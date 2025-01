4 shopaholics

Foto: Reprodução/E-bay Shopaholics Camisa Tori Richard

Para quem adora aquele som da maquineta, e se liga em consumo AAA: Ala Moana Shopping.Eu me refiro ao maior complexo de compras ao ar livre do globo. Pet friendly, conta com mais de 290 lojas. Isso, sem computar as franquias de alimentação.

Vou encarar uma de personal shopper, para agradar meu leitor neste passeio por brands internacionais. Aésop-para quem curte um lavabo equipado com o que há (a dupla de sabonete e creme para as mãos referenciam o anfitrião). Alo Yoga: é passarela no ambiente fitness. Bally: pisantes para pés cansados. Bottega Veneta: o intrecciato adotado pelo luxo quieto, sem logomarca.

Chanel: dispensa comentários. Pitaco: Chanel Beige, da linha Les Exclusifs. Celine: a do cinto Triomphe. Hermès: da Birkin. Se não forem com sua cara, compre do Michael Tonello, autor de "Bringing Home The Birkin" e "Como Entrei na Lista Negra da Hermès".

Loewe: marroquineria de alta gama, hecho en España, extensiva ao cravatificio de seda. Lululemon: outra, para causar nas academias.Na letra eme: Marni, Margiela e Max Mara (daquele casaco 101801, do mito Achille Maramotti). Dior não levou falta. Tem Balenciaga, com sneakers para todos e todas. Roupinha de esquiar na Moncler ou polo, para os trópicos. Garimpo e paciência é na Marshalls. Lençóis de 600 fios, pois 1000 cria bolinha. Caso a bagagem aumente, Tumi e Rimowa.

Duas grandes multi-brand luxury: Neiman Marcus e Nordstrom. Valextra: uma italiana, bem aos moldes do lavoro ben fatto. Uniqlo: de casacos que cabem na mão.

Para não perder a hora do voo: Omega, Breitling e Panerai. O bom cashmere do B.Cuccineli. Sketchers- outro pisante das nuvens.Tori Richard- top shelf no segmento de camisas havaianas. Mais Magnum (Tom Selleck)... impossível. A vintage fazem sucesso.

Tem até Ross, onde encontro o chocolate Almond Roca e as Van Heusen, que dispensam o ferro.The last, but not the least.

O endereço? Ala Moana Boulevard, 1450, em Honolulu.

XXV

Andiara e Alexandre Karbage fazem bodas de prata. Em março, precisamente dia 8, com missa matinal, almoço musicado e esticado, no Solar Praça Portugal.

Maria Fernanda e Khalil convidam.

Princesa

Renata e Cristiano Guerra juntam as alas nos 2 anos de Maria, 6/2, no buffet Praça Florescer.

Obra Lumen

Luis Eduardo Figueiredo toca corações. Um doador secreto bancou a padaria industrial da unidade de Camaçarí.

Ampulheta

Aniversariam Andre Laprovitera e Anibal Barroso.

"Drunch"

Aline e Andrei Aguiar, aniversariante de hoje, levaram o bolo para Uruaú, reunindo a lista amiga amanhã, em jantarado.

JB

Nosso querido João Batista, homem bom, super família, atencioso e excelente profissional da Rolleiflex precisa da nossa ajuda. Seu neto, Dalton Melo Filho, que encontra-se enfermo, em São Luiz, necessita de apoio para o tratamento. Segue o pix: 111.194.463-68.

Provérbios 3-27 diz: "não diga ao seu próximo: 'Vá e volte mais tarde; amanhã eu terei algo para dar”, se você tem isso, em suas mãos, agora'".

Noventanos

Não sei se o público sabe da ligação de Elvis com as obras de Deus. Certa feita, um religioso, que precisava comprar um ônibus, contou a demanda para o astro Presley. Este, de imediato, retirou do dedo um anel de 10 quilates e deu para seara.

Encaixotando

Melaine e Eduardo Diogo decorando o zip code paulistano. Mudam-se em maio.

