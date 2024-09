Vestindo a casa

Foto: Reprodução Obra em metal de Michael Aram

Não é só a beleza francesa que põe mesa. O novaiorquino Michael Aram anda bolando muita coisa bonita em metal, vidro e porcelana. Ressalte-se: concepção autoral e sofisticada. A natureza, sua "musa", é presente nos artigos, principalmente o formato fitomorfo. Também borboletas. As peças são manufaturadas, uma excelente carte de visite.

Em 2017, dentro da sua particularidade criativa, Aram adentrou na joalheria. Bom-gosto nas menorás e chanukiás, todas estilizadas. Aliás: Shaná Tová Umetukà!

Saltério

"Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio a minha alma".

(94:19)

Ares de Conceição

O hotel de charme, que Idézio Rolim vai cortafitar, fica localizado no ex-sítio de Luís Severiano Ribeiro (Rio Negro), também tendo pertencido ao casal Plauto Demétrio, ela, dona Meíta, uma serrana Varela Mattos Brito.

Assim como 4 não emplaca no Japão, o empreendimento contará com 12 super suítes. Nome dado à triscaidecafobia.

Caçula

Breno Mello abrirá nova CD Max na Antônio Sales.

A família toda tira uns dias na Espanha.

Cortafitas

Décio Barreto implementará nova unidade fabril da Icofort, em Nova Mutum, Mato Grosso. Nesta semana, DB e a empresa festejaram 60 anos.

Será uma das líderes, nacionalmente falando, em processamento de caroços de algodão.

A cerimônia solene será dia 28 de novembro.

Referência

Feliz em conversar com Carlos Juaçaba, que, há tempos, me mostrou a necessidade de todo varão ter o Vetiver da Gerlain, na bandeja do banheiro.

Birth date

Felicidades para Rachel Teixeira, Patricia Studart, Raquel Quinderé e Roberta Costa.



Grands seigneurs

Expert em estilo citou uma mão de legendas da moda: Agnelli, com seu relógio sobre o punho, botas nonchalantes; Porfirio Rubirosa; Onassis com sua marca registrada, os óculos da Maison Bonnet; o príncipe Aly Khan; Baby Pignatari. Este, com Assis Chateaubriand, fizeram um trabalho de interligação nacional, por meio dos aviões Paulistinha, adquiridos em campanha de doação com empresários.



Como diz a máxima: "Quando a natureza não dá, Salamanca não empresta".

Portão A

Karine e Valdetário Monteiro programando Mendoza. (O comentário é que os hermanos salgaram os cardápios, o que caracteriza um tiro no pé, pois Lima é bem ali).

Tive prazer de conhecer a ucharia cearense do casal. Um "wow moment". Atesto que vi raridades em bollicinis: Henri Louis Argonne e Salon. Ambas só saem em safras magistrais.

Lactente

Maurício Benevides foi distinguido com uma carteira na prestigiada Teachers College, de Colúmbia, em NY. O professor fará pós-doutoramento.

A universidade possui 87 Nobéis da Paz. Brasil: zero. Argentina tem 5 e Chile detém par. Peru, Costa Rica, México, Guatemala e Venezuela emolduram 1 só.

Quinto Constitucional

O próximo presidente da OAB terá papel importante na escolha do desembargador. A vacância é da toga de dr. Fernando Ximenes.

E o establishment está num crush com todas as sub-seções (33). Destarte, acho difícil a oposição lograr sucesso, compondo uma chapa.

Jogo (mal) feito!

A coqueluche das apostas está refletindo no lazer. O setor já está sentindo.

Boda

Carolina e Ricardo casam neste sábado, na Cripta da Sé, às 15h30. Pais: Sarah Gentil Philomeno, José Gerardo Pontes - Carmélia e Renato Jorge Rios.

Precedendo o religioso: salão Portofino, no Gran Marquise.

Comunidade empresarial

Carlos Matos reuniu, no BS, precisamente na sala Deda Studart, os convidados do Sallto Líderes. O leitmotiv: "Por que as empresas isoladas crescem menos?".

Noivantes

Cristiane Franco e o jornalista André Marinho darão o nó em 2025.

Blue napkins

O tradicional almoço natalino do Lúcio Brasileiro será dia 29 do 11. A cozinha é do esmerado Astro, autor das melhores panquecas da freguesia e do peru suculento, um desafio natalino, pois a maioria tem a carne seca.

O dínamo do evento é Edilmo Cunha e o pergaminho irá para o ex-governador Lúcio Alcântara, EMP de Manoel Milfont, time dos pioneiros cumbucanos.

Art Rio

Até dia 29, na Marina da Glória. Do Ceará, José Guedes.

Once upon a time

Nem todos lembram, mas quase ninguém trabalhava no segundo expediente das sextas, em Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Contínuos iam aos restaurantes, davam cabo da missão e retornavam com as devidas rubricas dos patrões.

Quem lembra de locais como Gabriela, Trapiche, Sandra's e Búfalo Bill?

"Hakuna matata"

Andiara e Alexandre Karbage programam um farnienteado na África do Sul.

Dish cover

Hoje, Paulo Teixeira leva bolo de Rachel para Croácia. Lá, encontram-se com Carmen e Randal Ponte. Este, assim como Fujita Neto, Weiber Xavier, Fernando Façanha, Ricardo Neves e Paulo Coelho, festejam 35 de formados em Medicina.

Benvenuta

Micheline e Germano Albuquerque ligaram para os amigos de Lourdinha Kasprzykowski, que fizeram-se presentes no Iate, para matar a saudade desta amiga.

Lou, dona da embaixada cearense em Veneza, é versada em Moda e Arte, possuindo as melhores indicações do Vêneto: hotel 7 estrelas, os blackamoors Nardi (aqueles da confusão da princesa Michael de Kent com Meghan Markle), as sedas Rubelli e Bevilacqua, o Pizzo (Merleto) de Burano, os lustres do Barovier Toso, as esculturas, também de murano, do Alfredo Sosabravo... E ainda, com seu prestígio, consegue uma mesa no Vini da Arturo, seu amigo, para degustar as orelhas de elefante, com Capo di Stato.

Bonnes manières

Presenciando uma briga entre 2 caras figuras, lembro do conselho do saudoso Edison Paixão: "Não me dê seus amigos, nem me dê seus inimigos, ambos você conquistou".

Best dressed

No Tangará, Eveline Fujita e Lara Pequeno eram as mais fashionáveis do casamento de Ludmila (de Karlena Dantas Araújo-Francisco Costa Araújo) e Igor (pais Marilene Vidal Carvalho e Parmênio Mesquita Carvalho).

"Natividade"

O quadro de Stênio Burgos já atiça o advogado Gladson Mota, detentor de quase todos os temas do repasto dezembrino, que benemerencía nesta versão: Santa Casa, Lar da Irmã Sorriso, Instituto Povo do Mar, Paróquia de Cascavel, Lar Torres de Melo e Obra Lúmen.

O óleo predomina o azul d 'A Noite Estrelada, de Van Gogh, e mede 105x258 cm.



Dia 14.

