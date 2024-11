Thanks God, It's Monday!

Foto: Divulgação/Freepik/ www.slon.pics Bandeira china

Guanxi

Com a penetração global da China nos negócios, fatores como capilaridade, tecnologia e, in nuce, oportunidades que o 'Gong Zuo' (nome do Império do Meio) proporciona, é bom que evitemos as gafes.

Um sino traço marcante é a superstição, ligada à etiqueta nas relações interpessoais. O número 4 deve ser espartanamente evitado. Use o 8. Na hora de presentear, vete embrulhos brancos, por designarem luto. Ao invés disso, adote as cores vermelha, amarelo e o verde. Eles não abrem o mimo na frente do ofertante. Regalos 'pre owned' não são bem-vindos, pois creem na transferência de energias.

Na lista proibida entram: relógio de mesa, guarda-chuva, sapatos, objetos cortantes, chapéu verde (traição entre casais) e peras. O som da fruta é parecido com o 4, que é morte, explicando-se pela similaridade fonética.

Nunca fale assuntos tristes, principalmente em efemérides como o Ano-Novo e aniversários, em razão da quebra de energia.

Entregue (e receba) o cartão de visitas com as 2 mãos. Tenha-o bilíngue (Inglês e Mandarim.) Para eles, o 'não' fecha portas, sendo rara a pronúncia. O dirão de uma outra maneira.

Evite toques e cumprimente com meneio. Despedindo-se, dar as costas não será polido.

À mesa, espere o mais velho, ou mais importante, se servir. Brindando com um superior, toque seu copo bem abaixo, longe das bordas.

Numa reunião, chineses adotam um pétreo pocker face. O desesperador feedback será difícil. Haverá momentos de silêncio, como pausa para reflexão. Normalmente, custam bater o martelo. Nas reuniões, tycoons adentram e saem na frente, por ordem decrescente do "organograma".

Coisas do Tio Sam

Os States teve David Rice Atchison, que foi presidente por 1 dia e, sendo domingo, passou dormindo.

Outro, Martin Van Buren, inventou o "OK". (Old Kinderhook, sua cidade).

O 'Nobel' Woodrow Wilson, colega de Casa Branca, também pode ser pai doOkay, uma vez que escrevia 'okeh,' na língua Chocktaw.

Outra de raconteur é sobre as mortes de Lincoln (este, no teatro Ford) e de Kennedy, (assassinado num Ford Lincoln), também numa fatídica sexta-feira. Ambos, segundos filhos, capitães e sucedidos por 2 Johnsons.

Mas eis que o povo estadunidense também teve um monarca: o inglês Abraham Joshua Norton I. Querido pelos súditos, andava regiamente trajado, com indene espada. Frequentava restaurantes, palestras, reuniões políticas e teatros.

Era considerado persona grata e respeitada na sociedade "goldenstateana". Imprimiu seu próprio dinheiro, aceito por todos. (Hoje, uma nota de R$ 5,00, emitida pelo Imperial Government Norton I, pode valer atá 30k dólares).

Ele foi enterrado com todas as honras militares, em cortejo assistido por quase 10 mil cidadãos de San Francisco, urbe que o acolheu com tanto carinho, respeitando sua limitações. Na lápide, sem aspas, consta Imperador dos Estados Unidos da América e Protetor do México.

Eu, atacando de causeur

Criança quebra vaso milenar no Reuber e Edith Hecht Museum. Não defendo o peralta, mas a peça estava exposta vulneravelmente. E lugar de criança é em museus, teatros, bibliotecas, enfim, em todo canto que jorre cultura.

Lembro do conto das porcelanas do rei. Quem as quebrasse, pagava o erro com a vida. O emprego era bem remunerado, motivo que atraía muitos jovens. O triste é que alguns foram executados, como previa a pena. Planejando derrubar todos os vasos de uma só vez, um idoso se candidata ao cargo. Dado cabo ao plano, veio a sentença, recebida com naturalidade pelo sábio ancião.

- Já vivi muito, construí, criei filhos, tenho netos e bisnetos. Esse meu ato servirá para poupar a vida de alguns pais de família, cujas vidas valem muito mais do que essas porcelanas.

Legerdemain

Espiões estadunidenses eram descobertos, algumas vezes, pelo modo como manejavam os talheres. Existe a maneira à Americana: corta com a faca na destra e transfere para esta. A outra é estilo Continental, com tridente à esquerda, sempre, pondo comida na parte convexa, tendo a faca na direita.

Comida é vida, boas maneiras, respeito. Ademais, muitas queerlas se resolvem à mesa.



Bálsamos

'Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.'(Jeremias 29:11)

Farnienteando

Carol e Ney Ferraz passam as festas em São Paulo. De lá, seguem para NY.

Os Edson Santana acertam o réveillon na Europa.

Família Bruno Queiroz rumo ao Oriente Médio.

Lauro Chaves Neto organizando a prévia natalina dos Leite Barbosa, 18/12, no Ideal.

Marca registrada

Grupo de Idézio Rolim abriu a unidade de nº 83, no Morumbi. Em dezembro, cortafitam Limeira, Teresina e Manaus. Ano que vem batem a centena, com a graça de Deus.

