Mini wedding

Eggshell

Rozenburg e sua porcelana Casca de Ovo. Uma das belezas da pottery germano-holandesa, sendo fundada pelo alemão Wilhelm Wolff Freiherr von Gudenberg, em 1883. Funcionou, em Haia, entre os anos de 1890 e 1914, tornando-se uma outra opção ao bicolor Delft.

Outra denominação é Vieux Japon. Os vasos e demais adornos adotam o Art Nouveau, tendo representações de motivos fitomorfos.

São bem cotados. Vai a dica de colecionismo, pois as peças só tendem a valorizar.

Antonio Marques, desembargador do TRT, conduz Nicole ao Cartório, dia 14, a fim de assinar sra. Paulo Andre Costa Souza Ponte.



Em seguida, jantar no Cabana del Primo, aos cuidados de Cristiane.

Odeur de richesse

Foto: Marcus Lage Cheiro de gente bem: o Clic-Clac Rafael Nadal, da Henry Jacques

A sede da maison Henry Jacques (depuis 1975) está situada no triangle d'or, precisamente no número 2, da Montaigne, bem na vizinhança dos Cahen d'Anvers. O link-Brasil é porque lá foi pintado, por Renoir, o quadro "Rosa e Azul" (Masp), com Alice e Elisabeth, além do portrait de Irène, sra. Camondo /Sampieri, feito separadamente.



Essa perfumaria bespoke virou o "cup of tea" da Harrod's, que lhe destinou um espaço exclusivo, no 6º andar da Brompton. Sua "haute parfumerie vivante", como autodenomina-se, é fruto de uma química responsável, artesanal e da adoção de insumos raros. Ressalto o apuro dos flacons e das embalagens.

Foto: Marcus Lage Os peões de cristal de Henry Jacques

Henry Jacques, o fundador, tem o sobrenome Cremona, que lembra a perfeição sonora do violino graal. Exatamente: Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat. O Davidoff Morini é um dos traumas do FBI, assim como os desfalques no Isabella Stewart Gardner e na Chácara do Sol.



O Clic-Clac, numa referência onomatopéica de abrir e fechar, é um acessório para perfumes sólidos (em Ouro rosé, Carbono e Titânio), idealizado dentro da mentalidade de reinvenção, praticada pela Henry Jacques, como afirma a CEO Anne-Elise Cremona.

Creia!

"Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a Terra. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio".

(Salmo 46)

No Lucas Carton

Laryssa e Moisés Santana receberam para jantar com Clerc Milon, delícia de Bordéus.



Conta-se que o barão Phillipe pediu uma garrafa do seu Château Mouton, mas serviram esse Gran Cru Classé, que também lhe pertence. Na peleja, o garçom defende "que ambos são quase iguais, diferenciando-se por uma pequena distância geográfica". Daí que le baron sugeriu ao teimoso pinguim que checasse o "terroir" de dois "vinhedos" bem próximos, de propriedade de sua namorada.



"Manyas"



Da série "morro e não me acostumo". Paletó e gravata sem meia (invisível não voga), mesmo usando tassel loafer. É no mínimo desarmônico.



A outra: 3 botões abertos. (Lembro nos idos 1970, em que se usava camisa de seda, isqueiro Dupont, Rolex Day Date, colar de ouro e chaveiro pendurado no bolso, à la Serra Pelada, com tudo bem à mostra)



Perfume forte é osso, aquele que sai do "scent circle", pois acaba com uma refeição.



Bolo não se sopra.



Tenho outras idiossincrasias, que só conto pros meus botões.

...Mas não conto o santo

Uma querida, folhinhante do começo de novembro, declinou dos presentes em prol do Lar Santa Mônica, gerido pelos Agostinianos Recoletos. O trabalho é nobre e merece ser apoiado.

"12ª. Arte"



Brindemos aos 88 de Ruth Lunkeit. Pros mais jovens, revelo que, em parceria com o saudoso Erick, eles foram uma espécie de comandantes da Dutch West-Indische Compagnie.



Devemos muito à dupla. Era algo novo, de qualidade, para uma então rude mesa fortalezense, acostumada com o que as banqueteiras ofereciam. O zeitgeist rejeitava verduras e legumes. As opções dos restaurantes, se resumiam em duas pièces de résistances: Lagosta ao Thermidor e Filet Cirandinha.



O casal Lunkeit importou o Triple A, da gastronomia internacional, para seu restô, na des. Moreira. Reabriram na Praia de Iracema e, a posteriori, numa esquina da Alberto Sá. Em tempos de garrafas azuis (dou fé, com fluido de radiador), esses alemães tinham Riesling de Pfalz, na adega, além de bons tintos e cognacs.



Um knower, super viajado, rememorou o Peixe no Molho Holandês, nunca visto em suas estreladas "comilanças". O meu eleito era o Steak Caçador, à base de Cogumelos Paris.



O Alt Heidelberg deixa saudades. O nome era um preito ao lugar, onde abriga uma das mais antigas universidades. O falecido jurista paraibano Paulo Bonavides (1925-2020) estudou lá.



