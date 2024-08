Meio Conto

Foto: Marcus Lage Joalheria Dodo

.

DoDo é uma joalheria italiana, fundada em 1994, com objetivo de alcançar os herdeiros da clientela da Pomellato. O chamariz foi sua "impronta moderna", a pegada jovem. Como diferencial de mentalidade, DoDo desenvolve missões filantropas de ecoconsciência.

Foto: Reprodução O extinto pássaro Dodô

O McGuffin, retiro do fatídico destino desta ave, autóctone das Ilhas Maurício. Elas eram tão boas, super gentis e imensamente dóceis, a ponto de se deixarem pegar facilmente. E não sobrou um só, nem para remédio, como costumamos dizer, somente os empalhados. Moral da história?

Dia dos...

Provérbios de Salomão: "...ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe". Salim colocou o rebento sobre a mesa. Pediu que este pulasse, para abraçá-lo no ar. Salimzinho obedece, mas o "brimo" se afasta, fazendo com que a criança se precipite ao chão e caia no choro. -"Isso, habib, é bra você não confia nem na sua babai".

Muitas vezes questionamos, como patchworks de nossa infância, os modos, os cuidados e o ditatismo com que formos premiados. Isso, por não termos maturidade para alcançar os objetivos que os fomentam. E, principalmente, por desconsiderarmos as batalhas e o histórico de cada educador.

A vida também é cheias de "pães". Estes, seres que abrangem ambos papéis na criação. Autores de conselhos sábios, dotados autoridade advinda dos céus. Abre aspas: "não vá"; "cuidado com essa amizade"; "venha por outro caminho"; "não vejo com bons olhos"; "faça assim"; "não compre"; "essa associação não me inspira confiança"; "não é bom negócio"; "não é a pessoa ideal"; "estou inquieta em relação a...".

Lifeaholics

- Celiane e Rafael Studart passaram os 40 dele em Las Vegas. Setembro, com os Henrique Amora, eles aviam malas para NY.

- Na Escandinávia, Ana Flávia e Lauro Chaves.

- Alexandre Pitta e André Monte passam nat desse na Costa Azul, precisamente, dia 28, na Plage Passable.

- Com o Sol, reaparecem os beach clubs naquele largo e vip circuito balnear, logotrajados de Jacquemus, Balmain, D & G, Loro Piana, Dior, Armani, Off-White e Gucci.

"Você Já Foi à Bahia?"

Tomás Figueiredo Filho estará em Salvador, no sexto Seminário de Mineração.

Púlpito

Aos 13 de setembro, Ademarzinho Bezerra e Bruno Queiroz Oliveira trarão o ministro Rogério Schietti para um palestra na Fiec, via Indipe ( Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico).

Tema: "Lavagem e Compliance nas Instutições Financeiras".

De oportuno, Oliveira coordena publicação alusiva aos 10 anos de toga do des. Fernando Braga, do TRF- 5a. Região.

Franco patrimônio

Restaurateur Carlos Cysne traz a sopa de cebola para esta urbe.

Aliás, em terra de sapo, digo de galos, come-se foie gras com aquela que faz chorar, confitada, no pão d'épices.

Tudo azul

Alessandra e Marcelo Machado colecionando os momentos do baby shower de José. Uma pena, o chegante não conhecer a avó, Simone, mãe árabe, uma das criaturas mais educadas, doces e agregadoras que eu conheci. Onde chegava preenchia de sorriso e perfume.

Tem um provérbio, da sua terra, o Oriente, que resume: "De que filho a senhora gosta mais?- Do pequeno, até que cresça; do ausente, até que volte; do doente, até que sare".



"Cumpleando"

Aniversariam: Gretchen, Sra. Cleidson Rangel Jr., Anna Leticia Leitão, Renata Brígido, Shéslyda Farias e Zabrisky Holanda.

2 em 1

Natasha Grecco e Luís Feitosa de Albuquerque dividindo zip code, projetos e sonhos.

Fora da caixa ou dentro da caverna?

Paradigma. A palavra já começa travando, como um freio. Há alguns anos, almocei com amigos - knowers em tudo, gente de berço-numa vila na Renânia. Precisamente em Gleiszellen, num restaurante chamado Zum Lam. Naquele país, além do doce Trokenbeerenauslese, para sobremesa e foie, o branco é referencial.

De oportuno, digo que tem sekts razoáveis. Não podemos falar, o mesmo, do tinto germano. Posto isso, naquele momento, maridamos carne bovina com riesling, opção da maioria, que segui. Outro detalhe, nada dogmático para mim: não era filet, mas um rumpsteak, o bife da alcátra, de sabor insuperável.

