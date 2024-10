Foto: Very Bessa Tântalus

A peça possui chave e plaquetas de prata milesimada, para a respectiva bebida. É dos antiqves de Very Bessa, um espaço digno de apreciadores.

O Tântalus trata-se de uma alusão à figura mitológica, que foi proibida pelos deuses, como pena, de comer e beber, sendo enviado ao Tártaro, o mundo inferior.

Bessa também possui Opalina Baccarat, um erro que deu certo. Isso deu-se em 1840, por um lapso da cristaleria, na partilha das areias.

Marquesa

Foto: Marcus Lage Marquesa

O móvel tem tudo a ver com a velha expressão "segurar vela". Quem não lembra?. Muita vezes ela compôs o decano portrait de família.

Consta que os pretendentes sentavam-se para namorar, mas sempre acompanhados de um olheiro (da família, tia solteira ou secretária), munido de candelabro, devidamente aceso, bien sûr.

Tudo em 1

Uma que entra para a lista de desejos é a B.blend, máquina de fazer bebidas e purificadora de água. É simplesmente um super dispenser, movido a cápsulas, apto a fazer colas, aquelas sodas italianas, guaraná, cafés, chocolate, sucos, gasosa e energéticos. Outro plus da maquininha são as temperaturas disponíveis para cada drinque: fria, gelada e quente.

O invento nasceu da joint venture entre Ambev e Whirlpool, acordo celebrado em em 2015. Como diz o outro: "só falta fazer chover".

Perfect Wedding

É antiga a paixão dos ingleses pelo Porto. Acredito piamente que tal apetitivo seja uma anglo-invenção. Uma das anglo-sobremesas é o tal fortificado-servido num cálice de Álvaro Siza, ora pois, super fixe - e uma porção de Blue Stilton. Existe uma colher especial para ele. Aliás, cada queijo tem um corte e faça respectiva. Depois falo no suíço tête de moine.

Entretanto, há um processo, onde despeja-se fortificado numa grande peça de queijo, destampado e furado estrategicamente para que, enfim, após 2 semanas de maturação, enrolado em papel filme, a iguaria possa ser britânicamente degustada. Traz um genuflexório. Mas calma: "dont trow your toys out of the pram".

Round b-day

Dudu Melo festeja neste dia 8, no Gran Marquise.

Toque retrô

Oazo, restô do Carlos Antero, foi coberto com telhas quase centenárias, em perfeito estado, comprada de um dos armazéns retrofitados do patriarca Bené de Castro.

Cave da vida

Aniversariam: Adriana Teixeira, Camila Fernandes, Carol Picanço e Ricardo Brandão.

Ratificando

Casantes do 30 do 11, no Eusébio, são Adriana Sá, que já é Pinheiro Ponte, e Eduardo.

Jewelry display

Renato Savari, enólogo da Maximo Boschi, põe no mercado a joia da vinícola: o Tramonto 2009. Este algarismo designa o tempo de gestação, a maturação, o debut de uma safra quinzanista, trabalhada atentamente e digna de grandes momentos.

Mas fica a pergunta: o que é mesmo um grande momento? Eu aposto na significatividade do agora, in nuce pela fugacidade de tudo que se vê.

Somente 300 garrafas estão à venda, em quota de 2 unidades por adquirente.

Misturate

Inessa Chaves declamou Prece, de Alana, filha do Mano Alencar.

Tá na Bíblia

"Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha; que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos; que seja médium ou espírita ou que consulte os mortos. O Senhor têm repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês". (Deuteronômio 18:10-12)

Arte Funerária

Está chegando o Dia de Finados, data celebrada pelos católicos.

Foto: Marcus Lage Arte funerária

Em muitas partes do mundo, a Arte Tumular, inserta sua farta simbologia, desperta muito interesse, inclusive com aulas dirigidas em necrópoles. A saber, nem sempre quem morre vira santo. As estátuas, que representam anjos pensando e com a mão no queixo, provam a assertiva: sobre a dúvida na absolvição dos atos do falecido.

Handshakes

Renato Felipe e Marcus André Filgueiras comemoram importante parceria, firmada com a carioca Light. Atuarão em 6 interiores do Rio por 36 meses, conforme reza o contrato. Mais de 800 colaboradores passam a fazer parte do quadro da companhia, após contrato selado com a referida concessionária.

