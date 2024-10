Foto: Reprodução Dica para o Dia das Crianças: os bonequinhos australianos Labubu (The Monster)

Outubro chegou, lembro das crianças e do aquecimento do comércio, por meio do dia delas. Os bonequinhos australianos Labubu (The Monster) são a sensação. E não é só entre os teenagers.

São quase 400 modelos, além de capas de celular, copo térmico, mug, chaveiro, caixa de música, carro, guirlanda, árvore de Natal...O riso dos Labubu lembra o cachorro Muttley.

O fashionismo é prendê-los em It bags, a exemplo de Birkin, Bottega, Delvaux e Kwanpen. Aqui não tem nada mainstream.

Mnos é mais

Luciana de Castro Barbosa e Rodney Rangel irão casar dia 18, na igreja de São Pedro, Praia de Iracema.

A noiva será vestida por Verônica.

Vitamina B, de Bíblia

"Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo". (João 16:33)

Holy Grail



O Aruanã é um peixe visto na América do Sul, África, Ásia e Oceania. De superfície, habita pequenos rios, banhados e igarapés. É um espécime sonhado, não só pela beleza, mas em face de que, para certos credos, ele é um tido por sortílego.Portanto, usado em escritórios,empresas, corporações...As cores mais bonitas são:vermelho, prata, dourado.

Existe uma crença que o peixe é capaz de cometer suicídio, caso seu dono esteja em perigo de morte. Do universo pet do aquarismo, é o mais caro. Gente elegante não fala de dinheiro, mas de valores.

Natal day

Aniversariam: Pollyana Almeida, Vânia Cunha e George Lima.

Fuê

Foto: Marcus Lage Fuê

Esse mini "fouet" é de ouro. A chef Mariane Bauer é a dona do imprescindível utensílio. Lúdico demais, feito na banca de um suíço, radicado no Paracuru.

Os fuês são mais antigos do que eu pensava, pois eram usados na China, para bater chá, sendo feitos de bambu.

Um muselet (gaiola da rolha de champagne) também seria uma ideia.

Desde 1986

Juliana e Ludwig Freire cortafitam mais uma Colcci e, desta feita, no Rio Mar.Guardem a data: dia 21 de novembro.

Gourmands

Chef Carlos Cysne recebeu cabeceiras, para apresentar novo cardápio. Sua sopa de cebola? Chapeau.

Trator

Henrique Vasconcelos já entabula réveillon e Carnaval da Saudade.

Agá vê conseguiu trazer, para perto, quase toda oposição. Da pasta de realizações, temos a construção da nova área administativa, a chegada do Boteco e da Casa Portuguesa.

Blings

Elogiada trina riviére de Sarah Philomeno, mãe da noiva Carolina Pontes, Sra. Ricardo Rios.

Quando a peça é de pulso, chama-se riviera tenista, pelo fato de Chris Evert ter perdido (depois encontrou) sua pulseira, em plena partida.

Intemporel

As calças Theory estão apitando aqui, no trend alert. Pelo toque, modelagem, caimento e não amassa, sendo de tecido inteligente. A estilista da Theory, Sarah Angel, é norueguesa, mas filha de portuguesa.

Finanças

Nunca brinque com aquele dinheiro que você não pode perder.

Afinal, "ele não aguenta desaforo".

Faltou brioche

Foto: Domínio Público Faltou brioche - tenda para dignatários, convidados do Shahanshah Reza Pahlavi

No mesmo outubro (1971) de pirotecnia, não de bombas, o Xá Reza começava a redigir sua carta de exílio.

-O que fará a Diba?

-O fato é que o fundamentalismo desembarcou de "American Airlines" e sem o "tazbi" de estimação. Paciência zero. Eram tempos de Guerra Fria.

Para a maior festa do mundo, 2.500 Anos do Império Persa, Pahlavi contratou Badrutt's, Maxim's e a Maison Jansen, responsável pelas 50 tendas da Cidade Dourada de Persépolis. Na China, a manchete era: Bichos da Seda com burnout. O Baccarat e a louça Limoges vieram de avião.

É sabido que, após catástrofes, a natureza nos regala com safras magistrais. Reis, príncipes, chefes de Estado e demais a-listers brindaram com Château Lafite 1945, um Millésime mémorable, assim como 1961. O única economia foi no caviar Almas, produto nacional.

Não é à toa o título "Trono do Pavão", outrora de outro megalomaníaco, Shah Jahan, do Taj Mahal. Continuo achando: "bem viveu quem se escondeu".

Caccia al tesoro

Valendo as dicas da Raquel Malenchini, em seu garimpo pelas lojas de Firenze. Uma indicação foi a Ugo Poggi,'dal 1922.Um negócio de família com servizio personalizzato.

Foto: Reprodução Náutilo com apliques em prata 925ml

Atualmente, 2a. e 3a. geração conduzem o negócio, referencial em moda home (prata, porcelana, verrerie, peças customizadas, lustres, etc). Sobre a clientela? Nomes da aristocracia azul, negra, empresários, estrangeiros connaiseurs e arquitetos.

Munidos de sacolas, todos são conduzidos à porta, saudados com "obrigado" e "volte sempre". Fica na Via degli Strozzi, 26.

Tout va très bien, madame la marquise.

Once upon a time

Naquele tempo não existia catering, entretanto, toda dona de casa, quando, efetivamente não fazia todas as comidas do repasto, tinha o braço direito ou a banqueteira da família.

O society conheceu dona Rita. A precursora foi dona Maria Laura. Cheguei a desfrutar de um repasto seu, na casa dos Adeodatos. Ainda lembro do abacaxi com beterraba, feito por essa quase centenária, digna de palácios, dotada de inesquecível mão.

Vernáculo

Comemorar em italiano diverge do nosso Pai dos Burros. Lá, significa lembrar de alguém (algo) com saudade, pela raiz de memória.

Em Portugal não é grosseiro dizer ignorante, pois traduz falta de profundidade no assunto à baila.

Sim

Thais e Marco casam hoje, na igreja do Líbano. Eles são filhos de Aldeci-Mauricélio Silva, Samea e José Ricardo Neves.

A recepção será no salão Spazio, do Gran Marquise.

Nuziale

Grupo cearense confirma a união de Marina Marcilio dos Santos Brandão e Diego Pessoa Machado, 25 próximo, às 18h, no paulistano hotel Rosewood, capela de Santa Luzia.

CLICS

Foto: Arquivo Familiar Tudo em Paz: Ludmila, Liduína, Luizianne e Lilian na boda familiar de Renan e Luana Gonzaga

Foto: Arquivo Pessoal Alexandre Medina, prata da casa, e Manuel Fontenele, a quem desejo mais 70, para chegar aos 120