O cara

Do incendiário Guy Fawkes (Conspiração da Pólvora): dizem que foi o mais bem intencionado homem que entrou no Parlamento Inglês. O 5 de novembro é dedicado a ele, que deu origem à gíria.

Um dos 'caras' da minha lista é Henrique Vasconcelos, que deixa sangue e tutano no Náutico. Dizem que 'são as paixões constroem o mundo'. Epitáfio do senador VT.

Guilty pleasures

Uma das mais bonitas participações de Agnaldo Rayol foi com Cauby, num trio com o xará, Timóteo, cantando 'Sangrando', do Gonzaguinha.

E outra super apresentação foi com Erikka, em 'Vai Me Proteger'. Uma fã, e cliente fiel, era a saudosa avó da Paula Cateb, dona Ilva Chammas, do high sírio-libanês paulistano.

Miami Art Basel

Será de 1 a 8 de dezembro, no Centro de Convenções de Miami Beach. Dentre as galerias brasileiras participantes, temos A Gentil Carioca, Almeida & Dale, Raquel Arnauld, Luciana Brito, Casa Triângulo, Galeria Estação, Gomide & Co. Ricardo Camargo, Galleria Continua, Document, Dan, Silvia Cintra+Box 4 e Nara Roesler.

Decibéis

Depois dos 50, escolhemos lugares pela acústica.

Construção

Arthur de Castro falou-me do empreendimento da Carolina Sucupira, 1200, para entrega em 2025. Foi onde morou a família Aragão Ary, sendo imóvel com ambientação do falecido Bernard Mirande, sediante de inúmeros acontecimentos do high.

Neologismo

O Ceará inventou o verbo "desomenagear".Quem o conjuga, esquece os serviços prestados por vultos proeminentes, que legaram suas indeléveis marcas.

Mudar a Estados Unidos para Virgílio Távora, por não macular histórias de vidas, é sensato. Recentemente, um edil, para granjear o voto do evangélico, cometeu a brutalidade de mudar a avenida Dedé Brasil para Silas Munguba. Tal prática é um acinte à memória e gera susceptibilidades.

E a grande maioria ainda se refere avenida Dedé Brasil, preito ao político que prestou diversos serviços a Parangaba. A vítima da vez é o luminar da Educação, o reitor Antônio Martins Filho, regador da semente que gerou a Yggdrasil, UFC, 70 anos neste 2024. A ingratidão, refazendo o provérbio, é a amnésia do coração.

Esmeraldas

Sergio Amora treinando as valsas: Susan, Medicina, em Janeiro, e Sanny, Fisio, agora. Estão em Miami, a formatura desta. Syane já organiza as prévias, no apê do casal, em Aventura, para os que irão prestigiar a chuva de capelos.

Paradigmas

A simpática capixaba Marina Giubert, da Divvino, está entre as 100 melhores cavistas da França. No Marais, em antiga cave do século XVI, localizada no porão da loja, realiza degustações.

O bairro é de judeus e, na rue des Rosiers, tem L'As du Fallafel, um simplezinho, mas lotado, que serve apetitosos sanduíches no pão árabe (shawarma).

Seranus

Carolina e Pablo Manye reativando os saraus. Ele é filho da Margarita Solari, dona de antiquário, nos idos 80 e 90, viúva do pintor Oto Cavalcanti. Ela vem dos troncos de Nadyr Saboya e Moreira Campos.

Viperama

Liberato Barroso andou pelo Sul, por conta do basquete master.

Niedja Frota esteve no ACR Convergence 2024, em Washington.

Benquerença de Marcelo Ponte deu em mesa grande, no feriado. Lifeaholic e gourmet, indica compras, de acepipes parisienses, no Ducs de Gascogne. Ponte é um consultor de viagens 10/10.

Mareiro

Lucio Brasileiro irá dispor uma ventarola para a mesa do Amis et Vins, dia 29, no Ugarte. Bollicine e brancos não casam o Siroco.

The last but not the least

Rose Pimentel e André Rocha protagonizando o último casório do ano.

Selo ESG

Grupo de Avicultura de Roberto Pessoa participa, ao comércio e à sociedade, do recebimento da estampilha de governança corporativa e responsabilidade social. Oportunamente, mostrará novos lançamentos da Emape. Dia 27, no Gran Marquise.

Go Where

Uma das citáveis praças gastronômicas de Fortal encontra-se no Verd Mall, da Engenheiro Santana Jr., 2977. Natureza, segurança, boa disposição das mesas, música educada e 3 cardápios: B.O.T.H.(carnes), Trevi Cucina (Itália) e Maria Tomate (pizzas e massas). Este, da querida Darli Baião.

Feitorias Portuguesas

Alexandre Monteiro de Carvalho, persona da minha 'geneárvore', comanda o Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Portugal-Piauí. O presidente da C.C.P.P. é Daniel Martins.Outro cearense, Odilon Trévia, preside a CEAIE - Câmara Europeia de Apoio ao Investidor Estrangeiro.

Digno de nota