Para o sócio-diretor da Cenerged, Filgueiras, a collab é significante para o mercado e está consoante à mentalidade da empresa.

“Esse contrato fortalece nossa atuação em uma pauta fundamental, a nossa contribuição através do trabalho no fortalecimento da transição energética, além de reforçar nosso posicionamento direto. Estaremos com quase 800 colaboradores, atuando desde a construção de redes, que facilitam a conexão com novas usinas solares e demandas de indústrias, até a melhoria da qualidade da energia, sem esquecer do atendimento às correções e reparos na rede elétrica”, explica o gestor.

Chapeau... by the way

O governador Ibanéis Rocha, um gourmet, dentre outros predicados, não irá cobrar o DPVAT do brasiliense.

Em mão

Chega o convite de Maria Carolina e Pedro. No pergaminho: dia 23 de novembro, às 16h, na igreja do Líbano, com recepção na residência do saudoso Etevaldo Nogueira e de dona Marly, avós da noiva.



Os pais: Silvana Pinheiro Lima, Carlos Roberto Romero, Luiz Antonio Abrantes Pequeno e Ângela Gondim Leite Barbosa Chaves.

Amarelos

Mudaram-se os planos e Waldir Xavier entra concorrendo a 3a. vaga do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Grapefruit

Do outro lado, disputam a trina colocação os advogados Andreia Silva Costa, Fernando Férrer e José Alcy Pinheiro Neto.

Livro

Quarta, Marina Marcilio Santos Brandão e Diego Jucá casaram no Civil. Renata, mãe, e Ivo Machado, tio, foram os padrinhos. Depois da serventia, almoço de mesa familiar no paulistano Il Capitale, na Oscar.



Hoje, recepção no Rosewood, com religioso lá mesmo, na restaurada capela de Sta. Luiza, oficializada pelo padre Pe. Maurício Matarazzo. A ambientação fica ao encargo de Rosa Cravo e Victor Oliveira.

Homenageando o Ceará, Beatriz, a matriarca, vai de Lino, enquanto que Renata optou por Patrícia Bonaldi. Os Brandões são uma das venezianas famílias de Aveiro, que lograram sucesso no Brasil, exemplos de suor e seriedade, expoentes da panificação.

Foggy day

Alexandre Leitão convidou para uma quinta-feira de puros, "con los puros", na embaixada da Suíça no Ceará.

Mesa de pista

Pelo Tangará, precisamente no Pateo do Palácio, com mesa de pista para o Tony Gordon, Juliana e Ludwig Freire. O "wow moment" foi Easy (Like Sunday Morning).

O queijo Fontina trufado é sempre uma boa lembrança.

Depois voltam à vida normal de maratonistas, com passagens compradas para Valência.

Verde oliva

O Pelotão Ceará na Selva foi recebido pelo general Pinto Sampaio, do QG, que usou do púlpito para apresentar as realizações da caserna deste ano.

Dentre os presentes: Des. Leonardo Carvalho e o irmão, Henrique Daniel, Alexandre Goiana, Pompeu Vasconcelos, Henrique Aguiar, João Rafael Furtado, Marcelo Pordeus, Lavor Neto, André Montenegro e Rodrigo Metran.

CLICS

Foto: Trade Lafer Lins Cotton Black Tite. Daniel Moura, da trade Lafer Lins, e Marco Antonio Aloísio, tycoon da ECOM, agroindustrial com sede na Suíça

Foto: Marcus lAGE Depois o lazer: Valdetário Monteiro, governador Ibaneis Rocha, Leo Chaves William Guimarães e Marlúcio Lustosa

Foto: Arquivo Familiar Signora Ginori Lisci Malenchini, Raquel, e respeitado lojista Sr. Ugo Poggi, epíteto do bom-gosto florentino (dal 1922, Via degli Strozzi, 26), preferido da nobiltà nera e azurra, em homenagem aos Savóia

Foto: Arquivo Pessoal Casais Alexandre Karbage, Mário Jatahy Jr. e Jurandir Picanço captados na África do Sul, tendo por ciclorama o iate do Elon Musk. Brindaram com Constance, o preferido do Napoleão