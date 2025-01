Foto: Marcus Lage Oro bianco

Um dos ítens colecionáveis italianos é a Capodimonte. Ma non me piace. Portanto, novamente, o holofote vai para a Richard-Ginori. A peça é ancestral da porcelana Doccia, fundada pelo marquês Carlo Ginori, em 1735, na comuna de Sesto. A produção, ininterrupta, inclui cerâmica e faiança.

Aos que desejarem uma imersão no tema, indico o Museu Richard-Ginori, na Viale Pratese, no. 31, Sesto Fiorentino, Florença.

O nome Richard vem do adquirente, a Società Ceramica Richard de Milano, fusão firmada em 1896.Richard Ginori, que teve o polímata Gio Ponti no quadro, já foi Gucci. Atualmente, pertence ao grupo Kering, de François Pinault. Aqui, a preciosidade é encontrada na Kasa Olive, Meca do bom-gosto.

Louvor A Quem Merece

"Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor; tu és grande, e grande é o poder do teu nome". (Jeremias 10:6)



Gavel

Sotheby's leva Stradivarius Joachim-Ma (1714) para hasta, em fevereiro. Lance inicial de 12 milhões de dólares americanos.

O exemplar Davidoff Morine é um dos crimes ainda não resolvidos pelo FBI, espoliado do lar da musicista Erica Morine.

Composição

Hoje, às 16h30, no Centro de Ventos, salão Jericoacoara, acontece a posse dos dirigentes do Tribunal de Justiça. Na respectiva ordem dos cargos-presidente, vice, corregedora, ouvidora - cito os desembargadores Heráclito Vieira, Mauro Liberato além das desembargadoras Marlúcia Bezerra e Andréa Delfino.

Z''L

Revivendo o triste jubileu de Aushwitz, indico a entrevista de Andor Stern(H''A), no YouTube. Foi o último brasileiro sobrevivente de um campo de concentração.

Cumpleaños

Novo ciclo: Ana Cíntia Pimentel, Danielle, Sra.Haley Carvalho, Poliana, sra. Ricardo Bruno Fontenele, Olga Costa, Marjorie Marshall, Agustin Herrero, Etevaldinho Nogueira, dep. Sergio Aguiar e Ronaldo Cysne.

Mulher

Rio Mar reedita seu Prêmio, aos 12 de março. Dez serão contempladas.

Blue John

Quando falamos em mármore, a toque de caixa vem o Carrara. O Nordeste deu o granito Azul Bahia e o Azul Roma (Ceará). Mas a Inglaterra produz algo raro, de extremo valor, o mármore Blue John. Trata-se de um mineral semi-precioso, extraído, precisamente, na caverna Treak Cliff Hill, em Castleton, Derbyshire.

A gema é usada no fabrico de jóias, colunas, tampos de mesa, fruteiras, vasos, caixas para relógios e obeliscos. Onde encontrar? Somente em antiquários.

Lusa-embaixada cearense

Karine Carneiro volta para o doutorado em Coimbra. Saudade das meloas e do pastel de Tentugal.

Cortafitas

Caroline e Cristiano Ribeiro, do Baretta, inauguram o asiático Kriska e a Forneria Villa Borghese, no miolo da Ana Bilhar. Ela é uma Sá Cavalcante, prima do midas da educação, Ari Neto.

Comfort food

O casal do Chez Marc, no Icaraí, aposenta o toque blanche e lacra o La Cornue. Os belgas retornam em maio, mas não retomam a lida gastrô.



Escrito em folhas de parreira

E surgem as lendas do vinho. Armand Rousseau,atualmente, é um dos rótulos mais respeitados da Borgonha. Um Grevey Chambertin, preferido do Napoleão, chega aqui a 24 mil reais.

Mesmo assim, é uma via borgonhesa a R.Conti e Jayer.Meu pitaco para os enocuriosos.



Pitaco saúde

Toalhas permanecem no varal. No banheiro não.

Panthéon de l’horlogerie

A curiosidade, que só matou o gato, levou-me a pesquisar sobre Gérald Genta, luminar do sacro colégio da relojoaria moderna. Nascido em Genebra, em 1931, joalheiro e ourives, aos 23 anos, em 1954, teve seu baptême de feu ao tirar, da prancheta, o Genève Universal Polerouter. Este, homenageando os 70 anos do voo da Scandinavian Airlines, sobre o Polo Norte.

A busca pela perfeição chamou a atenção de monarcas, colecionadores, knowers, empresários, jet-setters e head hunters do seu segmento de atuação. Para a Omega, contribuiu no retrofit da linha Constelation. Outras épicas colaborações de G.

Genta são: o Audemars Piguet Royal Oak (1970), Rolex Beta 21 (no mesmo ano), Patek P. Nautilus (1976), IWC Ingenieur (1975), Bvlgari Bvlgari (1977), Cartier Pasha (1975) e para Walt Disney (anos 1980).Vale arrematar:além dos modelos de sua marca epônima.

