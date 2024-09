Foto: Arquivo/Divulgação Dica de Lou Kasprzykowski, da maison de Veneza

Shorts Max Mara são o trend alert. Dica de Lou Kasprzykowski, da maison de Veneza, que me ajuda com a pauta, muitas vezes.

As estampas mais em gosto são de zebra e leopardo.

Marcando calendário

Bruno Bastos, Germano Belchior e Adriano Fiúza.

Cuida!!!!

“Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito, e anda". (João 5:8)

Religioso

Gabriela Rodrigues Araújo e Édison Paixão Filho casaram na bucólica igreja Ubajara.



Lua-de-mel na Barra Grande, com esticada na França.

Wunderbar

Mariane Bauer reabriu na Manuel Jesuíno. E não tem nada de trivial. A codorna e o pato ainda destacam-se entre as escolhas, arrematado pelo profilterolis, com carolina bem novinha.

A demanda é o foie gras húngaro, de ganso, d'oie como chamam. Mas cearense é comensal complicado.

Quinta Arte

O pitaco teatral, no Rio, é a comédia Duetos, com Patrícia Travassos e Eduardo Moscovis.

Round birthday

- Manuel Fontenele está emplacando os 50, fato que motiva adesão de guardanapos azuis, dia 28.

- Os Vasco Vasconcelos embarcam para São Paulo, a fim de prestigiar os sessentanos de Cláudio Reis, fraterno amigo curitibano, boníssima vibe.

La Biennale di Venezia

Foto: Arquivo/Divulgação Escultura do londrino Ynka Shonibari

A escultura é do londrino Ynka Shonibari (Astronauta Refugiado VIII).

Na verdade, "Somos todos Estrangeiros" em breve estada neste mundo.

Duplo recheio

Arthur de Castro, maturante do dia 18, dividiu o "Parabéns" com a filha Isadora, a grandedata da véspera.

Advocatícias

- Na gestão de Valdetário Monteiro, a porta presidencial era aberta. Ninguém batia, entrava sem convite. Então, merece assento no Conselho Federal.

- Waldir Xavier marejou, dada a homenagem para seu nominado pai, na sub-seção Oeste, em Caucaia, berço deste.

Federalismo

Professor Marcelo Ponte, no púlpito da Universidade da Antuérpia, dissertou sobre os Sistemas Unificados de Saúde e Segurança. Na plateia: 40 cátedras estrangeiras.

Floridians

The Residences at Mandarim Oriental Miami, em breve, será o colosso da Brickel Key. Com vista para a baía de Biscayne, situa-se onde funciona o epônimo hotel.

Legado

Netos do sábio Xara Barroso (Anibal, Xara Neto, Beto etc) ligam a betoneira, no Eusébio. O empreendimento, de 6 pavimentos, contará com loja âncora e salas.

Hub de mineração

Thomas Figueiredo Filho participou da Exposibram, em Belo H. O cearense dirigiu um dos painéis.

Área vip

Juliana e Bruno Queiroz confirmam Eric Clapton, em sampa, e Paul McCartney, na capital Montevidéu.

Para quem gosta de garimpar, domingo, Tristan Navarra é o endereço. Os uruguaios são educados e sua uva é a Tannat. A sobremesa é o Chajá, à base de suspiro, chantilly e doce de leite. Ensejando um bate e volta em Buenos Aires, é só embarcar no Buquebus (ferry).

Bodas de Aventurina

Lorena e Luis Bezerra marcam 37 x 2 no placar.

Gente muito querida, irmãos civis, expressão do Lúcio Brasileiro.

Oouiiii, chef!

Cristiane e Fernando Gurgel estiveram aos cuidados do senhor Furtado, do Nucci. Atualmente, desponta em ambientação.

O toque blanche é hiper competente, impondo-se mesmo diante do fator "idade". Manda bem no demi glasse e sabe fazer canollo siciliano.

