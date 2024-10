"Cris tais"

Foto: Arquivo Pessoal A Crockery da White House, by T.G.Hawkes

Não é só França (Royal de Champagne, Lalique, Baccarat, Benito), Áustria (Lobmeyr, Riedel, Swarovski), Inglaterra (Osler & Faraday, Royal Brierley) e Bélgica (Val St.Lambert) que lidam com a cristaleria. O Tio Sam também: T.G.Hawkes & Co., estabelecida em Corning, New York.

O negócio de arte, que durou de 1880 até 1962, fornecia para Casa Branca. Participou da Exposição Universal de Paris, em 1889, sendo premiado com a medalha de ouro.

Embora super falsifcada, outra cristaleria estadunidense é a Mary Gregory, num estilo bem autoral e colorido, com cenas românticas.

Vesperal das Crianças

Eis o "quid pro quo para" a efeméride, pois as relações transitam numa rua de via dupla. Quando isso difere, perceba algo errado.

Pais: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele". (Provérbios 22:6)



Filhos: "Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe". ( Provérbios 6:20 )

Les Hénokiens

Depois de 38 anos na 24 de maio, Raul Fontenelle muda a gráfica para Pedro Pereira, 1360. Após o falecimento do fundador, Manuel Batista Fontenele, o estabelecimento foi gerido por sua esposa, dona Iara, sendo substituída pelo filho, o saudoso Raul sênior.

A família está na 3a. geração gutemberguiana, sendo proprietária de um dos negócios mais antigos da praça, que completa 80 anos neste 2024.

Lembrei dos Les Hénokiens, uma associação mundial, agregadora de empresas familiares, com 200 anos, ou mais, de fundação. A mais antiga é a hospedaria japonesa (no estilo ryokan) Hoshi, em Komatsu, do ano 718 D.C.

Do restante dos 55 associados, citarei Billecart Salmon, Beretta, Banque Hottinger, De Kuyper, Peugeot, Mellerio dit Meller, Louis Latour, Neuhaus e Vitale Barberis Canonico, uma tecelagem ultra luxury, referencial na sartoria.

Frame

Advogado Rodrigo Jereissati ganha, pela 4a.vez, o Great Place to Work. O fruto não cai longe, pois a serventia de dona Salete é uma das mais solícitas que conheço, quando advogado estou.

Busine$$

Fechado com a praça de Orlando, Gustavo Barros de Oliveira parte para Construção Civil. Por enquanto, a área da saúde fica em stand by.



Vento Mareiro

Em tempos de Milton, mil tons de amor ao próximo. Marcela Vargas fez postagens no Face, Whats e Insta, oferecendo casa, comida e roupa lavada para quem precisar de abrigo. O mais bonito: adiantou-se.

Como dizia minha avó: "O 'p' de perder é horrível, bem como o 'p' de pedir". Coisa de cearense.



Assim como bem escreveu Rachel (não grifo saudosa, posto que é imortal). "Visitante mui amigo /Pode entrar a casa é sua /Ah! E tão bom nessa vida abrir a porta da rua/ Como quem abre num abraço/ Fazendo assim como o faço /Entre a gosto, a casa é sua".



Rodrigo Oliveira, saudoso pai, era grande sujeito, uma vítima do coronagedom, assim como Dr. Célio Fontenelle, um causer, dono de de humor elegante e temperado.

XV

Luciana e José Pierre Neto recebem para os quinzanos de Júlia, dia 19, no La Casa.

Dish cover

Bolo de 2 andares para Rafaela Pinto e Denise Pinheiro, com parabéns devidamente cantados em NY, em coro formado por Karina Castro, Alessandra Moura, Lygia Pinheiro e Sandra Machado.

Faca cega

É uma arte con-viver. Até porque, muitos desconhecem que a pedra angular de Debrett's, Amy Vanderbilt, Il Galateo, Marcelino ou seja lá quem cunhou, é evitar constrangimentos. Ademais, faltam assunto e sobram frustrações.

Em entrevista, o "capo" Semion Mogilevich, indagado sobre sua participação em negócios de natureza nebulosa, arrematou brilhantemente: "isso deve-se porque eu fumo muitos cigarros Davidoff".Nem todos merecem um corte rápido.

