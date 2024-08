Hecho en España

Foto: Reprodução Lladro Dom Quixote

Na coluna passada, falei um pouco da valenciana Lladró. Fundada em 1953 pelos hermanos Juan, José e Vicente, cujo sobrenome dispensa a citação. A empreitada começou com a produção de vasos, no entanto, os moinhos de ventos impulsionaram a trina criatividade, rumo a um sem-fim de títulos.

Dentre eles: a gata Catrina, Ícaro, José no Egito, Darth Vader, Vitória da Samotrácia, Sheherazade,o marinheiro, os noivos, as tantas bailarinas, anjos, advogado, a figura do médico, aquele pinguim de geladeira, putos, teatro Kabuki, dragões, gueixas, cavalos espanhóis, a espanhola...Da seção dos grupos escultóricos, meu sufrágio vai para o Carnaval em Veneza.

Outro tema, deveras colecionável, além de best seller, é a série Dom Quixote. Falando em Miguel, uma das assertivas de Cervantes, com um quê de graça, diz que 'pela rua do já vou, chega-se à casa do "nunca". Cuida!

Zikhrono livrakha

Senor Abravanel Z"L. Este é um honorífico: "bendita seja sua memória". Existem outros, como A"H (a paz esteja com ele), ZT" L (possa ser a memória do justo uma bênção) e, de protesto ao anti-semitismo, HY"D (possa Hashem vingar seu sangue).



Maimônides pregou a igualdade nos ritos judaicos de despedida, defendendo a simplicidade na hora da passagem. Ademais, judeus acreditam no indene "osso luz", situado no pescoço, por isso, a exumação é vetada. Antigamente, no Brasil, muitas lápides judaicas continham a inscrição 'Está Paga Para Sempre,' a fim de perpetuar seu hermetismo.

O achado, sobre o saudoso Silvio Santos, é sua ligação com o descobrimento da América, por meio do ancestral dom Isaque Abravanel que, com Abraham Senior Coronel (Fernão Perez C.), alinharam o patrocínio para a expedição de Colombo. Coronel era antepassado de Branca Dias, fundadora da primeira sinagoga do Brasil, cem anos antes, desmistificando a tese de que seria Kahal Zur a precursora.

A genealogia de Abraham, feita pelo dr. Candido Koren, abrange as famílias Buarque de Holanda, Ximenes Aragão, Medina e Caminha.

Este, entrementes, desconheço se é do lado aracatiense de Tom Jobim.

É meio clichê, mas algumas pessoas nunca deveriam partir.

Cortafitas

Hoje, Waldir Xavier, ao lado da primeira-dama Amanda, inauguram a sede da CAACE. O feito vem realizar o anseio da classe, por uma Caixa de Assistência mais capacitada e eficiente. Segundo fontes, trata-se da mais bonita sede da federação.

Rua Valdetário Monteiro Chaves (nova sede da OAB-CE), às 18h, obedecendo o traje passeio completo.

Grandes datas

- Waléria, nascida Pereira, e Michael estiveram por aqui. Da América, trouxeram o trouxeram o bolo da Sra.Ramey, pro "Parabéns' em família".

- Aniversariam: Marcia Viana Barreto, Mariana Fontenelle, além das Lucianas, Jucá e Falcão.

Luz negra

No Náutico, Henrique Vasconcelos prepara uma noitada revival, 20 de setembro, tendo as pick ups comandadas por Elaine Portobello e Paulinho Leme.

Once upon a time

Almoçando com Ivone Carneiro, descobri a família Lesage do Ceará. Sua sogra, Helena, com visão única, bordou para Emília Correa Lima, além de muitas senhoras e noivinhas da "fina flor do abacaterol", como diziam. No Rio, Cecília, a irmã, tinha Marta Rocha como cliente.

Bodas de Palha

Os Liberato Barroso passam a antevéspera da prata em Morro de São Paulo. No Civil, eu, na condição de padrinho, recebi no Koblitz, da querida Regina. Parentela toda presente, assim como os patriarcas Maria da Paz e Xara, um homem sábio. Aníbal é sempre uma saudade, entre ambas as alas.



Salumeria

Nunca me desligo do jornal, principalmente lá fora, onde anoto as dicas, do meu carrinho de compras, para meus honrados leitores. Desta vez é um salame, fortemente avermelhado, chamado Nduja, calabrês, da terra do Totonho Laprovitera. Na pizza, uma festa das papilas.Leva carne de leitão, pimenta, tripas e sal, seguindo para a cura.

Mona Afegã

No Museu da Fotografia, amiseanos puderam contemplar a assustada Sharbat Gula Shinwari(52), uma das 12 capas mais históricas, num certame que envolve revistas estunidenses.

A foto trouxe muitos problemas para afegã, que não lucrou com os direitos autorais, e ainda atraiu a antipatia dos fundamentalistas. Mas o fotógrafo autoral, Steve McCurry, articulou o processo, junto ao programa italiano de asilo e retirada do Paquistão, promovendo um final feliz.

"Say prunes, not cheese".

"Brindisi"

A iguaria botina, que o Ceará poderia adotar é a torta nuziali. Feita pelos próprios noivos, com creme pâtissière, frutas e açúcar, sobre berço de mil folhas. Aqui, nada é mainstream.

Tycoon

Rodrigo Barroso receberá premiação da XP, dia 29, na Expert São Paulo, a maior feira de investimentos do país (30 e 31/08).

O escrutínio analisou critérios como captação de novos clientes, NPS, rentabilidade e crosselling. O cearense integra o quarteto, concorrendo com 20 mil assessores do mercado.

Coroando, entra a M7 entre os 10 maiores escritórios do meu Brasil.

O sábio rei Salomão

"O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima". (Provérbios 12:25)

Quão importante é abraçar a positividade, cercar-se dela e ter bons conselheiros.

Jalecos

- Os Randal Ponte participam de um cruzeiro-Ibiza, Maiorca, Manorca e Palma - com os jubilantes do Coral(35).

- Geraldo Quezado Neto especializa-se em traumato (Covilhã), centro de referência portuguesa.





CLICS

Foto: Arquivo Pessoal Rodrigo Jereissati mediterraneando

Foto: Arquivo Pessoal Waldir Xavier presenteando a nossa drusa rubi com a nova CAACE

Foto: Arquivo Pessoal Presença super fixe de Carmen Randal

