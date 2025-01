Foto: Reprodução/Marcus Lage Cheiro de gente bem

Numa dessas paradas, para reabastecer meu estoque, topei com Marly, uma perfumaria high-end. Falei do estilo mainstream das minhas pautas, e que estava devendo uma mega dica para minhas exigentes leitoras. De pronto, a atendente escolheu o Valaya. Educado, respeitador do circle of scent. Um nez o traduziu como cítrico, almiscarado e amadeirado, com presença de for de laranjeira. Feminino, embora todo niche parfum seja compartilhável.

Criado em 2023, por Quentin Bisch, incorpora o mood elegante da corte perfumada, de Luis XV, proposta da maison.

A Renata Carneiro vende no Rio Mar pernambucano. Como a curiosidade só matou o gato, indaguei acerca dos "best sellers" da loja, e das novas marcas concept. "Depois do Teint de Neige, by Lorenzo Villoresi, Hacivat Nishane vai para o topo".

Garimpando

Existe uma máxima: "é bom porque é caro, é caro porque é bom". Nem sempre. Quando meus amigos vão para Europa, indico os T-Shirts da Primark. Em especial, a linha Kem. Tem que ser Kem. Caimento pesado, macio ao extremo e confortável. Aprovadíssimo. E o melhor: custa a bagatela de 12 Escudos (euros). Um casal estimado trouxe uma mala cheia delas.

Por ser guarda-roupa de viagem, ideal para fotos, muitos preferem a preta. Eu gosto da branca coringa.

Bom, quem quiser comprar uma The Row (ex-irmãs Ashley-Mary-Kate Olsen, agora Chanel e Loreal), fique à vontade em pagar 620 doletas, numa basiquinha. A Primark, fundada pelo falecido empresário Arthur Ryan, tem 55 anos e abriu a loja nº 450, recentemente, em Orlando.

Piñatas

Fazem aniversário: Anelisa Barreira, Andrea Costa, Raquel Cavalcante, Marina Oliveira, Raquel Cavalcante, Andre Albuquerque, sen. Julio Ventura e Daniel Rebouças Oliveira.

Aguenta só um pouquinho

"Por isso, o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós; e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade". (Isaías 30:18)

It girl

Renata Brandão está nos bancos da Sorbonne: Filosofia, língua francesa e civilização.

Bolo da Lua

Pense sempre que seu oponente é mais forte, sábio, sagaz, relacionado, inteligente e poderoso que você.

Tela Saudável

Beatriz Miranda, cearense, mãe, casada, psicóloga, oriunda do intelectual clã Lobo, é criadora do espaço digital Eu Sou a Bee. O conteúdo é focado no público da primeira infância.

Morando na América do Norte, mesmo em horas de sufoco, por muitas vezes relutou em entregar a telinha para o filho. Isso, dada a carência de programações confiáveis na web. Foi daí que surgiu a ideia de bolar conteúdos educativos e trabalhar modelos comportamentais. Esses, além de provocar a indução, por meio do entretenimento, acalmam os pequenos atentos.

Quintaferinamente, às 9h, no You Tube, surgem os módulos inéditos da Tia Bee, que apresenta-se com toda simpatia e didática que a personagem requer.

Foto: Arquivo pessoal Beatriz Miranda

Pia

Rafael e Cássia Andrade embarcam para Europa, a fim de apadrinhar Nina, filha de Mariana, nascida Pontes, e Nicolai Birch.

A neném é gente da quinta geração opovoana, bisneta da inequecível dona Lucia Dummar e tetraneta de Demócrito Rocha.

Primarada

Angela Laprovitera organizou a reunião das primas Teixeira, na Cantina Tornatore. Desta feita, somente guardanapos rosa.

Pastiche

Nada contra? Tudo contra. Essa de alugar bolsas... Concordo com despesas de representação, as necessárias, exigidas por demandas protocolares ou profissionais. Noblesse oblige.

Outra prática de "cartão postal", também desrespeitosa, é a compra dos produtos de segunda linha. Principalmente os brinquedos, artigos extremamente danosos. É um total desrespeito aos direitos Autorais e Trabalhistas.

Querem dicas acessíveis? A alemã Aigner, cujo couro é uma referência de durabilidade. Tem mais: Furla, Longchamp, Adolfo Domingues, Lancel, Purificacion Garcia... Mais importante do que a bolsa é a carteira, bem como a arte de saber entrar e sair.

É diferente de papéis, como os protagonizados pela Beekman e Fred Leighton, que prestam serviços de aluguéis e empréstimos para o tapete vermelho, casamentos, posses e demais acontecimentos de peso.

Árabes adagiaram: "são coisas que não se esconde:a pobreza, a riqueza, a verdade, a mentira, a ciência e a burrice". Mazbut!

A sacra liturgia do cargo

Days of wine and roses... Enquanto o Casanova Oleg Cassini vestia a senhora JFK, Guilherme Guimarães fazia às vezes para Thereza Goulart, uma das mulheres mais bonitas que o Brasil já produziu. Saliente-se, que dona Sarah foi a personificação do clássico discreto.

O quiet luxury sempre existiu.Ruth Cardoso apostava no Made in Brazil, até nos adereços.E Michele Bolsonaro fez um "hole in one", esbanjando feminilidade, com seu menos-é-mais.

Teenager

Cicí e Vladenir Menezes Jr. recebem para os dez anos de Fernanda Ximenes,no Plus. O convite foi um dos mais tocantes de minha vida, pois o abraço, que será dado na festejada do dia 11, em parte, será etereamente numa das grandes lacunas de Galeria: Markito.

Marco Antonio Gomes Ximenes dá um livro. Precoce, farto, popular, festeiro, enfim, uma fábrica de tiradas. Amava a família e tinha sua tia, Ailzinha Holanda, como bottom de ouro. Da nossa faixa, foi o primeiro a tornar-se avô. Infelizmente, em dada Sexta Santa, tivemos que ler o epílogo da obra.

Certo da tristeza da falta de outros felizes capítulos, pois Markitão era uma máquina de sorrisos.Um super causeur... e protagonista desses. Fazia layering quando ninguém sabia o que era. Na época do Sandra´s, fez um verdadeiro movimento, comandando o cartão de crédito.

Que Fernandinha possa contar, em todo seu viver, com o legado de amigos, tantos, que seu paizão deixou.

Viperama

Hoje, quem festeja no almoço é Viviane Goyanna. No Baretta, elas por elas.

E mais...

Na formatura de Davi, as Três Graças Gondim, nominadas Rachel, Sra.Paulo Teixeira, a que coseu o jaleco, mais tias Sarah, a caçula, e Eveline Fujita.

Foto: Arquivo pessoal As Gondim

Dos nascidos em Janus, Andrei, que figura com Aline. Aguiar aproveita o restinho das férias entre as crianças e os projetos da banca para o ano bom.

Foto: Arquivo pessoal Aline e Andrei Aguiar

Catering de Excelência. Das sociedades que dão certo: Roberta e Mario Brígido.