A lado de um grande homem, nunca atrás, Evelyne, companheira até sua undécima hora.

Bon marché

Creio ter agradado, na edição passada, pirulitando sobre marroquineria, aquela que fica na base piramidal. Definindo: acessível, fashionable e de qualidade. Coisa para a utente segura de si. Nada mainstream, aqui não verão isso, nem para as noviças do logocultismo.A proposta se insere no estilo “effortless chic".

Gilles Lipovetzki elogia o consumo, mas critica objetos que geram fetiche. "Se houver uma espécie de febre de pessoas que querem marcas a qualquer custo, não é ruim, é triste".

Surgiu uma outra label, nesse mood, a francesa Polène. Jovem, fundada em 2016, possui oficinas na França, Espanha e Itália. A bag mais interessante, em termos de originalidade, é a Nodde. Indico uma conferida no site oficial.

XV

Depois de levar o bolo para Angra, Pietra Rodrigues bisou os festejos aqui, com missa e jantar em família.

Farnienteando

Em Orlando, encontro da cearensidade: Claudinha, Fernando Machado, Bibia e Daniel Brasil. Eveline-Beto Araujo fazendo cruzeiro europeu. Juliana e Bruno Queiroz singram pela América do Sul, no Carnaval.

Conteúdo jurídico

Magistrado e professor Mantovanni Colares Cavalcante relançou Mandado de Segurança, edição terceira.Pela Thomson Reuters.

Once uppon a time

Antigamente, hotéis estrelados lavavam as moedas, para não sujar as luvas das hóspedes. Jornais, para não soltar tinta, eram passados a ferro quente.

Num bom tempo, clientes habituais de restaurantes não pagavam a conta alfim, sendo cobrada em seus escritórios. Todo homem tinha dois lenços, sendo um, limpo, para as damas.

Presente diplomático

Como é sabido, um dos patrimônios cearenses é a laranja de Russas. A dica é que o governador Elmano adote-a como regalo oficial. (Chatô completou a parure, de Águas Marinhas, de Elizabeth II).

Katia Nunes, cidadã russana, produz compotas variadas. Epíteto daquele município,o dip de seus laranjais, destaca-se pelo equilíbrio do agridoce, aliado ao perfume exalado pela casca. A receita remonta os tempos de Catarina de Bragança, precursora do afternoon tea. Depois, imitado pela english peerage, leia-se duquesa de Bedford e demais brasonadas. Não confundir com marmelada, que é de marmelo (quitten, em alemão), outra iguaria ímpar.

Sabe-se que as gelles levam só o nectar, mas a confiture usa a poupa. As de Kátia Nunes, a grande maioria, são feitas com insumos de sua propriedade. A base, preferencialmente, são os livres de agrotóxicos. Gosto de comer com uma demão de manteiga, antes.

Consigliere

Pela boa memória e networking, alem de ser hipocondríaco, constantemente faço às vezes de conselheiro. Se é para falar de mal, fique calado. Bom, toda regra tem a sua exceção. Saúde, investimento é coisa séria. Para assuntos do coração, deixo solto no ar. Mas se medicina é o assunto, eu revelo mais que Torquemada, pois saúde começa com "s", de sagrado.

Uma amiga, sobralense, das terras de dom Tupinambá da Frota, pediu minha opinião sobre seu procedimento de desvio de septo. Ele não, sai da família.

Au coucher du soleil

Cristiane Franco e Andre Marinho casaram-se no Iate, com lista enxuta, escrita à sinistra por ambos. Sax de Christian e DJ Lorenzo. Lua-de-mel portuguesa, com certeza.

By the way

Aliás, de arquitetura clubística estamos bem. O Náutico, com suas colunas Toscanas imponentes e a Neocolonial Hispano-Americana idealina, edificações que resistem ao tempo.

Sine qua non

Mesmo usando vez perdida, todo cavalheiro deve ter um Vetiver na bandeja. Tem Guerlain, Tom Ford, Carven e Creed.

Sabatina esticada

Médico Joaquim Gadelha movimenta o dia 15, na fazenda. Jaleco querido, coseu outro, Márcio, expert em joelho.

Selva verde

Weiber Xavier mandou-se para João Pessoa, valendo o prestígio de Sarah e Diogo Lins, pais de Noah, a pia batismal de domingo.

Março teremos Amis et Vins no Nucci, aos cuidados do gentleman João Mello, que nos recebeu com indizível fidalguia.

Movimento

O comentário positivo é ouvir o Allegro da Casa Civil, após o retorno de Chagas Vieira.

Realejo da sorte

"Ninguém me tira o que eu bailei".



E mais...

Sofia Diogo e Isaac Xavier: "xovens" e com tudo pela frente.

The last, but no the least. Poliana, dos derradeiros aniversariantes do mês findo, e Bruno Fontenele, de uma geração das togas sem vinco.

Carol, Sra. Ney Ferraz, motivo de almoço no Catu, com sobremesa na big apple, seguida de bolo retrô, como manda o mood.