Alucin'arte

Ele tem algo de viagem em sua Arte. Cachimbo de ópium. DMT. Eu, brincando, diria um mix Dali e Leonora Carrington numa coqueteleira. Desprovido de esboço, mistura hieróglifos, mitologia, simbolismo. Tem algo em comum com Van Gogh, Pollock, Munch e Goya, possuidores de transtornos mentais. Um exemplo vivo é Yayoi Kusama. Daqui, citamos o sergipano Arthur Bispo do Rosário e seus bordados.

Shawn Thornton, o pincel em cartaz, começou a desenvolver essa Arte peculiar ao mergulhar no Psicodelismo. O fato deu-se depois de ser diagnosticado com um tumor na glândula Pineal. O que não deixa de ser um case de superação.

Confirmando os votos

Inês e Vasco Vasconcelos dando uma desplugada entre Flórida e Califórnia. Dia 21, o placar é 31x2, ou seja, Bodas de Nácar.

3 temps

Regina Diógenes, assinatura gastronômica, abrirá mais uma unidade.Desta feita, no LC Corporate.Projeto de Mario Wilson, que me ganhou com o cumbucano Cavaliere.

Realejo da sorte

"Suporte o processo para viver o propósito".

Smooth sailing

Norte-americanos já sentem os sinais vindos do "Make America Great Again". Segue a análise, feita por uma economista, super conhecedora do modus operandi do Charging Bull.



"A economia acelerou em novembro de 2024 e manteve os EUA no caminho para outro trimestre forte de crescimento, alimentado pelo otimismo sobre a queda das taxas de juros e a perspectiva de uma administração Trump pró-negócios.

A previsão econômica para 2025 sugere um crescimento modesto, com o PIB global previsto para expandir a uma taxa anual de 2,7%. O PIB dos EUA deve crescer 2,5%, enquanto a zona do euro pode experimentar um crescimento mais lento.

Nomeações de liderança e um influxo de novos legisladores favoráveis às criptomoedas sugerem que o 119º Congresso pode ser o mais favorável às fintech e criptomoedas em anos.

O governador do Federal Reserve espera que a inflação continue a cair em 2025, abrindo as portas para cortes nas taxas de juros.

Há alguma incerteza devido a fatores como tarifas e políticas de imigração: as mudanças nas perspectivas de mercado refletem preocupações crescentes sobre o potencial impacto negativo das tarifas e restrições à imigração propostas pela nova administração Trump, principalmente em relação à inflação.

A política fiscal também é vista como um empecilho para as ações, juntamente com a política monetária. O apetite ao risco caiu em janeiro de 2025, à medida que os investidores avaliam uma perspectiva revisada para as taxas e reduzem seu otimismo nos ambientes macro e político. De acordo com a Barrons Magazine, os cenários possíveis são:

Crescimento do PIB: 2,5%

Taxa de desemprego: 4,5%

Inflação: 2,5%

Taxa de fundos federais: 4%

O setor S&P 500 terá melhor desempenho em 2025: Energia

A classe de ativos terá melhor desempenho nesta ano: Ações internacionais (iShares MSCI EAFE ETF)

O rendimento do Tesouro de 10 anos no final de 2025: 4,26% a 5%"

Aspinhas fechadas. Pois bem, "eu tenho um sonho"...

Il Galateo

Dizem que a carta apócrifa é perdoada em duas hipóteses: halitose ou bromidrose (CC). Nunca, em terceira via, por ser um dos atos mais baixos que o ser pode praticar, pois a caneta vira faca, penetrando nas costas, sem direito à defesa.

Lançamento

“Criminalidade Econômica, Processo Penal e Novas Tecnologias” é o livro em homenagem ao desembargador Fernando Braga, por sua década de toga e encerramento do mandato presidencial. A edição foi iniciativa do Inedipe (Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico ), dirigido por Bruno Oliveira e Ademar Mendes.

Uma comitiva cearense estará no Recife, dia 12, às 18h30, no Salão Capibaribe, do TRF, para os autógrafos. Além dos citados, o des. Leonardo Carvalho e Matheus Braga compõem a organização da obra.

O próximo dirigente da 5a. Região, outro integrante da cearensidade, será o desembargador Roberto Machado.

