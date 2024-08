Seção curiosidades

Foto: Reprodução Porta-tinta portátil

John Loud inventou a esferográfica em 1878. Meio século depois, Laszlo Bíró disponibilizou-a para o consumidor. Excetuando-se o charme de um bico de pena, objeto que não se empresta, sua praticidade é algo diametralmente oposto.

Para quem deseja uma empunhadura amortecida e uma escrita fluída, meu pitaco é a Caran d'Ache 849.



A peça antiga é um tinteiro de viagem. Existem os de mesa, nos materiais prata, pedra, cristal, vidro, metal e bois d'ursi (um processo, a forno, que utiliza sangue de boi ou urso, prensado com madeira).

Social scene

Carol Nogueira e Pedro Carneiro Abrantes darão o nó, neste novembro, sábado, 23.

O religioso será no Líbano, com recepção na residência da avó da noiva, Marly Nogueira Lima.



Um novo ciclo

Parabéns para Adriana Mello, Aline Barroso, Anelise Holanda, Marco Feitosa e Octávio Brígido.

De 19 a 23 de agosto

O TRF 5a. Região apadrinha a II Semana Regional de Conciliação e Cidadania. A iniciativa abrange os Estados do Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e ,obviamente, Pernambuco.

Etiqueta nas Escrituras

"Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar; não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu; E, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este; e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar".

Mas, quando fores convidado, vai, e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa.

"Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado". (Lucas 14)

E mais: “Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti, E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias porque são comidas enganosas". (Provérbios 23)

Sábia figura advertia: ''antes de chegar ao destino do convite, faça um lanche, pois 'gente bem' come pouco". Ainda lembro das palavras da minha avó, que foi aos 92 anos, com saúde de ferro: "Nunca saia da refeição com a barriga cheia".

Let It Snow

Para quem gosta de esquiar, Bariloche é a estação mais perto. Ainda dá tempo. Uma das vistas mais marcantes, que eu já pude contemplar, foi o Cerro Campanário. No ocaso, um chá na varanda do Llao Llao (em Mapuche, Chao Chao).

Foto: Reprodução Rosa Mosqueta

Na mala de volta, a panacéia do óleo da Rosa Mosqueta, que o doutor aqui receita para cicatrizes e óleo de massagem.

Uni, duni, tê

Primeiro, a depressiva Lisa Ghirardelli; segundo, Isabel de Aragão , duquesa de Milão; terceiro, consta que a Mona Lisa seria a mãe de Leonardo, uma escrava chinesa, algo comum, na Itália, no Renascimento.

"Eleva-me"

Uns dizem que foi Ado Campeol, outros afirmam que foi o recém-partinte Loli Linguanotto. Mas o gancho é que Fortaleza tem um Tiramisu para se comer genuflexo, feito pelo barítono Renato, da equipe do Andrea Barbera, da Pousada Sol e Alegria.

Diferente da doceria conventual portuguesa, a sobremesa italiana não abusa do dulçor, a exemplo das lusas. Estas, valem-se das gemas, em face do uso das claras, antigamente, usadas pelas passadeiras dos religiosos católicos. Na Itália, essas governantas do clero possuem o nome de Perpétuas.

Farnienteando

- Marcelo Ponte vai rever o afilhado João Furlani, em São Paulo.

- Depois do show da Adele, Rodrigo Jereissati estica em Mikonos e Corfu.

- Nestor e Ângela Chaves (seria Nestur?) gastam setembro em Valencia e arredores. Uma das graças da hispano indústria é a Lladro, fábrica de porcelanas. De seu catálogo, elejo a série Don Quixote.

Bidendum

Fabiola Girão, executiva do Credit Suisse, ficou maravilhada com o chef Carlos Kazuo, o estrelado de Icaraizinho da Amontada.

Para quem viaja, indico o Bib Gourmand, guia da Michelin, apelido do mascote, de preços mais acessíveis.

Esto brevis et placebit

Silvinha e Antenor Barros Leal vieram prestigiar o lançamento do Lucio Brasileiro, que estava de tenue de ville. Esse foi presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, sendo, reconhecidamente, o melhor púlpito da prestigiada noite de Lucio Brasileiro, promovida por Ana e Beto Studart.

A arte de Rainer Mathemeier



Foto: Reprodução A Arte Abstrata de Rainer Mathemeier, alemão, casado com a diplomata Rosely de Mathemeier, que elencou Fortaleza como seu lar doce lar

Portais da História

Um querido amigo disse que sentia a forte presença de Deus num museu. Eles, assim como nas feiras, leilões e garimpos de antiques, me dão uma sensação de paz, abstinência do mundo e de suas mazelas.



Um museófilo fez uma lista super cool para se conhecer nos Estados Unidos: Mardi Gras e Dead Museum de Louisiana; Andy Warhol, em Pittsburgh; New York tem o American Museum of Natural History & The Met;o Bad Art (MoBA), sito em Somerville; The Neon, in Las Vegas; Kennedy Space Center Visitor Complex, na Ilha de Merritt, Flórida; The World of Coca-Cola, de Atlanta; Museum of Death, Hollywood, CA & New Orleans; International Spy, na capital Washington.

New zip code

Carol e Ruy do Ceará mudaram-se para o Bossa Nova.

Mão direita

Dia 31, Juliana e Ludwig Freire recebem pelo noivado da irmã dele, Lisieux, com Emanuel Carvalho.

CLICS

Foto: Arquivo Pessoal Delano Belchior e Paulo Teixeira, um dos meus jalecos de fidúcia

Foto: Arquivo Pessoal Meteorologia: tempo bom, sempre. Eduardo Ponte e Marcio Menezes

Foto: Arquivo Pessoal Os Rodrigo Barroso (Fernanda) tilintando 23 agostos, daquela boda, cujo rol de convivas trouxe o upper crust político-econômico do País

Foto: Arquivo Pessoal Os galerianos Luís Eugênio Pequeno e Ger 'Mano' Albuquerque - França e Escóssia

Foto: Arquivo Pessoal Talentos: Gustavo Theodósio (MDB) e Tom Prado (Itaueira)