Chapas  pretas

Foto: Arquivo Familiar Jeep CJ5

O carro antigo é um misto de investimento, saudosismo e paixão. Esta, um dos arcabouços de todo hobby. Antigomobilistas brincam: "É como mulher alheia: você pode ver, apreciar, mas não pode tocar". Outros afirmam, acerca da missão de colecionar, que é como pintar navios: tarefa interminável. O Jeep CJ5, herança do avô, pertence ao Ricardo Teixeira. Na família, desde 1963, ano de fabricação, fez seu retrofit em 1994. O modelo, primeiramente chamado quarter ton, nome técnico, foi encomenda do exército estadunidense. A Willys venceu dos protótipos da Ford e da American Bantam, que, curiosamente, reeditou o modelo, neste ano de 2024.

Feast day

Christiane Leitão e Ivens Dias Branco Neto recebem os parabéns.

Post meridien

Catuleve inaugurando seu balizamento noturno.

Llifeaholic

Empresário Demerval Diniz é o cara. Oitentão, dirige moto, voa, aprende francês e, ainda, mantém o nariz apurado para negócios.

Sábios judaicos dizem que "velho é quem deixou de sonhar".

Paradigma

Falaram-me bem acerca de um árabe, Chacra, na Rogaciano Leite. Desejo que seja verdade e persista, pois a gastronomia à baila, aqui, tem vida curta.

Lições bíblicas

O Senhor Deus não permite maturação, demanda e dor, sem que depois vejamos o novo, que vem dEle.

Des construiu

- "Antônio Bandeira, O Poeta das Cores", de Joe Pimentel, estará no Cine Ceará. O sobrinho, Francisco, também artista, participa, dada a semelhança e pelo acervo de informações, legado familiar. Ele revelou, o que poucos comentam: a participação do tio no grupo Banbryols, com Camille Bryen e Wols, pintores do gênero Tachismo.

- A exponencial Maria Bonomi falou, com muita propriedade, do mais ilustre cearense das Artes.

- Como um preito ao raisonnée desse vulto, o certo é que bandeirinhas são Volpi.

Resenhando

Lamentei, para o Totonho Laprovitera, por não sermos parentes do rico clã Teira, de Alepo. Quem sabe, até sobraria uma herancinha. Ele explicou que somos primos deles, "pois o sobrenome é o carinhoso diminutivo de Teixeira".

"Se non è vero è ben trovato".

Urnas



Pernambucano, o cel. Chico Heráclio do Rêgo bancava um farto almoço em dia de votação. Morava num sobrado Art Deco, em Limoeiro, enchia a casa. Num dado momento, entregava envelopes, previamente preenchidos e lacrados, para seus "convidados". Quando lhe perguntavam "em quem iriam votar?", o chefe político dizia: "Meu filho, nunca mais me pergunte isso, pois o voto é secreto". Os que não queriam submeter-se ao sufrágio de cabresto, eram amarrados e soltos somente depois das 18h.

Bom filho

Laerte Menezes confirma setembro, para o casamento de Priscila Dias Branco.

Cortafitas

A Creed Fragrance abriu no Shops Jardins. Grace usou Fleuirissimo e Sinatra gostava, além da lavanda Vert de Puig, do Bois de Portugal. Aventus caiu muito no gosto. O mercado do niche parfum movimenta vultosas quantias. Exclusivos, dispostos em prateleiras que não se avizinham das demais fragrâncias, aquelas produzidas em larga escala.

De propriedade dos Pinault, do Grupo Kering, a empresa foi adquirida em 2023, via empréstimo. Pertenceu à família de James Creed, desde 1760.

Outra super autoral, idem inglesa (embora a Creed tenha se mudado para França, em 1850), é a Boadicea The Victorious. O trend alert? Blue Saphire e Valiant. Preço? Gente elegante não fala em valores.

Modéstia às favas, eu estudo o mercado.

Emendando

Estudo, fotografo, testo e pesquiso, mesmo viajando. O garimpo é lá fora. Mas o bom é que cada lance lembra um amigo. Tipo sardinhas na brasa, maridadas com Alvarinho Palácio da Brejoeira, uma boa recordação do amigo Daniel. Assim como o crepe Suzette, do saudoso Chico Moura, seu pai.

Berceuse

Luso empresário Mario Reis traz um segmento wellness da Engenharia: janelas com cortina de Argônio, avant garde.

O mundo de Hipnos demanda fases, muitas vezes atrapalhadas pelas urbes... insones. New York, New York.

Outra boa dica é a linha auricular alemã Ohropax, em cera, borracha ou algodão, inspirados no capítulo odisseico das sereias e Ulisses.

Diga 33

Publicitário e escritor Vitor Ribeiro é quem recebe na barraca Sunrise. No palco: Marcos Lessa e Davi Cartaxo.

Lagom

No púlpito, o cardiologista Alexandre Karbage. "Praticar 150 minutos de atividade física moderada, ou 75 minutos, ambos por semana, de exercícios com elevada intensidade, reduz a mortalidade por causas cardíacas. Prevenir é o melhor caminho".

Shukram!

Findi animado

Em Conceição de Guaramiranga, pelo níver de Paula, Sra. Ademar Bezerra Filho, jovens casais Antônio Carlos Mello, Eduardo de Melo Villar e Marcos Fiuza.



200 Y.O.

Quem eleva um toast à efeméride é a Macallan, uma escocesa pinacular, de Speyside, nas terras altas. A destilaria, de pequenos alambiques, mantém excelentes laços com a Lalique. Noblesse oblige.

Go figure: se você não gosta de "peated" (defumado artesanalmente com turfa), pega o 12 anos double cask. Pela maneira correta, copo glencairn, 1 gota d'água (jogada da pipeta) e, desejando resfriado, faça com o auxílio de uma Pedra Sabão, retirada do congelador. Um copo com grãos de café, para treinar o olfato.

Mas sou contra a toda regra de harmonização imposta, hermética. Enochatos, saídos das fraldas, defendem bacalhau com tinto. De um escanção português: "depende do molho, caindo bem com todos os vinhos, até com fortificados".

À mesa, “Après Moi, Le Déluge”.

Caleidoscópio cromático

Do Panteão da fotografia nacional, Joaquim Insley Pacheco, presente no museu da família Queiroz Frota, possuia ateliê fortalezense, na rua da Palma. No Rio, foi laureado com o título “Photographo da Caza Imperial".

XXXII

Alexandre Goiana retornou do Congresso da Fenabrave, edição que reuniu em torno de 7800 representantes de concessionárias do País.

Honraria

A jovem pintora Maiara Capistrano entra para o rol dos agraciados do Prêmio Personalidade do Ano, outorgado pela editora portuguesa Mágico de Oz. O fulcro da honraria é o relevante papel no segmento da Arte.

Dia 14 de dezembro, no Museu do Oriente, em Lisboa.