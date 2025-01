Foto: Reprodução/Instagram/macklowegallery Trend Alert

Os broches masculinos deram a quebrada no visual do último Oscar. Sempre à esquerda. Antigamente, a única jóia permitida para o tuxedo era um relógio de ouro branco.

Eu, particularmente, não gosto. Abotoaduras já estão de bom tamanho e o cummerbund é toque elegante.

A peça é de platina e ônix, assinado pela Boucheron, compondo acervo da Macklowe Gallery, Meca do bom-gosto novaiorquino, sendo usado pelo pianista Billy Joel, em recente apresentação.

2025 Promessas

"Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e Eu vos ouvirei.

E buscar-me-eis, e Me achareis, quando Me buscardes com todo o vosso coração". (Jeremias 29:11-13)

Janeirando

Parabéns para Patricia Santos, Sandra Pinheiro, Paula Barreira e Roseane Arruda.

Varão

Dia 7, nosso jornal O POVO inteira 97 janeiros. A intenção seria o cortafitas 2 dias antes, coincidindo com o aniversário da filha mais velha, dona Albanisa, nossa ex-presidente.

Assis Chateaubriand bateu na casa do fundador opovoano, Demócrito Rocha, que cortou logo o assunto: "como se vende um filho?".

Despensa cearense

Agimos diferente de muitas culturas, que valorizam seus produtos locais, acima de qualquer coisa. Exemplo: se você perguntar, para um sardo, acerca do seu rótulo predileto, o Cannonau, ele dirá que é o melhor do mundo.

Sinceramente, nunca bebi nada tão ruim. Isso é uma característica bonita, que se repete em cada região italiana. Pois bem, o fato é que o brasileiro gastou 6,42 bilhões, em 2023, no e-commerce internacional.

Entrementes, o Brasil produz muita coisa boa. O espumante da Maximo Boschi nada deve a muitos franceses. Um destaque para o Jacu Bird Coffee, inserido na ética animal. A Renascença, o Labirinto, a Renda Filet... São Paulo conta com camiseiros que nada devem à Charvet.

Os queijos maturados de Minas, sendo alguns premiados internacionalmente. Nossa gemas, que insistem em dizer semi-preciosas. Um produto que não passa despercebido, é o nosso mel. O ranking aponta o podium para o neozelandês Manuka.

Santa Catarina têm apiários de alta gama. E nós, temos o produto da abelha Jandaíra, a sertaneja, ferrabrás para gripes, males da garganta e ainda para aplicações em lesões cutâneas...De tão apreciado, as falsificações são uma constante.

Filho de médico...

Villar de Andrade Neto chega com Ingrid, para assumir bureau no Crio, ao lado do pai, Alvrinho.

Coisa minha

Nunca fui com a cara da tal Lista de Presentes. Quem dá, o faz como pode. Aliás, a pedra angular das Boas Maneiras é nunca deixar ninguém de saia justa.

Tempus fugit

Saia sempre no melhor da festa. O vexame de Roberto Carlos se repete. Ele, que sempre foi campeão na categoria carisma.

Enobobagens

O melhor vinho para o avião é o Pinot Noir. Para hipertensos: Cinsault. Dolcetto pode ser receitado para antipáticos. Quando a demanda é o papo reto, uma DR, vá de Cabernet Franc. Para dias de Vovô e Leão: Castelão.

Once upon a time

No primeiro dia do ano, saindo das festas, o rumo era para os hotéis que serviam o farto breakfast: Esplanada, Othon e Caesar Park.

Um fato interessante era o esquenta do 31 idealino, em tempos de black tie. O sorteio das mesas costumava ser um acontecimento.

Enquete

O que não pode faltar na festa de réveillon, no Brasil? Parabéns para quem falou o hífen. A noite de Ano-Novo escreve-se assim.

Despedida

Laerte Bezerra Filho chegou para o adeus a seu pai. Envio o pesar da coluna.

Interclubes

Náutico terá seu Carnaval da Saudade dia 22, com Sara Jane. Na semana anterior, Iate retoma o Baile do Havaí e Ideal ratifica o Carnaval Pais e Filhos.

E mais...

Foto: Divulgação/Marcus Lage News Year's Eve. Renata e Henrique Vasconcelos

Foto: Divulgação/Isabel Andrade Karine e Valdetário Monteiro recepcionando 2025 em mood de boa romaria

Foto: Divulgação/Marcus Lage Virada no NAC. Meton Cesar, Carlos Ivo e Adriana Menezes. Ele, alinhando as finanças do alvi-verde, outrora branco e rosa