The Great Stink

Foto: Marcus Lage Trajan Electimuss

A história londrina registra, há 166 anos, entre julho e agosto, o episódio do Grande Fedor. O calor e o baixo escoamento do Tâmisa trouxeram muitas doenças. Mesmo com o anterior advento da latrina, por Harington, afilhado de Elizabeth I. Mas o fulcro era a ausência do planejamento urbano.

No Brasil, tínhamos os "tigres", encarregados de dar fim aos detritos. Uma página muito triste da nossa História. Mas de redolência é que vive.

Um perfume de nicho, pra lá de sofisticado, é o londrino Electimuss ("escolha o melhor", em lLatim). Sua equipe de nez parfumeur respira a pirâmide dos antigos rituais romanos. Dentre os autorais da Electimuss, a minha sugestão é o Trajan, hiper vendido, puxado para notas verdes.

Good manners

- "Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar". (Tiago 1:19)

- Quem frequenta, sabe que alguns lugares são mais perigosos que a llha da Queimada Grande. Certas assertivas são como iscas, tentam desequilibrar, fazendo com respondamos o que não devemos, rasgando Il Galateo. Quem perde? Pocker face não é para todo mundo.

- Comerciantes chineses usavam óculos de jade, para esconder o dilatar das pupilas. Boa receita vem de lá. Quando alguém lhe perguntar algo indiscreto, dispare: "Por que você quer mesmo saber?".

Intimista

Inêssa e Tércio receberam pelo noivado de Afonso, que usa o Albuquerque, com Andreza Dias, carinhosamente chamada de Dezza.

O pedido foi em Noronha, com altar para 2026.

A senhora Chaves é neta da saudosa Sra. Hilário (Silvia Macêdo), super anfitriã, com grandes créditos à dona Rita banqueteira.

POV: point of vinho

Guarda-livros Francisco Holanda abrirá cave, bem no miolinho do Cumbuco. Rótulos de combate, na maioria, e amuse guelle.

"Caudaliessimamente"

Paulo Marcelo Accioly confirma o NW Wine Experience, quando outubro (17 a 19) chegar. Refiro-me a um dos maiores enoeventos do ano. Onde? No Marriot Marquis Hotel, na maçã. Na programação: verticais, horizontais, seminários, entrevistas com winemakers e knowers do mundo vitivinícola...

O médico em questão, escanção formado, tem o meu respeito, pois é um dos raríssimos cearenses entendedores de Bourgogne. Depreende-se que essa é a última escala para o enólogo. O trem parte assim, até terminar nas terras de São Bernardo de Claraval: Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, Austrália, Bordéus, Ródano e Bourgogne. Estes são insóndáveis, assim como as mulheres. Quem disse isso, em outras palavras, foi o Freud.

Cave da vida

Aniversariam: Ana, Sra. Mário David Albuquerque, e Paulo Henrique Pinho.

Teens

Pela versatilidade e demanda de consumo, entendo que a label agrada todas as idades. Uma marca francesa, abranding, como eu gosto, e super acessível: tanto pelo preço, como pelo fato de ser encontrada em quase todos os duty free. É a queridinha Longchamp, que eu já falei aqui.

Foto: Marcus Lage Longchamp

Seu DNA é a Le Pliage Original. Em couro e canvas, custa em torno de 120,00 euros. A novidade é nova paleta, que tem mostarda como matiz trendy.

Outra, na mesma sintonia, é a italiana Furla, que eponimiza-se no sobrenome do fundador, Aldo Furlanetto.

Foto: Marcus Lage Furla

Acabou-se o que era doce

Fim do farnienteado. Viajar é bom. "Mudar a roupa da alma", bem poemizado por Mário Quintana, define perfeitamente o verbo. E a vista também se regenera. Tem gente que nos reconhece somente lá fora. "Felômeno".

NNE

André Nunes bisando a Casa Cor: Tocantins também.

Capilaridade

Reinaldo Salmito visitou Paulo Rabêlo, do recifense Estaleiro Azov, construtor de lanchas, que começam com 26 ft, a iates com 48 pés. Um budget bem diversificado. "Navegar é preciso".

Foto: Arquivo Familiar Reinaldo Salmito e armador Paulo Rabelo

Fait maison

Adauto Couto foi o toque blanche dos 80, da matriarca Sônia Uchoa, uma das Dez Mais, em escolha merecida.

Dolmã Laurent Suadeau e louças Vista Alegre.

Once upon a time

Fiquei feliz em falar com o Eduardo Valença. Naqueles tempos, de TKR "cara preta" e Pioneer, as fitas do Valença eram gêneros de primeira necessidade.



Era o maestro dos embalos...

Signature

De Casa Cor novamente. O arquiteto André Monte fará um ambiente com 200 metros, com parte da movelaria de Sérgio Rodrigues, que em 2027 faria 100 anos.

Um apenso é o espaço Deca, num projeto que agregará luxo à casa de banho.

Cravate noir

Ideal tem ó único baile da cidade. O primeiro foi aos 3 de outubro de 1931. Setembro, 14, o clube aniversaria solenemente. Mas 15 de junho de 1931 é seu nascituro, informação do historiados Vanius Vieira.

Chapeau

Para a artesania de Ida Ary: pérolas.De sautoir a chocker.

Cumples

Rafael Xerez corta o bolo em Buenos Aires, em trip familiar.

Colecionáveis

Meus leitores já viram muitas coleções na coluna. Uma delas está inserida no escaninho das excentricidades, das bizarrices, oditties e curiosidades. Ela chama-se murderabilia, em Inglês, ou assassinatobilia, na nossa língua. O garimpeiro colecionista trata de agrupar fotos de bandidos famosos, criminosos, matadores em série etc.

Foto: Reprodução Procura-se

O item em destaque retrata, dentre outros procurados "WANTED DEAD OR ALIVED", a famosa dupla "Bonnie" Elizabeth Parker & "Clyde" Chestnut Barrow, mortos pela polícia estadunidense, em 1934. Os malfeitores até deram nome a uma parafilia sexual: Hibristofilia, a atração por indivíduos perigosos.

CLICS

Foto: Arquivo Familiar Maurício Benevides encarando Postdoc em Porto

Foto: Arquivo Familiar Andiara e Alexandre Karbage, integrante da comissão docente do Congresso Cearense de Cardiologia (5 e 6 do 9)