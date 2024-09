Vinho é vibe

Foto: Reprodução Bobó na moranguinha, pelo livro da chef Liliane Pereira

Liliane Pereira assina o menu do próximo jantar amiseano. Com uma mesclada bem internacional: tartare, ceviche, cuscuz com carneiro, peixe no crumble, mais o plus sofisticado do plateau de queijos, antecedendo o pudim com caramelo e flor de sal natalense, vindo da salina Vieira.

Outro braço forte, desse dolmã rosa, é o catering, para a aviação particular (#voandocomobanquete). O cardápio é hiper apresentado, a exemplo do gerimum, com bobó de camarão e rosa comestível. Repas d'ortolan.

Dia 19 de setembro, n'O Banquete. E, como Amis vem antes de Vins, o rótulo é detalhe, mas o brinde não. O grupo, que já emplaca nove anos, tem como bekhir o entusiasta Weiber Xavier.

Porto de abraços

Terça, às 19h30, na Comunidade Face de Cristo (Rua Dr. Edmilson Barros Oliveira,191,Dionísio Torres), haverá missa pelo 7o. dia de falecimento da saudosa Maria José Alencar Holanda, mãe do jornalista Clóvis, colega d'O POVO.

Inedipe

Sexta, que é 13, o min. Ronaldo Schietti, do STJ, dividirá o púlpito da Fiec com o des. Leonardo Cavalcante Carvalho.

A temática: “Lavagem de Dinheiro e Compliance nas Instituições Financeiras”.

Ambos atendem aos convites de Ademar Bezerra e Bruno Queiroz.

1a. classe

- Christianne e Ronaldo Peleteiro farão maratona em Bordeaux, com escala nas boas (pleonasmo) vinícolas da região.

- Marcelo Ponte vai para Bélgica, à guisa de apresentar artigo sobre Federalismo. Como “'Paris vale mais do que uma missa…”.

- Aninha e Léo Bossard embarcaram Guido, para ano letivo na inglesa Tasis School. Talarias para voo solo.

Round birthday

Quarta, almoço em família pelos cinquentanos do gentleman Ludwig Bezerra Freire. Juliana, perfeita anfitriã, cuida de tudo.

Pop Design

Ettore Sottsass (1917-2017) foi um designer austríaco de muita representatividade para o nosso tempo. Aquela que, por muito tempo foi minha máquina de escrever, uma Valentine, é um colecionável de sua autoria.

Foto: Arquivo Pessoal A Valentine de Ettore Sottsass

Ele gostava de usar cores vibrantes, sendo intrínseca a sua prancheta, o reinventar, a criação de novos padrões de matizes e formas. Ettore provocava, sugando as possibilidades, os meios para a execução dos projetos.

Outra peça de Sottsass é o fálico solifleur Shiva. Bom para quem admira essa arte tipo “Shunga”. Catarina A Grande, segundo relato de soldados alemães, possuía um gabinete com entalhes de esculturas eróticas. Proibidas para menores de dezoito anos.

Branding

Consta que um importante cirurgião firmara um acordo entre os operadores dos auto-falantes dos hospitais, os quais atendia. Certamente, funcionava mediante uso de um certo código. Seu nome era sempre pronunciado e, por conseguinte, sendo fixado nas mentes.

Leg godt = brincar bem

A Lego, há tempos, vem conquistando a fatia adulta consumidora.Falo das linha Technic e Creator. São modelos mais complicados e quem trazem algo além da ideia conceitual, inicialmente produzida nos anos 1930.

Foto: Arquivo Pessoal Lego do carro de Fórmula 1

Os carros da Fórmula 1 vêm com muitos detalhes de mecânica, mencionar suspensão e os pistões, detalhes que fogem um pouco da ludicidade. Além de fomentar a criatividade, o brinquedo dinamarquês colabora, pelo exercício da habilidade, com o desenvolvimento de dons para a solução de demandas na vida prática.

Damas do vinho

Comadre Leiliane Pinheiro, criadora da Wine Ladies, computa mais de mil passantes em sua enoconfraria.

Amigos estão indicando o filme da Viúva Clicquot. Outras senhoras da Champagne são Lily Bollinger, e madame Pommery, por difundir o vin mousseux brut.

Fête des papilles

De 19 a 22 de setembro, amantes da haute cuisine já têm a rota certa: o Festival de Gastronomia em Pontal do Maceió, na vizinhança de Fortim. A programação consta com repastos nos hotéis Jaguarindia, Jaguaribe Lodge, bem como nos Vila, Selvagem e Vera Theresa.

Os restaurantes inscritos na programação são: Quimanga e Caiçara. E, na praça, aulas, stands e atrações musicais.

Confirmados para esta quarta versão, em três bandeiras (Brasil, EUA e França), os chefs Flávio Trombino, Ivan Prado, Fabienne Quilliet, Joana Gallo, Xavier Malandran, Benjamin Ferrand, Fabrice Lopes, Axelle e Emmanuel Ruz.

Self tie bow tie knot

Alessandra e Daniel Moura confirmam o Baile do Algodão (ICAI), em Liverpool. O evento (17/10) reúne o “cotton pib” global.

Métier

André Monte aproveitou a estada, na capital francesa, para conferir a Maison & Objet. Um dos segmentos da feira é o Smart Gift, que são presentes únicos,autorais e tecnológicos, inobstante a roupagem retrô, muitas vezes vista.

“Mudam-se os tempos…”

Advogado Andrei Aguiar, um dos autografantes de “A Eleição e as Novas Tecnologias”, gentilmente dispondo a obra em formato digital. O trabalho abrange inúmeros aspectos lincados ao gazofilácio.

Nats

De Andrea Campelo, Lólia Rodrigues e do des. Paulo Nogueira.

Collaboration

Com o fitness way of life em alta, marcas “triple a” põem suas logos no dress code das academias, transformando esteiras em passarelas.

Para uns, preciosismo, para outros, um segmento rentável.

CLICS

Foto: Arquivo Pessoal Edson Santana, magistrado Mantovani Cavalcanti e Yargo Norões

Foto: Marcus Lage Vitor Ribeiro e a turma do barulho, Alice e Pedro

Foto: Arquivo Pessoal Laryssa e Moisés Santana, jaleco da causa dor rim, clicados perto de Camões, que deixou Tin Nam Men morrer para salvar Os Lusíadas

Foto: Arquivo Pessoal Carol Nogueira Lima e Pedro Abrantes - tie the knot in november