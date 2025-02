Alfarrabiando

Foto: Reprodução/Wikipedia O filósofo Friedrich Nietzsche

Relendo Nietzsche, lembrei de suas assertivas em Assim Falou Zaratustra. Por quê? Verdades de bolso, aquelas que usamos no cotidiano.

"A tragédia do amor é a indiferença". Quando a pessoa vira estátua (o piori) e sem nariz, como se fazia no Egito. A outra é "que toda afetação é falsa". Grandes diamantes com jaça. Falsos abraços, duradouros e malfazejos para nossa energia. Cuidado com estes amplexos.

Never Give Up

"Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena". (Provérbios 24:10)

Equinácea e bola para frente, pois The Is Yet to Come.

Charcuterie

Toquei no "The Best Is Yet To Come" e lembrei do Frank Sinatra. Seu epitáfio não é mais esse. Agora é: "Sleep Worm, Poppa". Um dos mais engraçados é em espanhol: "Aqui jaz Juan Garcia, que, com um fósforo, um dia, foi ver ser gás havia. E havia". Jocoserious, não é!

Na verdade, Puzo juntou muitos assuntos - presenciados quando criança - e os enredou numa só família, a "Corleone". Fato provado na cena do jovem cantor ítalo-americano, em um casamento. Na vida real, eram as núpcias da filha de Guarino (Willie) Moretti. Este, como vimos na trilogia, foi o descomportado depoente no cerco à Máfia. Ipso facto, esboço de sua sentença de morte.

A natureza brava, dos mafiosos, atribuo às suas raízes árabes, uma vez que os mouros, no século IX, fundaram o Emirado da Sicília. Gaúchos idem, pois vem de chauch, aquele que conduz gado.

O fato é que me delicio com os adágios, extraídos do filme: "Bem ou mal: decida. Não deixe que os outros percebam o que você está pensando. Não odeie demais seus inimigos, pois isso pode influir sua capacidade de análise.Esteja sempre aberto a um acordo.Cobre favor do que te devem favores. Amizade e negócio:azeite e água". Tem mais...

Realejo da sorte

"Evolução nada mais é que a depuração do gosto". (Siri Ram)

Casta Diva

Vania Canamary me lembra do filme de Maria Anna Cecilia Sophia Kalogeropoulou, ou somente Callas, em cartaz. Por esta eu faço esse esforço de ir ao cinema.

Estive na sua casa, quando ainda era Meneghine, margeando Garda, perto do suntuoso Plaza Cortine e do banho termal, no próprio lago, colado ao calçadão. (A uma hora da estação de Milano. I recommend.).

"Oh, Meu Paizinho Querido" é minha ária predileta. Mostra o poder realizador de um pai (mãe), ante um sonho de um filho (Laureta).



Chegantes

Mauricio Benevides, meu irmão querido, passa uns dia no Forte de Nossa Senhora e, em seguida, segue para os bancos de Columbia University.

Andre, de Luiz e Lorena Bezerra, veio matar o banzo do regaço. Camila Duarte esteve aqui, para o aniversário de Dudu, neto de Melissa e Rodrigo Cabral.

Lusofolia

Evelane e Alexandre Carvalho, cearenses de Setúbal, movimentaram a vesperal momina.

Chapeau!

Patricia de Sá Cavalcante soma-se ao rol de articulistas d'O POVO. É uma das filhas do professor Oto, nome que grifo em Caps Lock, e cujos laços, com Grupo O POVO, vêm de gerações. Vizinhos da Lagoa, seu clã detinha a maior estima da parte dona Lucia, matriarca da família opovoana.

Atendo-me à análise dessa Alienista, em "Por quem os sinos dobram?", novamente me inquieta a persistente tônica: "E, como definir que é o melhor?". Há tempos aboli o"'melhor" do meu rol de adjetivos. E isso vale para tudo na vida, pois o "'melhor" não é um axioma. A palavra é absolutista. Não é possível precisar o melhor, em face que, até mesmo os números, são deprovidos de tal eletiva capacidade. Eles pecam.

Leremos fielmente e "divanearemos" mais, por entre aclives e declives desses capitonês, escaninhos de pensamentos, assuntos de ágoras mil.

Tie the knot

Setembro chove arroz por Laís Targino Vasconcelos e Francisco Timbó. A dupla, além de parceira, trabalhadora e apaixonada, é super pés no chão.

Retrofit

Jorge Brandão recebe, hoje, à tarde, na clínica da Isaac Meyer. No tea-pra-mais-de-two, está programa a mostragem de inovações e tecnologia em Fisio.

