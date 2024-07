Passadeira vermelha

Foto: Reprodução Livro de Laurence Bergreen

Laurence Bergreen está chegando de férias e será hóspede da sogra, Ana Maria Philomeno. O livro, sobre Jules Verne, está quentinho, mas chega nas prateleiras somente em 2025.

Dente outros vultos, o escritor já biografou Irving Berlin ("Heaven,i'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak..."), Al Capone, Marco Polo, Casa Nova, Colombo, Louis Armstrong, Francis Drake e Elizabeth I.

Fashionismos

Parece que o Padel vem dividir os adeptos do Beach Tennis. Trata-se da fusão do esporte branco com o squash. Diferencia-se pela raquete, que tem maior poder de impulsão, pela quadra e pelo tamanho da bola (menores), fatores que o tornam mais dinâmico. Espanha e Argentina dividem o podium no mundo.

Galos

Vitor, primogênito do André Ribeiro, família de referencial do marketing no Ceará, neto do querido Ribeirinho, lançou "Persistência Vencedora: Estratégia Para o Sucesso nas Vendas".

Castelo da família

Abordemos alguns versículos de Isaías 39, acerca de convidados para nosso "hogar dulce hogar": "Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti?" E disse Ezequias: "De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia".

E disse: "Que foi que viram em tua casa?". Respondeu Ezequias: "Viram tudo quanto há em minha casa; coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar".

Então disse Isaías a Ezequias: "Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para Babilônia; não ficará coisa alguma, disse o SENHOR. E até de teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia".



Tem quem não deve nem passar pela sua porta. Outros, que passem e prossigam. Para alguns, o ingresso dará direito somente à cozinha. Cabe a poucos, elencados a dedo, o salvo-conduto para a sala. Nos quartos, nunca, jamais uma visita deve adentrar. Enfim, o lar é o local mais perigoso do mundo. Nele, descansamos nossas armas, estamos vulneráveis.

Os grandedata

De nova idade: Elisa Figueiredo, Leonardo Gomes Albuquerque e Pedro Arrais.

Findi festivo

Fernanda e Gustavo Meneses passam o nat dele no Saline. A escolha da rota foi super feliz, pois, além da cozinha, gerida pelo chef Juscelino, Vanessa e Luciano Campos nos deixam em casa. Uma carte de visite do hotel são os amenities Bvlgari, na versão chá verde. A alegria do sogrão Fernando Fialho está confirmada.

Cortafitas

Juliana e Ludwig Freire inauguraram uma loja LIVE, na Green Life.

"Em calda"

Aniversariante da semana passada, Ricardo Barcelar, gravou solo a bordo de um Steinway, em terras do Crisântemo.

Boulevardiers

- Gladson Mota festeja com roupa de sábado.



- Maturante Clóvis Holanda, no dia d'ele, prestigiou o menu do confreiro Idezio Rolim, no Iguatemi.

- Professor Maurício Benevides ganhou despedida da enoturma, com votos de sucesso em Porto, onde cumprirá mais uma especialização.

- Salete Araújo pede para salvar o 20/8, no Ideal, com ambientação do conceituado Willfridy Mendonça.



- Beatriz, de berço Bezerra de Menezes, organizando os 5.0 do seu Marco de Antônio, dia 3.

Pedaço, tasco, fragmento

Luce Galvão inaugurou a Naca,* estúdio de cerâmicas autorais. As concepções são todas manufaturadas pela arquiteta, que viu-se apaixonada pela capacidade da expressividade da argila. Então, mãos para que te quero?

Prata

Renato Savaris inicia os festejos dos 25 da Máximo Boschi. A marca tem o melhor vin mousseux nacional. Cunho próprio. Digo, porque seu produto não se curva às perlages francesas.

Quando se produz bem, no Brasil, algo em termos de vinho, copia-se um pouco da história do Montenelena, divisor de águas do Napa, vencedor de prova ás cegas, em 26 de maio de 1976, batendo Mersault e Batard Montrachet.

Ademais, a Máximo B. possui vinhos de guarda, algo com certo ineditismo.

Retrofit

Encontrei uma via para monetizar o mealheiro do Teatro José de Alencar. Destarte, possa realizar suas reformas. Cada cadeira teria o seu patrono. As fileiras da frente seriam as mais caras, "ofcoursemente". Plaquetas de bronze, no espaldar, com caligrafia, nominariam o respectivo patrocinador. Não seriam cativas.

Um exemplo simples, de mantenedores de espaços de arte e museus, são as senhoras da sociedade, que mantêm os vasos de rosas. Por meio de Trust ou Foundation, a verba é destinada ad eternum.

Refazendo adágios

Casa de ferreiro, espeto de ferro. Explico: Inês e Vasco Vasconcelos viram, de camarote, a banca pernambucana de Laisinha, cuja tese foi sobre Leptospirose em Gatos. Dez com estrelinha.

Art-conservation & restoration

Ainda não toquei numa tônica de suma importância para os aficionados em Arte: a conservação. Isso, por ouvir, de um amigo, acerca dos danos (irreversíveis) causado à valiosa tela. O diagnóstico: falta de atenção a fatores preponderantes como controle ambiental e, "ofcoursemente", a pátina do tempo.

Advertências: usar luvas (algodão) para o manuseio, equipar-se com desumidificadores, proteção com vidro UV, ventilação adequada, remoção de impurezas, iluminação adequada, monitoramento do ambiente com higrômetros e termômetros, evitar mantê-las em locais de grande tráfego e armazenamento com papel Glassine.

Os bronzes e pratas de lei também devem obedecer os mesmos cuidados, pois oxidam. Dependendo da salinidade do local, o proprietário pode fazer abrigos de acrílico.

Outra medida importante é a descrição do bem, a fim de revelar aos legatários sua história e seus valores sentimentais e pecuniários.

Moléculas Côngeneres

Pesquisa, nem tão recente, descobriu que esse composto químico é a causa do agravamento os sintomas da ressaca. Vinho, cognac e, principalmente, o Bourbon, têm uma maior concentração delas.

A vodka possui menos, por ser branca. Mostra que nem sempre a quantidade ingerida é o desastre do day after. Mas cuidado, pois os russos dizem: "A vodka é uma bebida branca, que deixa o nariz vermelho e a reputação negra".

CLICS

Foto: Marcus Lage Inteirando. Clóvis, com Annelise, soprando velas com coral Holanda

Foto: Arquivo Familiar Empreendedores e lifeaholics, Juliana e Ludwig Freire

Foto: Arquivo Familiar A pequena Mariah, Evellane e Alexandre Carvalho, que advogou pelas causas sefarditas em Portugal

Foto: Arquivo Familiar Luce Sá e o centro de mesa Casulo