"Então, deixe a arma e pegue-os canolli". Pode ir sem medo, pois os envenenados, don Altobello os fez de última refeição.

Alma cearense

Silvia e Jackson Pereira trocando zip code pelo da paulicéia. Vão residir em Pinheiros.



Júnior vai expandir o birô de softers de Ouvidoria e SAC, já presentes em 21 Estados da federação.

Let it snow

Antônio dos Santos, com sói acontecer há mais de 40 anos, retifica o Natal de Cratéus e entorno.

Dois biscoitos da sorte, doados pelo deputado, temos: "Quando estiveres chateado, fique em casa. Ninguém tem nada a ver com o seu desumor". "Não te deixes conhecer: um dia vai de casaca e outro vá de sandálias".

Ano 5785

Quarta, 2 de outubro, judeus de todo mundo comemoram seu Rosh Hashaná, o Ano Novo, bem como a festa de Ano-Novo.

Aqui, a Zelda Deli faz uma bem recheada babka de chocolate, além de outros pratos do cardápio kosher.

Shanah tovah umetuká.

Época Bela

A Confeitaria Colombo inteirou 130 anos. Cada visita é um retorno aos áureos tempos da Guanabara. Dá para escutar Somewhere in Time e lembrar do idílio de Elise McKenna com Richard Collier (Christopher Reeve). E seus biscoitos Leque, em lata retrô azul e dourada? A dúvida cruel: um edema de glote e comer o camarão empanado. Patrimônio nacional.

O Porto abriga o Café Majestic, endereço das fatias douradas (paridas ou rabanadas) mais celebradas d'além Mar. Outros similares são a vienense Demel, fazedora da Sacher Torta, mais o Caffè Florian, na Piazza San Marco. No Carnaval, o salão fica lotado de gente vestida à la Versailles, tirando fotos e bebendo chá.

3 é d +

Liliane Pereira, chef pernambucana, pasto dos amiseanos, por meu apontamento, colocou um plateau de queijos cearenses, preparador das papilas para a sobremesa. Pudim Flor de Sal, da Cimsal, de Herbert Vieira.

Uma das premissas do grupo é não concorrer com a família. E isso quer dizer: preferencialmente às quartas ou quintaferinamente. Ocasionalmente, as "senhoras-consórores" também se reúnem em separado.

Ainda no mesmo parágrafo, lembro de uma peculiaridade da gastronomia normanda: a salicórnia. A planta, nativa das salinas, um pasto, concentra água salgada, temperando, assim, a carne do carneiro normando, o famoso agneau de pré salés.

"'1% de inspiração e 99% de transpiração"

Silvio Montezuma vai cortafitar a Stanley, no Iguatemi, e uma Melissa, no Del Paseo. Esta, em nova roupagem de flagship, sendo a 1a. nordestina.

William Stanley, em 1913, bolou um isolamento térmico, por meio de vácuo entre as paredes.

ROC

O produtor Henrique Sloper, da fazenda Camocim, um mezzo cearense, da família Fontenelle, chega na frente e recebe um Regenerative Organic Certified. O reconhecimento tripóide considera o bem-estar do agricultor, a gestão de solo e o trato com a espécie simbiótica em questão. Portanto, seu Café Jacu supera, em mentalidade, o da Civeta, criticado pelos protecionistas (com razão). Apiários são aliados ao ecossistema.

Storck Air

Chegou Jose, para Alessandra e Marcelo Machado. Tios Elizabeth e James Feitosa foram convocados à pia batismal.

Para um tattoo

Iazul: isso tudo passa.

CLICS

Foto: Arquivo Pessoal Marqueses Raquel e Luigi Malenchini prestigiaram o "sim" familiar de Teresa Scudero e Niccolò Trivelli, em Querceto

Foto: Arquivo Pessoal Desde 15 de junho ou 3 de outubro de 1931. Fernando Esteves (Ideal) e Henrique Vasconcelos (Náutico)