Il Galateo

Sinta se aquela pessoa, em dado restaurante, no momento em questão, deseja ser reconhecida e, por conseguinte, cumprimentada.

Auguriiiiiiiiiii

Para Andrea, esposa do Afonsinho Albuquerque, nora do saudoso Roberto, meu padrinho querido. Outrossim para Manuela Ximenes e Renato Pierre.

Steltman Stoel

Veja quanto borogodó. A corrente davinciana do requinte visto na simplicidade da composição da linhas. Nonchalante e brejeira. Aquela presença silenciosa, que catalisa olhares e comentários. A cadeira, uma Steltman, se basta pela fluidez, atribuída as suas linhas.

Original, um ovinho de Colombo. Atemporal, sendo um dos casos em que a pátina do tempo não põe sua marca.Concebida em 1963, foi encomendada a Gerrit Rietveld (1888 - 1964) pela joalheria Steltman, sediada em Noordeind, Haia.



Da concha de Lina Bo saiu a pérola: "não é preciso muito para ser muito".

Pitaco

Quem estiver pela CH, no après-ski, não deixe de pedir a mítica pizza de trufas. Leva um genuflexório, pois o cheiro consegue criar o 7º sabor.

Ou pare numa queijaria, peça um Vacheron Mont D'Or, tempere com alho, vinho branco e leve ao fogo, enrolado em papel alumínio, por 20 minutos. Coma com pão e frutas frescas e secas.

Gazofilácio

João Borges sentiu o terreno e jogou semente no terreiro da Unimed. Quando tinha a caneta, era conhecido como doutor Resolve.

Classicarros

Advogado Marcelo Brasil nos apresentando uma D-20 mais que mint: pristine. Na Dafonte foi estrela do centenário da Chevrolet no Brasil.

Pergaminho

Advogado Harley Ximenes devidamente autorizado a usar o dolmã.

Lacuna

Mais um fevereiro e, com ele,os recuerdos do imortal Edison Paixão, amigo e consegliere. De tanta verve e cultura, Lucio Brasileiro até lhe nominou um troféu post mortem, para o papo of the year.

Sábio, advertia: "Não me dê seus amigos, nem seus inimigos. Ambos você conquistou". "Não empregue quem você não pode demitir". "Numa relação íntima, o que pesa é a constância". "Não existe questão ganha". "Desconfio do que reza muito. Deve ter muito remorso guardado". "Você nunca ouviu falar da tragédia do teto da maison de tolérance. Mas leu muitas manchetes de acidentes com romeiros...''. "Cuidado com o sujeito certinho". "Se tem pedido feminino, não pego a questão". O "general" (exatamente o que você pensou) é invencível". "O pior indivíduo é o ressentido". "Não brigue com quem usa saia: mulher, padre e juiz".

Desembargador Mantovanni: um brinde, um brinde, um brinde...

Marcus Lage-Dal 1989

Outro banzo leva o nome de Isabel Ary, uma das pessoas mais elegantes que eu conheci. Cinco anos de sua ida à glória. Cabelos, trajado e unhas impecáveis. O "pisadobailado", da onipresente anfitriã, perfumava o ambiente do jasmim de seu Ala Nuit. A personificação do savoir faire.

- Lagem, cadê você?

E eu estava pronto para seu repas d'ortolan. O linho da mesa, na goma Pox, prenunciava as batidas de Molière. As receitas, muitas delas trazidas por dona Lourdes, lá de Zahle, transformavam as jacarandás em voadores Isfahans. "Aná mistálak iktír".

Sir Ney

Valdetário Andrade visitou nosso ex-presidente. Creio que jovens não sabem, mas seu nome é Jose Ribamar Ferreira de Araujo Costa e Ney era um inglês, CEO da estrada de ferro.

E mais...

Os Nestor (desembargadora Angela) Chaves na super concorrida posse do Tribunal de Justiça, em grupo com a vice, Jade Romero, e o comandante da 10. Região Militar, o general Cristiano Sampaio.



Foto: Divulgação/Marcus Lage Angela, Nestor Chaves com Jade e general da 10ª RM

Vôzinho Rodrigo Cabral, tia Camila Duarte e Dudu, gente da 510.



Foto: Divulgação/G. Bessa Rodrigo, Dudu e Camila Duarte

As Pessôa - Eveline Araujo e Annya Freire.

Foto: Divulgação/G. Bessa Eveline Araujo e Annya Freire

Marcas registradíssimas de Fernando Férrer e Germano Albuquerque, legados da minha infância.