Escargot (importado), pato recheado, joelho, lagosta (viva) e camarão. Primeiro Momento: Remoulade e Roast Beef, pasta de ovo de Codorna com Caviar e embutido, de charcuteria própria. O bernaise era com estragon suíco. Sorvete frito, Pêra Helena e, para encerrar, licor Danzig der Lachs, com folhas de ouro.



Litofanias de Limoges acesas e louças Villeroy & Bosch casando com a cutelaria WMF. Mesa forrada com flanela e rouparia de linho, lavado com Persil. No lavabo, a 4711 finalizava o lava-mãos. Nos Natais, Lebkuchen Hauss, a casinha iluminada de Hänsel und Gretel (João e Maria dos Grimm), com sua alvenaria de biscoito, bengalas, jujubas e açúcar glacê (no teto), imitando neve. Impossível evitar mãozinhas curiosas.



O ponto de encontro de uma sociedade que sabia manejar garfo e faca, à la Continental.

Império do Meio

Claudio Moreira, aluno da StartSe, conhecendo tecnologia, logística e varejo chinês.



Lá, eles chamam Zhong Guo. O Cin veio do Farsi e, do Sâncrito, veio Cina, "derivando" em China.

Nats

De Bertrand Boris, Naji Abou Asly, Roberto Pamplona e Ticiana Maciel.

Rewind



Revi Erika Pinto, que foi a minha colunável no 01 (foto). No ano de 1989 eu estava na Tribuna do Ceará, escrevendo Prisma Jovem. Ela fazia 15 e namorava o Ailton Leitão Filho. Depois fui para o DN e estou aqui, "dal" 1998.

Ação de Graças

Ele cai dia 28 de novembro, sendo o acontecimento que a cristandade brasileira deveria adotar. Se é de copiar, inspire-se naquilo que é bom.

Post it

Prefiram KS à lata. Celular na mesa? Não. Álcool para usar a cada cumprimento de amigo.



Façam como eu: salgadinhos só com a mão esquerda. (Muita gente vai ao banheiro e pega na fechadura, para sair).



Alisou os cabelos, a mão está suja de novo.



Nada de assoprar velas.



Pegar castanha e outros snacks com colher

Antigos



Foto: Marcus Lage Época

Marchand Eduardo Correa acaba de desembarcar um par de estátuas Val d'Osne, que pertenciam aos Santos Dumont e embelezavam um jardim na Praia do Flamengo. Sim, o Pai da Aviação, uma vez que os Wright foram catapultados.



A citada fundição francesa é responsável por muitos chafarizes e monumentos pelo Brasil afora. Aqui, de sua autoria, temos os Leões da praça gal. Tibúrcio e a Fonte do Banco do Nordeste. Em Paris, les fontaines, ofertadas pelo filantropo Richard Wallace.

2 turnos

Micheline (folhinhante) e Germano Albuquerque recebem para almoço e jantar.

Rebuild Ukraine

Parceria humanitária ucraniana lançou uma campanha de vendas de scarves de seda, para ajudar na reconstrução do país. Os xales reproduzem obras de "masters" da Arte na Ucrânia, tais como Polina Raiko, Arkhyp Kuindzhi e Dimitri Solunsky.



Um fato, que me deixa intrigado, é a semelhança pictórica da Maria Prymacheko e Chico da Silva, ambos situados na pré-web, o que refuta qualquer comentário sobre cópia ou inspiração.

Os primeiros bancos

Dia 23, na Igreja do Líbano, Maria Carolina Nogueira Lima Romero e Pedro Luiz Gondim Carneiro Abrantes terão por padrinhos: sr. e sra. Haroldo Diogo, os Etevaldo Nogueira Filho, Karla Nogueira e Antonio Carlos Franco, Lara e Helano Pinheiro, Nathalia Matos - Thiago Nogueira, Carlos Eduardo Nogueira e senhora Nathalia. Isabella Nogueira e Fabio Leite Neto, Camila Nigueira - Rômulo Leite, Beatriz Nogueira & João Carlos Lima, Juliana Lima e Tiago Faria, Iara Teles - Thiago Gomes, Sarah Marconi e Marcelo Barreto, Roberta Fernandes /Victor Oliveira, o jovem casal Diego Machado, Suzana - João Victor Pinto, os Rodrigo (Laura) Carneiro, Edilva /Luiz Augusto Pequeno, Rafela Caracas e Luiz Eduardo Viana.



E mais bouttonières: Brenda Figueiredo e Werisleik Matias, Isabela com Bruno Moreira, Marjorie Laborda et Marcelo Rufino, Sarah Brito & Renato Almeida, Lorena Rolim e Luiz Abrantes Jr.

No cortejo "família nuclear", entrarão Nestor Chaves Filho e as irmãs do noivo, Isabel e Sofia.

Clicks

Foto: Marcus Lage Batido o malhete para a construção da praça Giovanna Barbosa, no Eusébio. Celio Neto, Clarissa Wanderley, Cynara, Nei Barbosa (pais da estrelinha que, há 6 meses, brilha celeste) e Fernando Gurgel, sponsor da causa.

Foto: Marcus Lage Pedras 'sang de pigeon' - Otávio Bezerra e Mauricio Benevides, que avia malas para mais um pergaminho, em NY, Columbia