De outra feita, perguntaram, para certa senhora educada, acerca da sua opinião sobre um comentado affair. Respondeu: "-Isso não me diz respeito. Mas já que você tocou no assunto, eles são livres. Que sejam felizes".

Falta chá*

Você vê ausência de refinamento, de uma cidade, ao precisar de camiseiro e dos serviços de um alfaiate. Não, nós não temos. A derradeira foi dona Luizinha, ex-Álvaro.

Brasília é bem ali e tem Norberto Sanaglia. Alfaiate, aqui, por toda vida nivelou-se por baixo.



Provérbio luso que designa falta de berço, cultura...

Furniture

Valter Costa Lima terá suas criações nos ambientes de Andrea Dall'Olio e Ney Barroso Filho. O arquiteto usa insumos como a palha da Carnaúba, façanha objetivada em face da parceria com artesãos do interior do Estado. Costa Lima também desenvolve um programa social com catadores de garrafas pet, matéria-prima de uma série.



O Brasil congregou, nos idos anos 1950, vários luminares da movelaria, que se projetaram lá fora. As criações surgiram numa contraposição ao rebuscado estilo europeu. São eles: Tenreiro, Geraldo Barros, Zanine, Sérgio Bernardes, Jean Gillon, Lucio Costa, Zalszupin, Percival Lafer, Janete Costa e Acácio Gil Borsoi..E ainda não cito todos.Este projetou o Granville, que se impõe, atemporalmente, ante o Atlântico.

Boutonnières

Alexandre Pita e André Monte irão apadrinhar Germana Esmeraldo e Guilherme Albuquerque. Será dia 17 de dezembro, na Cripta, esticando no Gran Marquise.

Os grandedata

Adélia Albuquerque e Otávio Queiroz ganham os parabéns.

Portão A

Laryssa e Moisés Santana separam os espadriles. Param em Portugal, depois vão para a Costa Amalfitana.

Mão direita

Júlia e Pedrinho Medeiros noivaram ontem. Tempus fugit. Os pais são Maurício, Andréia Sanford, Eveline e Pedro Jorge.

Resumo da ópera: pedido e jantar em família, no Náutico.

The end

Partiu Cláudio Sidou, um dos maiores cinéfilos que o Ceará já teve. Dizia que todos do elenco de Casablanca foram importantes, mesmo os deuteragonistas.

Sua musa predileta era Maria Montez. Sonhava com ela. A dominicana morreu no banho.

Outro, que morreu na banheira, foi Claude François, da Comme d'Habitude que originou "My Way". Bonita melodia, só não posso afirmar o mesmo da letra, pois frases como "Quando eu mordi mais do que eu podia mastigar" e "Eu engoli e cuspi fora" descredenciam-na.

Em parte, Paul Anka redimiu-se ao inserir: "E o que é um homem, o que ele conseguiu? Se não ele mesmo, então ele não tem nada".

Mãe com açúcar

Dia 16, Fernanda Laprovítera estreia o avózado, com o nascimento de Sophie, filha de Raissa e Pedro Felipe Barbalho.

O casal mora no Porto.

Chapeau

Se esse Eduardo Figueiredo não existisse, teriam que inventá-lo.

Ex-carentes, outrora albergados pelas ações do Lumen, hoje, dirigem ações do projeto.

Teia

Sistema Fecomércio, por meio do Sesc e Senac, disponibiliza os novos canais de ouvidoria da Rede Participar Brasil, tecnologia gerida pelo empresário Jackson Pereira.

Catering 5 estrelas

Bernardete e Ricardinho Carneiro elegendo a mão de Marcos Monteiro, para evento hispano-brasileiro.

CLICS



Foto: Marcus Lage Dos sobrenomes de Galeria, temos Santana, de Clarissa e Edson... Santana

Foto: Marcus Lage Fernando Silveira com Lívia e Carlos Valente no Sopa, que é bistrô, palavra russa para "rápido", nascida daquela caserna faminto

Foto: Arquivo Familiar Na vip marina de Montenegro, Raquel, Paulo Teixeira, Randal e Carmen Ponte, que, hoje, paga aluguéis à vida