Aonde quero chegar? Existem duas correntes e, numa delas, o comensal obedece as regras impostas por papilas, que não são as minhas. Pois bem: siga o que lhe imposto foi e engula, para evitar os críticos que não pagarão sua conta? A outra vertente, esta hedonista, bate a mão na mesa e diz: aqui eu sou o rei.

Burgo: guilhotina para os enochatos.

Talento

Sim, mas entremeado por humildade, senso de amizade, discrição e seriedade. Menciono, novamente, o amigo Willfridy Mendonça, que traça a ambientação do casamento de Michele Pontes e Humberto Ary, nos domínios de Cecilia et Agustin Herrero.

STF

A gentil Sra. Lea Jachimowicz, da tabacaria Lenat, recebe uma confra feminina, em torno de 50 apreciadoras de "puros", cujas iniciais significam Salto, Taça e Fumaça.

Perguntei se vendia Ramón Allones, preferido cada clientela british, que os casa com Porto. Mas disse ser avis rara na praça. Só curiosidade de mercado, pois fujo deles, uma vez que, assim como narguilé e cachimbo, os charutos integram o grupo dos vilões do câncer de boca.

Foto: Reprodução A charutaria exclusiva da Ramón Allones

Amigos e Vinhos

Tudo indica que nossa enoconfra será recepcionada pelo Museu da Fotografia, de Silvio Frota. Em seguida, Marquês será o destino, cujo bacalhau divide podium (cunho próprio) com Ponza e Marcel.

Ipsis Litteris

Muito, daquilo que é produzido lá fora, obedece a um sistema "sacro", espartano e imutável de produção. Isso engloba requisitos como: receita, processo fabril, posição geográfica, ethos do bem, maturação e elenco dos insumos. Quando estes não estão à altura, o artigo é descontinuado, num respeito estabelecido entre produtor e consumidor.

Exemplos: o provençal Calisson é feito, per saecula saeculorum, do mesmíssimo jeito. Associados, foram blindados da concorrência mediante outorga governamental de um IGP (Indicação Geográfica Protegida).

Jim Murray, da Whisky Bible, insatisfeito com a política das destilarias escocesas, após escrutinar mais de 4,5 mil rótulos, outorgou o ouro para o japonês Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013.

E mais casos. O COMTÉ de Noël matura por 32 meses, tem produção limitada e ostenta um AOP (Appellation d'Origine Contrôlée). O leite, de vacas que só comem capim ou feno, vem de fornecedores estabelecidos num raio de até 25km da queijaria. O leitor poderá encontrá-lo na Quatrehomme (rue des Sèvres, 62), perto do templo da gourmandise: La Grand Épicerie.

A charcuteria italiana também é regida por herméticas legislações. A alquimia é reproduzida mediante um velho clichê, cunhado por gerações anteriores.

Um dos nossos patrimônios gastronômicos é a rapadura, coringa da despensa do nordestino. (Sobremesa babetiana, sendo pilada e misturada com coco ralado). Alguns engenhos canavieiros, contrariando a decana receita, atualmente, usam açúcar e cal, insumo conservante. É um pastiche. Doravante, conhecer o fornecedor é essencial, num mercado que inova e desrespeita a tradição.

Once upon a time

Uma das boas coisas, das muitas que Deus me deu, foi a memória. Tal acervo compõe meu observatório social. Nesse tempo, desde 1989, vi muitas exonúmias. Tínhamos o prazer de comparecer às outorgas. Muitas vezes, ouvíamos intermináveis discursos, entrementes, as biografias dos homenageados mereciam os aplausos.

O fato é que o Ceará, Fortaleza também, são experts em enfraquecer suas medalhas. O escambo, muitas vezes, sinaliza o interesse momentâneo do proponente com o proposto.

"A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las". (Aristóteles)

17a. edição

Luís Eduardo Figueiredo está nos últimos ajustes para o Fórum de Sustentabilidade do IEP -Instituto Educacional Portal.

No Rio Mar, dias 12 de 13 setembro, com ingresso cambiado a 2kg de alimentos não perecíveis. Mais detalhes: (85) 99280.8932.

Nos painéis e púlpito: Investimento Social + Inovações Sustentáveis.

CLICS

Foto: Arquivo Familiar Farnietando. Willfridy Mendonça em escala por San Martin, antes do Panamá

Foto: Arquivo Familiar No Bellagio, Celiane e Rafael Studart (4.0)