Gazofilácio

Valdetário Monteiro coloca, no próprio palmarés, o Conselho da OAB do Amapá, feito que traduz prestígio e fluxo para nossa advocacia.Na posse, ex e atual dirigentes:

"Em calda"

Não é à toa que Euterpe, deusa da Música, é considerada a musa das musas. Ela é a que "distribui alegria". A musicalidade é uma dádiva, tão sacra, que consegue dialogar com a surdez. Vejam o legado de Beethoven. Nietzsche defendia que "sem ela, a vida seria um erro". Davi tocava cítara para acalmar Saul.One Love selou a paz, numa Jamaica em plena Guerra Civil.

Crianças, de muitas partes do mundo, têm Berceuse, de Brahms, como precursora da Primeira Arte.As melodias também nos acompanham nas despedidas, como o caso de Danny Boy.

O pianoforte do Toy Albuquerque, no Ideal, me homenageou com a parceria de Chocolate e Helano de Paula.Família de gênios, me faz aduzir a irmandade deste com o humorista Chico Anysio, compositor de Rio Antigo, um sambaço.

Leia-mos Canção de Amor:

Saudade, torrente de paixão

Emoção diferente

Que aniquila a vida da gente

Uma dor que não sei de onde vem

Deixaste meu coração vazio

Deixaste a saudade

Ao desprezares aquela amizade

Que nasceu ao chamar-te meu bem

Nas cinzas do meu sonho

Um hino, então, componho

Sofrendo a desilusão que me invade

Canção de amor, saudade

E-commerce trends

Thred Up/ Thrift é um clube de vendas. Funciona com site, of course, e APP. O cliente entrega, por meio de consignação, os produtos que não deseja mais(lavados e em perfeito estado, se não forem novos). Os itens são fotografados e ficam nas prateleiras de consignação, à disposição dos pretensos adquirentes. Seus objetos vendidos geram pontos, que poderão abater numa futura fatura.

Esse tipo de mentalidade gera uma simbiose entre comércio e meio ambiente, diminuindo os danos ocasionados pelo temido fast fashion.

Um setor , desse garimpo "high tech", especializado em impacto ambiental, informa acerca do quanto foi poupado em água, em emissões atmosféricas, descarte...

O portfólio do Thred Up/Thrif engloba com uma miríade de marcas. Sua tagline é "Think Second Hand First".

Yes, nós temos

Conheço as toalhas italianas da Frette.São centenárias, referenciais e impecáveis. Mas queria puxar a sardinha para nossa "ind.bras".

Recentemente, conheci os jogos da Hoomy. Todo elogio é pouco. Creio que atenda ao Rosewood. O artigo é feito com algodão turco (superior ao egípcio), toque macio e dotado de um acabamento perfeito, que garante a durabilidade.Matou minha demanda, pois pense num abraço: 1,70m x 1m.I recommend, tem meu Royal Warrant.

Brazil Business Initiative

Em Riad, com stand próprio, Tomás Paula Pessoa, numa parceria com a Geosol, ValOre e Geoscan, sob a égide da Echo Business Tree, recepcionou investidores e interessados no potencial do solo brasileiro.

A "embaixada verde-amarela" tornou-se um ponto de encontro para empresários, autoridades e representantes brasileiros do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

A meta é ampliar a presença das nossas empresas no mercado global de minérios. A Casa de Saud está investindo pesado no setor à baila. Ahla U Sahla!

"Mens sana"

Não basta só tomar o remedinho, tem que lamber a colher.

E maisss...

Jader França, da Galeria Luzzco (Imersão Artística), que coordena a exposição de Ariano Suassuna, com o candango do Direito, Valdetário Monteiro, no impecável Ponza.

Foto: Divulgação/Marcus Lage Valdetário Monteiro e Jader França

Niver em Conceição de Guará. Ioninha Pinho (11/01) e Paulo Henrique, um dos altares que me honraram com o boutonnière. Outstanding.

Foto: Divulgação/Marcus Lage Ioninha e Paulo Pinho

Tomás Paula Pessoa e Jim Paterson-CEO da ValOre Metals Corp, que lida com Platina, na abertura do Future Minerals Fórum, na Arábia Saudita.

Foto: Arquivo pessoal Tomás Paula Pessoa e Jim Paterson

Do rol de janeiro. Pai do Projeto Novo Náutico, maturante Henrique Vasconcelos, clicado com Renata, primeira-dama, Rafa e Letícia.