a exposição segundaferina, no marchand Leonardo Leal.

Pedra de Responsa

Bruno Queiroz voa com os autógrafos de "Crimes Contra o Sistema Financeiro e o Mercado de Capitais" para o torrão.

Agosto,19, na Associação dos Magistrados do Maranhão.

Gasofilácio

Na votação dos Belchiores, meus sufrágios foram para Santa Casa e Lar Amigos de Jesus, da Irmã "Sorriso" Conceição.

É o almoço mais demorado que conheço: dura meses.

Em tempo

Hoje, Arraial do Náutico. Henrique Vasconcelos nos passa o boletim de julho: "Portaria com reconhecimento facial e reforma de todas as quadras de tênis".

"São as paixões e não os interesses que mandam no mundo". Émile-Auguste Chartier

Chill out

"Lá vai o trem com o menino

Lá vai a vida a rodar

Lá vai ciranda e destino

Cidade e noite a girar

Lá vai o trem sem destino

Pro dia novo encontrar

Correndo vai pela terra

Vai pela serra, vai pelo mar"...

A letra é de Ferreira Gullar para O Trezinho Caipira, das Bachianas de Villa-Lobos. As cenas com os carrís estão armazenadas nas nossas gavetas, destinadas ao idílio pessoal, fragmentos do passado de cada um.



O intangível é não tê-los, os trens, efetivamente, mesmo em face da continentalidade brasileira. E a paixão, como tema recorrente da coluna, abrange o nicho colecionável do ferromodelismo. Cidades, vilas, personagens, vegetação...

Extramuros, temos verdadeiros palácios sobre trilhos. E por ser tempo de farnientear, vejamos as rotas de alguns deles: The Blue Train África do Sul; Belmond Andean Explore Peru; Venice Simplon Orient Express; The Decan Odyssei India; The Ghan Austrália.

Exonúmia

E mais. Waldir Xavier, pelos 80 anos de passagem do jurista Clóvis Beviláqua, instituiu a epônima Medalha, que será outorgada nos dias 25 e 26 de julho, respectivamente, na sede da OAB-CE e em Viçosa, berço do luminar civilista.

CLICS

Foto: Arquivo Pessoal Susan, encomendando jaleco, abraçando o patriarca Roberto Amora, que inteirava 8.2

Foto: Marcus Lage Waldir Xavier, com Amanda e Isaac, na contagem regressiva para a nova CAACE

Foto: Arquivo Pessoal Well born. Folhinhante Marcia Cresse ganhou sunset party, no Porto das Dunas